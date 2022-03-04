Вся информация, представленная в статье, не ложь.

Все эти так называемые «теории заговора» оказались вполне реальными.

Проект мертвого ребенка

Любая теория заговора — прекрасная забава, пока она не окажется правдой. Возьмите, например, заговор вокруг Project Sunshine. Вслед за взрывами в Хиросиме и Нагасаки правительство США начало крупное исследование для измерения последствий ядерных осадков для человеческого организма.

Правительство крало трупы для проведения радиоактивных испытаний. На самом деле предметом изучения ученых стали части мертвых тел. Поскольку исследователи нуждались в молодых тканях, они наняли всемирную сеть агентов, чтобы найти недавно умерших детей, а затем брали образцы мертвых тел и даже конечности.

Фрагменты трупов были собраны без уведомления или разрешения более чем 1500 скорбящих семей.

Некачественный алкоголь

Считается, что во время запрета правительство специально отравляло алкоголь, чтобы люди не потребляли спиртные напитки.

Правда заключается в том, что производители промышленного алкоголя смешивали свой продукт с опасными химикатами в течение многих лет еще до введения запрета. Но в период между 1926 и 1933 годами федеральное правительство подталкивало производителей использовать более сильные яды, препятствуя процессу, при котором бутлегеры превращали спирт в самогон.

Это не остановило бутлегеров или их клиентов, и к концу запрета более 10 000 американцев стали жертвой «грязных» алкогольных напитков.

Первая леди, которая управляла США

Считается, что инсульт сделал президента Вудро Вильсона неспособным управлять США, а его жена тайно вмешалась в государственные дела.

Уилсон действительно был разбит инсультом в конце своего президентства, но правительство сочло, что в интересах страны следует сохранять спокойствие. Публика не знала о кровоизлиянии в мозг у президента в течение нескольких месяцев, и в это время его жена Эдит Уилсон выполняла большинство его обязанностей.

Несмотря на то что миссис Уилсон утверждала, что она действовала только как «проводник», историки, которые проанализировали срок полномочий Уилсона, подтверждают, что более года миссис Уилсон была фактическим президентом США.

Управление сознанием правительства

ЦРУ тестировало ЛСД и другие галлюциногенные препараты на американцах в сверхсекретном эксперименте, основой которого стала модификация поведения человека.

На самом деле программа была известна как MK-ULTRA, и она была реальной. ЦРУ начало свои испытания с подключения добровольцев, к примеру, свое согласие на опыт дал писатель Кеном Кеси. Но руководители программ вскоре стали испытывать людей без их ведома. MK-ULTRA сделала много людей умственно отсталыми навсегда.

Огромная зарплата Далай-ламы

Возможно, причина, по которой Далай-лама улыбается на всех этих фотографиях, имеет какое-то отношение к шестизначной зарплате, которую он получил от правительства США в 1960-х годах.

Согласно рассекреченным разведывательным документам, он заработал 180 000 долларов в связи с финансированием ЦРУ тибетского сопротивления на сумму 1,7 млн. Идея заключалась в том, чтобы приостановить стремительное развитие инфраструктуры Китая.

Джон Леннон находился под наблюдением правительства США

ФБР шпионили за бывшим «битлом» Джоном Ленноном, что, безусловно, имело место. Как и многие герои-контркультуры, Леннон представлялся угрозой для США. Такие антивоенные песни, как Give Peace a Chance, не превозносили бывшего «битла» Джона Леннона в администрации Ричарда Никсона. Об этом сообщало NPR в 2010 году.

В 1971 году ФБР начало следить за Ленноном, а через год служба иммиграции и натурализации пыталась его депортировать из страны.

Правительство шпионит за вами

С развитием технологий правительство использует свои огромные ресурсы для отслеживания граждан.

В 2016 году правительственные агентства отправили 49 868 запросов на пользовательские данные в Facebook, 27 850 на Google и 9076 на Apple. Такие данные предоставила Electronic Frontier Foundation (EFF), крупная некоммерческая организация, которая защищает гражданские свободы в цифровом мире и консультирует общественность по вопросам конфиденциальности в Интернете.

Поддельное сражение или настоящая война?

Инцидент в заливе Тонкин, произошедший 2 августа 1964 года, - полный вымысел. Он был призван спровоцировать американскую поддержку войны во Вьетнаме.

К тому времени, когда новости дошли до американских граждан, факты, связанные с нападением военных Северного Вьетнама на американский военно-морской корабль Maddox, носили довольно стертый характер.

Рассекреченные с тех пор разведывательные документы показали, что «Мэддокс» оказал поддержку южным вьетнамцам при их нападении на близлежащий остров, а северные вьетнамцы ответили соответствующим образом.

Подобное мероприятие открыло пути для прямого военного участия американских военных во Вьетнаме.

Компания Big Tobacco знала о том, что сигареты способны вызвать рак

На протяжении десятилетий табачные компании доказывали, что курение смертельно для человека.

В начале 1950-х годов исследования доказали неоспоримую статистическую связь между курением и развитием рака легких, но только в конце 1990-х годов «Филипп Моррис» признал, что табачные изделия могут вызвать онкологию.

На американском юго-западе имеются свидетельства о существовании инопланетян

Утверждается, что крушение неопознанного летающего объекта произошло в США летом 1947 года в Нью-Мексико. С 1970-х годов это происшествие стало темой споров. Также его причисляли к теории заговора, так как природа обнаруженного объекта была не установлена.

Согласно официальной позиции США, объект был ничем иным как метеозондом, который применялся в рамках секретной операции «Могул». Широкую популярность приобрела версия о том, что объект являлся кораблем инопланетян, который был пойман и засекречен правительством США.

По словам других очевидцев случившегося, происшествие являлось большой операцией, целью которой было воссоздание корабля инопланетян. Некоторые свидетели утверждали, что получали угрозы со стороны госструктур США.

Канада пыталась разработать аппарат «Гейдар»

Правительство Канады было настолько бдительным в отношении гомосексуализма, что применило специальную машину «Гейдар».

На самом деле это произошло в 1960-х годах, когда правительство наняло профессора университета для разработки способа обнаружения гомосексуализма среди федеральных служащих. Ученым была придумана машина, которая измеряла расширение зрачка в ответ на однополые эротические образы.

Канадское правительство использовало это приспособление для того, чтобы сократить более 400 человек из муниципального сектора, а также из военных ведомств.

Иллюминаты и правительство США

Многие полагают, что тайное общество, которое управляет миром, – иллюминаты, и агентство национальной безопасности США (NSA) с ним в сговоре.

Такая связь действительно существует. Если вы напечатаете Illuminati back-Itanimulli в веб-браузере, то окажетесь на веб-сайте NSA.

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