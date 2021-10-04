Десятка самых высоких гор в мире

Все знают, что самая высокая гора — это Эверест. Однако это не так , поскольку Мауна-Кеа — щитовой вулкан на острове Гавайи архипелага Гавайские острова является самой высокой горой в мире . По-гавайски «Мауна-Кеа» означает «Белая гора». Над уровнем моря он возвышается на 4205 метров, но большая часть горы находится под водой.

А сколько всего в мире восьмитысячников? Рассмотрим их по возрастанию высоты :

№ 10. Аннапурна I (Гималаи) — 8091 метров

Аннапурна I — наивысшая вершина горного массива Аннапурна. Высота горы — 8091 метров. Занимает десятое место среди всех вершин мира. Так же эта вершина считается самой опасной — уровень смертности альпинистов за все года восхождений равен 32%, однако в период с 1990 года по настоящее время уровень смертности снизился до 17%.



Название Аннапурна с санскрита переводится как «Богиня Плодородия». Покорили вершину впервые в 1950 году французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь. Изначально они хотели покорить Дхаулагири, но сочли ее неприступной и отправились на Аннапурну.

№ 9. Нангапарбат (Гималаи) — 8125 метров

Нангапарбат — одна из самых опасных для восхождения гор среди гор-восьмитысячников. Высота вершины Нангапарбат — 8125 метров.



Из европейцев впервые вершину заметил в 19 веке Адольф Шлагинтвейт во время своего путешествия по Азии и сделал первые зарисовки. В 1895 году первую попытку покорения вершины совершил альпинист Великобритании Альберт Фредерик Маммери. Но он погиб вместе со своими проводниками. Затем предпринимались еще несколько попыток покорения в 1932, 1934, 1937, 1939, 1950 годах. Но первое успешное покорение произошло в 1953 году, когда Герман Буль — участник немецко-австрийской экспедиции под руководством К. Херлигкоффера взошел на Нангапарбат.

Нангапарбат имеет показатель смертности среди альпинистов 21%.

№ 8. Манаслу (Гималаи) — 8156 метров

Манаслу (Кутанг) — гора, входящая в состав горного массива Мансири-Гимал в Непале. В 1950 году Тильман сделал первую рекогносцировку горы и отметил, что на нее возможно подняться с северо-восточной стороны. И только спустя 34 года, спустя несколько неудачных попыток покорения вершины, 12 января 1984 года польские альпинисты Рышард Гаевски и Мачей Бербека впервые взошли на главную вершину Манаслу, покорив ее. Уровень смертности среди альпинистов на Манаслу — 16%.

№ 7. Дхаулагири I (Гималаи) — 8167 метров

Дхаулагири I — наивысшая точка горного массива Дхаулагири в Гималаях. Высота вершины — 8167 метров. С 1808 по 1832 годы Дхаулагири I считалась самой высокой вершиной мира. Альпинисты обратили на нее внимание только в 50-ых годах 20 века, и лишь восьмая по счету экспедиция смогла покорить вершину. Команда лучших альпинистов Европы под руководством Макса Айзелина покорили вершину 13 мая 1960 года.



В переводе с санскрита дхавала или давала означает «белый», а гири — «гора».

№ 6. Чо-Ойю (Гималаи) — 8201 метров

Чо-Ойю — шестая по высоте горная вершина в мире. Высота Чо-Ойю — 8201 м. Первое успешное восхождение было совершено в 1954 г. австрийской экспедицией, в составе которой были: Херберт Тихи, Йозеф Йехлер и Пазанг Дава Лама. Впервые была совершена попытка покорить такую вершину без кислородных масок и баллонов, и она удалась. Своим успехом экспедиция открыла новую страницу в истории альпинизма.



На сегодняшний день на вершину Чо-Ойю проложено 15 различных маршрутов.

№ 5. Макалу (Гималаи) — 8485 метров

Макалу — пятая по высоте вершина в мире. Расположена в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем (Тибетский автономный район). Первые попытки восхождения начались в середине 50-ых годов 20 века. Это можно объяснить тем, что большинство экспедиций хотело покорить Джомолунгму и Лхоцзе, а Макалу и другие менее известные соседние вершины оставалась в тени.



Первая успешная экспедиция случилась в 1955 году. Французские альпинисты под руководством Лионеля Террая и Жана Кози покорили вершину 15 мая 1955 года. Макалу — одна из самых трудных вершин для восхождения. Успеха добиваются менее 30% экспедиций. На сегодняшний день на вершину Макалу проложено 17 различных маршрутов.

№ 4. Лхоцзе (Гималаи) — 8516 метров

Лхоцзе — четвертая по высоте вершина в мире, высотой 8516 метров. Находитсяна территории Тибетского автономного округа. Первое успешное восхождение было совершено 18 мая 1956 года швейцарской экспедицией в составе которой были: Эрнст Райсс и Фриц Лухсингер.



Из всех попыток восхождения на Лхоцзе успехом увенчались лишь 25%.

№ 3. Канченджанга (Гималаи) — 8586 метров

Канченджанга занимает третью строчку в рейтинге самых высоких вершин мира. Высота вершины — 8586 метров. До 1852 года Канченджанга считалась самой высокой вершиной мира, но после расчетов, выполненных на основе данных экспедиции 1849 года, было доказано, что самая высокая гора — Эверест. Впервые гору Канченджанга покорили 25 мая 1955 года Джордж Бэнд и Джо Браун.



На всех вершинах мира существует тенденция снижения смертности с течением времени, но Канченджанга — исключение. В последние годы смертность при восхождении на вершину достигла 23% и только растет. В Непале существует легенда, что Канченджанга — гора-женщина, которая убивает всех женщин, пытающихся подняться на её вершину.

№ 2. К2 или Чогори (Каракорум) — 8614 метров

К2 — вторая из самых высоких вершин в мире. Чогори впервые была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году и была обозначена как гора К2, то есть вторая вершина Каракорума. Первая попытка восхождения была совершена в 1902 году Оскаром Эккенштейном и Алистером Кроули, однако закончилась неудачей.



Покорение вершины произошло в 1954 году итальянской экспедицией под руководством Ардито Дезио. На сегодняшний день на вершину К2 проложено 10 различных маршрутов.

Восхождение на К2 является технически намного более сложным, чем восхождение на Эверест. По опасности гора занимает второе место среди восьмитысячников после Аннапурны, коэффициент смертности составляет 24%. Ни одна из попыток восхождения на Чогори зимой не увенчалась успехом.

№ 1. Джомолунгма (Гималаи) — 8848 метров

Джомолунгма (Эверест) — высочайшая вершина Земли. В переводе с тибетского «Джомолунгма» — «Божественная (jomo) Мать (ma) жизненной энергии (lung)». Гора названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы.



Английское название «Эверест» было дано в честь сэра Джорджа Эвереста руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830–1843 годах. Это название предложил в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во после публикации результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что тот является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире.



До момента первого успешного восхождения на вершину, которое состоялось в 1953 году, было проведено около 50 экспедиций в Гималаи и Каракорум (на Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нангапарбат и другие вершины). 29 мая 1953 года Эверест покорил новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей.