Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Булин
    Что ты городишь, придурок. Откуда ты берёшь весь свой бред?«Пиратские эксы» ...
  • novik_63 novik_63
    Если человек живет по совести, он крещен фактом своей жизни. Мы все - дети Божьи, не рабы, а ДЕТИ! А то очень уж мног...Можно ли отпевать...
  • Сергей Федосеев
    ...покойный жирик ещё давненько ратовал за то, чтобы и в россии существовал институт многожёнства...Хотим жить по шар...

Задача про шапку от Льва Толстого, а у вас получилось ее разгадать

Помимо того, что Лев Николаевич Толстой был великим русским писателем, он еще был известен как талантливый педагог. Его подход заключался в отсутствии традиционной школьной дисциплины и в индивидуальном отношении к каждому ученику. В яснополянской школе дети сидели, кто где хотел, кто сколько хотел и кто как хотел. Главная задача учителя, по мнению Толстого, состояла в том, чтобы заинтересовать учеников разными примерами и жизненными задачами, а если будет интерес, то и ребенок сам захочет узнать и научиться большему.

По легенде, данная задачка придумана Львом Толстым для второго класса церковноприходской школы. Сейчас её правильно могут решить только 30% старшеклассников, только 20% студентов ВУЗов и только 10% работников банков и кредитных учреждений. Условие задачи таково:

nnm.me

Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги.

На сколько обманули продавца?

На первый взгляд, решение лежит на поверхности. Однако многих задача вводит в заблуждение и вызывает много споров.

Решение

На самом деле, решений существует множество. “Классический” ответ звучит так:

Продавец отдал покупателю 15 рублей из своего кармана и шапку, которая стоит 10 рублей. А продавщицу вообще не стоит учитывать, так как он взял у нее 25 рублей и вернул обратно. То есть правильный ответ – 25 рублей.

Если этот ответ ввел вас в недоумение, попробуем объяснить решение на примере бухгалтерской формы:

2

На самом деле, получается, что продавец по сравнению с начальной ситуацией (до всех сделок) остался:

  • без шапки;
  • без 15 рублей в кассе (по сравнению с той суммой, которая была изначально).

Вот такая мудрая задачка от Льва Толстого, которая по сей день вызывает множество споров!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517363676441217326/

А вы знали об  этом?

Утверждается, что Клеопатра со своим любовником Марком Антонием были похоронены вместе, после их смерти в 30 году до н.э. Плутарх писал, что гробница находилась недалеко от храма египетской богини Исиды. Гробница была памятником, содержащим сокровища из серебра, изумрудов, золота, чёрного дерева, жемчуга и слоновой кости.Местонахождение гробницы так и остаётся загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, экс-министр по делам древностей Египта, провёл под Александрией раскопки. Это место называется Тапосирис Магна, где есть ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.Хоть и было сделано множество интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры не оказалось среди них. Скорее всего, по мнению археологов, если гробница и сохранилась до наших дней, то её скорее всего уже сильно разграбили и идентификация невозможна.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

Три истории инженеров-обманщиков https://otari.mirtesen.ru/blog/43884356416/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх