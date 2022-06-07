Тайны копей царя Соломона. Откуда у легендарного царя было столько богатств?

Царь Соломон согласно библейским текстам был невероятно богат. Вот как об этом написано в Третьей Книге Царств:

«в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых...»

Судя по разнообразию драгоценных камней и металлов, царь Соломон получал свои богатства из различных уголков земли.

О несметных богатствах Соломона рассказывают и египетские барельефы, на которых изображены сокровища, доставшиеся фараону Тутмосу III после смерти царицы Савской.

Огромную ценность в те времена имели медь и бронза, которые добывались в пустыне Негев. Недавно при раскопках в этой местности была найдена египетская табличка времен все того же Тутмоса III. А называли такие места копи. Поэтому вполне логично предположить, что эти копи принадлежали Соломону.

Тем не менее точное местонахождение копи царя Соломона не определено историками до сих пор.

В той же Библии указываются два места, где были разработки металлов - Офир и Фарсис. Офир связан с добычей золота:

«...и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону». Третья Книга Царств

Вновь об Офире упоминается в связи с поездкой царицы Савской к царю Соломону,.

"из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней". Третья Книга Царств

Тогда из Офира вновь прибыл корабль, который привез:

Как мы видим, точных указаний, где был тот самый Офир, нет. Просто констатируется сам факт его существования.

Немного понятнее обстоит дело с Фарсисом. В Библии говорится не только о том, что оттуда приходили к Соломону корабли, но и сам царь отправлял туда суда. Делал это Соломон в сотрудничестве с финикийцами, которыми в то время управлял Тирский царь Хирам I. Корабли в Фарсис выходили из порта Ецион-Гавер, что в Красном море:

«...Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость и обезьян и павлинов». Третья Книг Царств

Итак, где бы мог находится Фарсис, откуда везли все перечисленные богатства и диковины? Современные исследователи выдвигают три основные версии:

1. Возможно, слово "фарсис" означило "плавильню", которые могли находиться в местах добычи металлов. Поэтому таких фарсисов может быть много.

2. Еврейский историк Иосиф Флавий, который жил в I веке нашей эры, отождествлял Фарсис с римским портом Тарсис. Иосиф Флавий так писал об этом:

«...поскольку у царя было много кораблей в Тарсисском море, он приказал привозить всякого рода товары из самых отдаленных стран».

3. Фарсис - это иное название государства Тартесс, находившееся в те времена возле современного испанского Кадиса. Здесь добывалось очень много серебра. Поэтому и такая гипотеза вполне допустима.

Но ни одна из представленных теорий все же не доказана до сего времени. Тем более много вопросов вызывает то, что корабль прибывал к Соломону раз в три года и привозил помимо металлов также обезьян, павлинов, слоновую кость и негров. На территориях ни Испании, ни Тарсиса ничего подобного не было.

Некоторые ученые склонны думать, что фарсисские корабли огибали африканский континент, где было в избытке обезьян, слонов, павлинов и людей с черным цветом кожи. В этот маршрут укладывается и заход в порт Тартесс, богатый серебряной рудой.

Есть версии, что копи царя Соломона, в том числе Офир и Фарсис находились вообще в Южной Америке, богатой золотом и серебром.

Но все это всего лишь догадки и предположения. Откуда точно привозили для Соломона богатства, не выяснено до сих пор.

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