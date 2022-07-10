Задача про шапку от Льва Толстого, а у вас получилось ее разгадать

Помимо того, что Лев Николаевич Толстой был великим русским писателем, он еще был известен как талантливый педагог. Его подход заключался в отсутствии традиционной школьной дисциплины и в индивидуальном отношении к каждому ученику. В яснополянской школе дети сидели, кто где хотел, кто сколько хотел и кто как хотел. Главная задача учителя, по мнению Толстого, состояла в том, чтобы заинтересовать учеников разными примерами и жизненными задачами, а если будет интерес, то и ребенок сам захочет узнать и научиться большему.

По легенде, данная задачка придумана Львом Толстым для второго класса церковноприходской школы. Сейчас её правильно могут решить только 30% старшеклассников, только 20% студентов ВУЗов и только 10% работников банков и кредитных учреждений. Условие задачи таково:

Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги.

На сколько обманули продавца?

На первый взгляд, решение лежит на поверхности. Однако многих задача вводит в заблуждение и вызывает много споров.

Решение

На самом деле, решений существует множество. “Классический” ответ звучит так:

Продавец отдал покупателю 15 рублей из своего кармана и шапку, которая стоит 10 рублей. А продавщицу вообще не стоит учитывать, так как он взял у нее 25 рублей и вернул обратно. То есть правильный ответ – 25 рублей.

Если этот ответ ввел вас в недоумение, попробуем объяснить решение на примере бухгалтерской формы: