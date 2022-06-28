Житие Александра Невского: о каких фактах старались умолчать летописцы

Со дня смерти князя Александра Невского прошло почти 800 лет, а обсуждение его личности и роли в истории России не утихают до сих пор. Герой Ледового побоища и Невской битвы некоторыми исследователями считается предателем. Почему?

Жития русских святых

В сущности, житие – это канонический, традиционный и, пожалуй, самый распространенный жанр древнерусской литературы. Это истории о жизни святых, в которых приводятся примеры творимых ими подвигов и чудес, совершенных на ниве верности идеалам христианства. Эти произведения не только воспевали самих святых, но и являли пример для будущих поколений.

Надо хорошо понимать, что в Древней Руси, как и во всяком ином уважающем себя средневековом обществе, государственная идеология существовала в неразрывной связи с религией. Абсолютной нормой являлось определенное искажение фактов из жизни тех или иных святых, дабы истории их чудес усиливали прижизненные позиции их родственников. Братья Борис и Глеб, одни из самых первых русских святых, являются классическим примером. В житии оба они выступают в роли невинных и совсем молодых юношей, убитых вероломным старшим братом, Святополком Окаянным. Но они явно никак не могли быть настолько юны. Доподлинно известно, что Глебу было около 25 лет, а Борису – на несколько лет больше, для тех лет это зрелый возраст. Такое искажение фактов могло быть выгодно еще одному их брату – Ярославу Мудрому, поскольку создавало дополнительную информационную нагрузку его противостоянию со Святополком. Выходило, что Ярослав Мудрый не только боролся за княжеский престол, но и совершал правосудие над извергом, по приказу которого были убиты малолетние святые.

Мифологизация деяний князя

Житие Александра Невского в той же мере несвободно от политики, как и описание гибели Бориса и Глеба. В сущности, нам известно целых девять вариантов (или «списков», как такие тексты-дублеры иногда называются в истории) этого жития. Самые первые из них были составлены еще в XIII веке, позднейшие – в XVI. На это надо обратить особое внимание, так как в XVI веке царь Иван Грозный вел затяжные войны с Европой и ему весьма кстати пришелся мотив о святом князе-противнике запада из той же династии, что и он сам. Именно во времена правления грозного царя почитание Александра Невского получило новый импульс, что неминуемо означало внесение неких новых поправок в в старый текст жития.

Разумеется, всякое житие – это панегирик, однако так, как нахваливают Александра Невского, не нахваливали никого. В самом начале его сравнивают с библейскими персонажами (например – с Самсоном). Обратим внимание на повод, из-за которого состоялась Невская битва: некий чужеземец по имени Андреаш рассказал своему господину об удали Александра Ярославича и заморский царь, вскипев от неправедного гнева, отправил свои армии на Новгородскую Русь. Подчеркнем: его не интересовали сокровища или земли. Он просто решил побить Невского.

Житие удивительно еще и тем, что оно полно батальных сцен. Это закономерно, учитывая, что речь идет о князе-полководце, но там есть моменты, которые не укладываются в канонические описания. Например, во время Ледового побоища на помощь воинам Александра Невского приходит целый ангельский полк. В тексте повествования, правда, была предпринята попытка немного смягчить этот момент:

«А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками».

Вообще, в первую очередь бросается в глаза при прочтении жития то, что оно охватывает достаточно непродолжительные периоды жизни князя. Если привычные нам произведения такого плана, как правило, описывают весь жизненный путь святого, то житие Александра Невского фиксируется на двух эпизодах: Невской битве и Ледовом побоище. В какой-то мере, возможно, это можно списать на то, что в более поздние годы своей жизни князь активно сотрудничал с монголами.

Очевидным кажется сравнение жизнеописаний двух святых князей: Александра Невского и Дмитрия Донского. Житие Донского, однако, существенно отличается: в нем кратко изложена вся биография князя, указывается, что рос он боголюбивым и кротким. Битве уделено должное внимание, но она не занимает много места в повествовании. А вот христианские и гуманистические ценности Дмитрия Донского описаны весьма подробно.

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