Тайна Бермудского треугольника

Бермудский треугольник занимает почетное место в пантеоне величайших тайн планеты Земля.

Даже в наш высокотехнологичный век ученые так и не смогли разгадать главную загадку Бермудского треугольника, а именно – что же все-таки стало основной причиной бесследного исчезновения множества кораблей и...

Шумиха

Бермудским треугольником называют область Атлантического океана, расположенную к востоку от побережья Флориды. Акватория треугольника частично принадлежит Багамским островам. Сам треугольник находится между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Треугольник – довольно большой, он занимает 140 тыс. квадратных миль.

По-настоящему мир узнал о нем во второй половине XX века. В сознании людей словосочетание «Бермудский треугольник» укоренилось с подачи американских журналистов. В 1970-е годы было выпущено несметное множество публикаций на тему загадочных исчезновений самолетов и кораблей в этой части мира. Маховик сенсаций был запущен, и публика жаждала новых подробностей о таинственной аномалии. Очень скоро Бермудский треугольник превратился в настоящий Клондайк для любителей разного рода спекуляций. Только вне зависимости от того, имеем мы дело с природным явлением, или речь идет о неизвестной науке аномалии, ясно одно – это место представляет немалую опасность.

Словосочетание «Бермудский треугольник» было введено в оборот в 1964-м году публицистом Винсентом Гаддисом. Статья с говорящим названием «Смертоносный Бермудский треугольник» была напечатана в издании, посвященном необъяснимым явлениям.

Первые жертвы

В подтверждение приведем загадочный эпизод, произошедший в далеком 1840-м году, задолго до первых публикаций на эту тему. Тогда близ Багамских островов было обнаружено судно «Розалия». На корабле остались запасы питьевой воды и провианта, груз судна остался цел, шлюпки были на месте. Вот только экипаж «Розалии» загадочным образом исчез. Из живых существ на борту судна осталась только канарейка. А вообще, в XIX веке многие суда нашли свою погибель в водах Бермудского треугольника.

Впрочем, если вдуматься, ничего необычного в исчезновении парусных кораблей и членов их команд нет. Даже для подготовленных мореходов океан всегда таил немало опасностей. Высокие волны, сильный ветер и коварные подводные скалы всегда представляли большую угрозу для хлипких суденышек. Но как быть с бесследным исчезновением крупных судов в XX веке?

Один из самых загадочных эпизодов, связанных с Бермудским треугольником, – исчезновение в 1918-м году грузового судна Военно-морских сил США USS Cyclops. Путь «Циклопа» лежал из Южной Америки в США. Корабль принадлежал к классу судов Proteus и был довольно большим, его длина составляла 165 м. Тем не менее, само судно и 306 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа как будто растворились в морской безд­не. Поиски корабля не дали никаких результатов. В этой истории есть еще одна очень характерная особенность – перед своим исчезновением экипаж корабля не подал сигнал бедствия. Что бы ни стало причиной трагедии, очевидно одно – оно застигло корабль врасплох, не предоставив его экипажу ни минуты на спасение. Похожая картина наблюдалась во многих случаях исчезновений судов в Бермудском треугольнике.

Позднее список пропавших в этом районе кораблей пополнится десятками новых названий. Очень часто причину гибели судов все же удавалось установить. Например, одной из тайн Бермудского треугольника иногда называют гибель грузового судна «Анита», затонувшего в 1973?м году. Единственное, что осталось от этого кораб­ля, – спасательный круг с названием судна. Правда, накануне выхода корабля в открытое море разразился сильнейший шторм, жертвой которого стала не одна только «Анита».

Грузовое судно Военно-морских сил США USS Cyclops

Пропавшие самолеты

Скорее всего, треугольник не привлек бы столько внимания, если бы его жертвами становились лишь корабли. Действительно, эта часть Атлантики всегда была очень опасным местом для мореходов. Но вся сложность ситуации заключается в том, что в Бермудском треугольнике бесследно исчезали не только корабли, но и самолеты.

Одним из первых летчиков, столкнувшихся с необъяснимой аномалией, стал знаменитый американский испытатель Чарльз Линдберг. 13 февраля 1928-го года Линдберг, пролетая над Бермудским треугольником, стал свидетелем странного природного явления. Самолет обволокло очень плотное облако, похожее на густой туман, и Линдберг, как ни пытался, выбраться из него не мог. Стрелки компаса словно сошли с ума и стали беспорядочно вращаться. Только большой опыт помог Линдбергу спастись, и, когда облако рассеялось, летчик смог добраться до аэродрома, ориентируясь по солнцу и прибрежной линии.

Но самым известным эпизодом исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике считается случай, произошедший в 1945-м году. Тогда во время тренировочного полета бесследно исчезли пять палубных бомбардировщиков-торпедоносцев Grumman TBF Avenger. Ведущим звена «Эвенджеров» был опытный летчик – лейтенант Корпуса морской пехоты Тейлор. Примечательно, что отправленный на поиски пропавших бомбардировщиков гидросамолет Martin PBM Mariner тоже исчез.

Бомбардировщики-торпедоносцы Grumman TBF Avenger

На свое последнее задание звено вылетело 5 декабря 1945-го года, полет проходил при ясной погоде. Поиски самолетов и их экипажей не дали ровным счетом ничего, не было найдено ни обломков, ни даже масляных следов на воде. Единственным свидетельством катастрофы стали расшифрованные радиопереговоры экипажей «Эвенджеров». Согласно данным радиопереговоров, на каком-то этапе летчики оказались полностью дезориентированы, они просто перестали понимать, где находятся. В одном из сообщений ведущий звена доложил, что оба компаса отказали (каждый Avenger был оборудован двумя компасами – магнитным и гироскопическим). Скорее всего, торпедоносцы находились в воздухе до тех пор, пока у них не закончилось топливо, и они не рухнули в океан.

Неподтвержденные случаи мгновенных перемещений в воздухе имели место и за пределами Бермудского треугольника. Сохранилось описание одного эпизода, якобы произошедшего во время Второй мировой. Тогда советские летчики посадили самолет на Урале, будучи в полной уверенности, что находятся где-то под Москвой. Примечательно, что почти всегда в таких случаях фигурировали плотный туман и проблемы с навигационным оборудованием.

Но что могло стать причиной катастрофы? Не стоит забывать, что пропавшие летчики были довольно опытными. Даже в условиях внезапного отказа навигационного оборудования они могли бы выйти на нужный курс, ориентируясь по карте. Или, может быть, причиной бесследного исчезновения четырнадцати летчиков стали не только технические неполадки их самолетов?

Ответом на этот вопрос может стать случай, который произошел четверть века спустя – в 1970-м году. Летчик Брюс Гернон пилотировал легкий одномоторный самолет в небе над Бермудским треугольником. Вместе с ним на борту находилось еще два человека. Гернон направлялся с Багамских островов во Флориду, в международный аэропорт «Палм-Бич». Когда он находился примерно в 160 км от Майами, погода резко испортилась, и Брюс Гернон решил облететь грозовые тучи. Согласно показаниям самого летчика, мгновенье спустя он увидел перед собой нечто наподобие тоннеля. Вокруг самолета образовались спиралевидные кольца, а находящиеся на борту люди испытали чувство, похожее на чувство невесомости. Конечно, все это можно списать на обыкновенную выдумку мистификаторов, если бы не одно «но». В момент прохождения через этот самый тоннель, самолет Гернона просто исчез с радаров. Кроме того, по словам Брюса, у него на борту отказали все навигационные приборы, а самолет окутала плотная серая дымка. Сразу после вылета из загадочного тумана машина оказалась над Майами, и Гернон получил радиосообщение от диспетчера. Придя в себя, Брюс Гернон осознал только одно: что-то тут не так – одномоторный винтовой самолет непостижимым образом пролетел 160 км за три минуты. Для этого полет должен был проходить на 3000 км/ч, а ведь крейсерская скорость самолета Beechcraft Bonanza 36, которым управлял Брюс, не превышает 320 км/ч.

Исчезновение пяти торпедоносцев стало благодатной почвой для фантастов и мистификаторов. Ходит легенда, что во время полета «Эвенджеров» некоторые жители США смогли расслышать радиопереговоры командира звена. Якобы в своих последних словах лейтенант Тейлор упоминал некие «белые воды» и НЛО.

Волны-убийцы и пространственный катаклизм

Дно Бермудского треугольника имеет один из самых сложных рельефов в Атлантическом океане. Треугольник пересекает огромная впадина, глубина которой достигает 8 км. Само по себе это не объясняет гибели кораблей, но делает почти невозможным обнаружение затонувших судов или упавших в океан самолетов.

У тайны Бермудского треугольника может быть еще одно объяснение. Теплое морское течение Гольфстрим проходит вдоль восточного побережья США, совсем рядом с местом загадочных исчезновений судов. Гольфстрим может быть причиной того, что многие затонувшие корабли так и не были найдены, подводным течением их обломки могло снести на сотни километров от места предполагаемой гибели.

Но как быть с первопричиной крушений? Одна из самых правдоподобных теорий гласит, что многочисленные суда, пропавшие в Бермудском треугольнике, могли стать жертвами блуждающей волны. Этот феномен долгое время считался вымыслом. Но, как показали исследования, блуждающие волны вполне реальны и представляют немалую опасность для мореплавателей даже в наше время. Высота одной такой волны может достигать 30 м. В отличие от цунами, блуждающие волны образуются не в результате природных катаклизмов, а буквально ниоткуда. Такие волны-убийцы могут появляться даже при относительно благоприятных погодных условиях. Например, гигантская волна может образоваться в тот момент, когда в океане сходятся несколько волн. Эта версия тем более заслуживает внимания, если учесть, что природные условия Бермудского треугольника способствуют появлению таких волн.

Берингово море, 1979 год. Волна-убийца высотой 30-35 м

Но названные версии не имеют почти никакой силы, когда речь идет о пропавших самолетах. Существует мнение, что на Бермудский треугольник оказывают влияние силы из космоса. Возможно, это место подвергается воздействию заряженных частиц, которые образуются в результате солнечных бурь. Если так, то эти частицы могут быть причиной поломок электронного оборудования самолетов и кораблей. С другой стороны, Бермудский треугольник расположен рядом с экватором и не должен подвергаться сильному влиянию таких бурь. Ведь, как известно, влияние солнечных бурь больше всего ощущается на высоких широтах (в приполярных областях).

Более правдоподобна гипотеза, согласно которой загадка Бермудского треугольника кроется на дне океана. Сейсмическая активность на дне треугольника может вызывать магнитные возмущения, которые, в свою очередь, влияют на работу навигационных приборов. Некоторые ученые рассматривают в качестве возможной причины гибели кораблей и самолетов выброс метана. Согласно этой теории, на дне Бермудского треугольника образуются огромные метановые пузыри, плотность которых настолько низка, что корабли не могут держаться на воде и сразу тонут. Подымаясь в воздух, метан также приводит к снижению его плотности, что делает полеты крайне опасными.

Ученые отмечают, что некорректная работа приборов может быть вызвана ионизацией воздуха. Многие таинственные явления в Бермудском треугольнике произошли во время грозы, а ведь именно она приводит к ионизации воздуха.

Как бы ни были правдоподобны эти версии, все они имеют один недостаток – ни одна из них не нашла своего практического подтверждения. Кроме того, магнитные бури, выброс метана или грозовой шторм не могут объяснить перемещение в пространстве.

Здесь будет уместно рассказать о самой невероятной гипотезе. Некоторые исследователи всерьез полагают, что в данном случае мы имеем дело с искривлением пространства. Считается, что искривление пространства позволяет двигаться быстрее скорости света. Иными словами, летчик Брюс Гернон мог попасть в некий межпространственный катаклизм, в одночасье переместивший его на 160 км. Этим же можно объяснить и бесследное исчезновение в Бермудском треугольнике десятков других самолетов и кораблей. И все же оставим эту теорию на откуп творцам научной фантастики и постараемся разобраться серьезно.

Тема Бермудского треугольника широко представлена в массовой культуре. Треугольник фигурирует в огромном количестве литературных произведений, про него снято множество сериалов и полнометражных фильмов. Причем эта тема нередко переплетается с другими загадочными явлениями, например, с тематикой пришельцев из космоса.

Истина где-то рядом

Мы намеренно не стали рассматривать абсурдные версии о похищениях исчезнувших судов пришельцами или, например, о найденной на дне Бермудского треугольника «базе НЛО». Если же говорить о самых правдоподобных теориях, то однозначно можно сказать лишь одно – все они имеют право на существование.

Значительную часть трагических происшествий можно объяснить, не прибегая к околонаучным версиям и фантастическим предположениям, но как быть с остальными случаями исчезновений кораблей и самолетов?

Ответить на этот вопрос постарался российский ученый, исследователь феномена Бермудского треугольника Борис Островский: «Я стараюсь объяснить этот феномен с точки зрения классической науки. Главная причина исчезновения морских судов и самолетов может находиться на дне океана и иметь тектоническую природу. Геологичес­кие разломы и гниение морских водорослей приводит к выбросам метана и сероводорода. Как правило, эти газы растворяются в морской воде, но при понижении атмосферного давления они могут достичь поверхности океана. Поднимаясь, метан и сероводород приводят к понижению плотности воды, и когда это происходит – корабль стремительно уходит на дно (плотность воды становится меньше плотности судна). Сама по себе эта теория не объясняет исчезновения самолетов, но и здесь тектонические процессы могут быть первым звеном в цепи дальнейших событий. Частые подводные землетрясения приводят не только к выбросам метана, но и к образованию инфразвука, в свою очередь, преломляющего радиоволны. Именно этим можно объяснить неполадки электронного оборудования и дезориентацию летчиков. Кстати, с такой позиции можно подойти к инциденту с южнокорейским лайнером Boeing 747, имевшему место над Сахалином в 1983-м году. По совершенно неясной причине самолет углубился в территорию СССР на 500 км, и был сбит советским истребителем. Разгадка этой тайны может иметь геологическую основу, ведь полет авиалайнера пролегал параллельно тектоническим разломам на дне океана. Инфразвук таит в себе еще одну угрозу: он способен оказывать губительное влияние на психику человека. Иными словами, оказавшись под воздействием инфразвука, летчики и моряки могли терять рассудок и совершать необдуманные поступки. Именно этим можно объяснить найденные в Бермудском треугольнике корабли, брошенные своими экипажами».

Обнаружение затонувших судов или упавших в океан самолетов почти невозможно

Что ж, версия Бориса Островского звучит довольно правдоподобно. Правда, на сегодняшний день невозможно ни подтвердить, ни опровернуть такую трактовку. В 2004-м году знаменитый американский писатель-фантаст Артур Кларк сказал, что тайна Бермудского треугольника будет разгадана к 2040?му году. С учетом того, что слова фантастов о будущем человечества нередко оказываются правдой, возможно, мы еще услышим подтверждение одной из версий.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что плохого принесло для России присоединение Грузии https://otari.mirtesen.ru/blog/43035571168/

6 знаменитых мест на планете, о реальности существования которых до сих пор спорят историки https://otari.mirtesen.ru/blog/43667570770

Лекарства, которые сгубили больше людей, чем сама болезнь https://otari.mirtesen.ru/blog/43980151970