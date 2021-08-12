Личные и семейные тайны: хранить или открыться

Ложь во спасение — это способ защитить другого человека от болезненной правды. Но каково держать секреты при себе? И скажутся ли они на отношениях?

Влияние секретов на вас

Если вы пережили драму (сексуальное надругательство или публичные издевательства сверстников), то вряд ли вы рассказали о произошедшем супругу, друзьям или детям. Вас сдерживает чувство вины и страх, что близкие станут обсуждать вас за спиной или думать о вас хуже, чем раньше. К тому же вы опасаетесь, что негативную информацию будут использовать против вас.

Но даже если у вас кристально чистая биография, с которой хоть завтра можно устраиваться в органы безопасности, вы не застрахованы от тайн. Что вы будете делать, если однажды за вами начнет ухаживать родственник мужа или ваш отец поделится рассказом о своих изменах? Вы побежите во всем признаваться мужу или маме? Скорее всего, нет. Вы повесите надежный замок на рот, чтобы случайно не проболтаться. И в этом случае вами движет нежелание причинять боль любимым людям. Но во что вам это обойдется?

Секреты занимают много места в мыслях, мешая полностью расслабиться, погрузиться в работу или в любовь. И чем дольше вы их прячете, тем сильнее негативный эффект. Как выяснил психолог Джеймс Пеннебакер, люди, которые пережили изнасилование в детстве или подростковом возрасте, в зрелом возрасте чаще остальных страдают от проблем со здоровьем, потому что вынуждены скрывать от посторонних свои незаживающие душевные раны.

Другое исследование показало, что люди, которые скрывают свои или чужие тайны, склонны к развитию депрессии, страдают от тревожности, ими легко манипулировать и они чувствительны к критике. Их состояние вызвано тем, что желание высказаться и невозможность это сделать ведет к изменению реакции тела на стресс: развивается уязвимость перед инфекционными заболеваниями.

В качестве примера — история, которую можно считать чудесным излечением: женщина не хотела рассказывать мужу о том, что в юности на нее напал маньяк. Она стеснялась этого эпизода в биографии. К психологу ее привел диагноз «функциональное бесплодие». Вскоре после того как клиентка решилась рассказать правду, она забеременела.

Влияние секретов на членов семьи

Если вы пока не почувствовали последствий на себе, то, вероятно, их уже испытали члены вашей семьи: физически, эмоционально или даже финансово, потому что тайны действуют разными путями.

Вредят психологическому благополучию. Невысказанные сомнения раскачивают эмоциональное равновесие и ведут к развитию неврозов. Женщина обратилась на консультацию, потому что у нее возникли мысли о самоубийстве. Ее состояние было вызвано подозрениями, что муж, с которым она счастливо живет в браке несколько лет, гомосексуален. Из оснований так думать у нее был лишь один факт: проблемы в сексе. Размышления о том, что она напрасно считает мужа геем, довели пациентку до того, что однажды она чуть не наглоталась снотворных таблеток. Несмотря на психотерапию, прогресса в ее состоянии не отмечалось. Ее психологическое восстановление началось после того, как муж объявил о том, что испытывает влечение только к мужчинам.

Ослабляют доверие. Если вы скрываете тайну, о которой никто не догадывается, то постепенно вас начинают подтачивать сомнения в искренности вашего супруга. Вдруг он не рассказывает вам о детях, которые родились до вашей встречи, или о долгах, которые у него есть? Муж обратился к психологу из-за того, что его замучила ревность жены. Спустя время выяснилось, что она сама ему изменяла и поэтому не верила в его честность.

Становятся предметом шантажа. У вас есть сообщники или люди, которые знают вашу тайну. Как они распорядятся информацией, порочащей вас? В одной семье назрел кризис после того, как жена обнаружила, что со счетов мужа регулярно отчисляются крупные суммы денег. Оказалось, ее любимый человек оплачивал молчание бывшего подельника, с которым в 90-х они вели преступный бизнес. Его прошлое оказалось для нее меньшей травмой, чем факт, что супруг несколько лет полностью содержал бандита.

Приводят к расставанию. Супруги прожили вместе 25 лет. Женщина в пылу ссоры решила напугать мужа тем, что у нее сильный характер. Она рассказала, что будучи девочкой-подростком, забеременела. Рожала дома и убила ребенка сразу после появления на свет. Супруг не смог ей простить давнего преступления и ушел из семьи. Получи он эту информацию не в момент конфликта и в другой форме, то, скорее всего, действовал бы иначе.

Как действовать

Кинуться в ноги близкому с откровениями и признаниями не всегда лучший способ. Прежде чем действовать, ответьте на следующие вопросы:

Ожидает ли другой человек ваших признаний? Намекал ли он на то, что догадывается о вашей тайне? Если он уже вел обсуждения, то, пожалуй, знает больше, чем вам кажется.

Можете ли вы назвать вашего супруга/маму/ребенка непредвзятым человеком, с которым можно обсуждать интимные темы? Как он(а) раньше реагировал(а) на упоминание о подобных историях? Чтобы проверить реакцию, киньте несколько пробных шаров.

Что вы теряете? Оцените, насколько высоки ставки в вашей ситуации. Вы однозначно почувствуете облегчение. Члены семьи получат объяснение некоторым вашим странностям (например, дети будут легче переносить ваш жесткий контроль, если узнают, что у них был старший брат, который трагически погиб до их появления на свет). Но угрозы обычно тоже велики: изменение к вам отношения, упреки, развод.

Насколько страшна ваша тайна? Вполне вероятно, что вы преувеличиваете серьезность секрета. Может быть, вы скрываете возраст или ребенка. Но если партнер уже выбрал вас, то для него эти детали, скорее всего, не будут иметь значения.

Финальное решение за вами, а если вы не чувствуете сил признаться членам семьи, то сходите к психологу или к батюшке на исповедь — обычно это помогает вернуть стабильность в отношения.

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