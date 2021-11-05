Топ-25: Удивительные факты про человеческое тело, которые вы могли не знать

Существует множество удивительных и впечатляющих вещей, которые мы не знаем о нашем собственном теле. Звучит довольно странно, правда? Кому как не нам лучше всех знать своё тело?! Но это правда!



В некотором роде, наше тело — это большая загадка, даже парадокс. Это самая хрупкая вещь, известная человечеству, и в то же время — самая крепкая! Одни погибают, просто поскользнувшись на льду или споткнувшись о камень, другие выживают даже после падения с высоты 10 км (да, и такое бывает!). Это лишь одна из множества вещей, свидетельствующих о том, что наше тело гораздо таинственнее, чем мы думаем.



Как такое может быть? Как сказал один врач: "Иногда вас может убить один выстрел, а иногда и двадцати будет недостаточно". Никто не знает. Парадоксальность нашего тела не только в "прочности" — это настоящий шедевр природы!



Наш мозг на самом деле гораздо мощнее, чем любой суперкомпьютер, существующий в мире. И сложность строения только одного глазного яблока может переплюнуть величайшие инженерные достижения, известные человечеству (которые, по иронии, были осуществлены благодаря человеческому мозгу).



В любом случае, тело человека — это невероятный механизм, которым мы должны гордиться! Ну или, по крайней мере, беречь. Перед вами — 25 утверждений, свидетельствующих о том, что наше тело является более удивительным, чем мы привыкли думать!









25. У младенцев почти на 60 костей больше, чем у взрослых.







24. В организме человека достаточно железа, чтобы сделать гвоздь длиной 8 см.









23. В волосяных луковицах ресниц живут крошечные клещи Demodex.







22. На самом деле неприятно пахнет вовсе не выделяемый пот, а крошечные бактерии на поверхности кожи, которые его усваивают, производя неприятный запах.









21. В докладе, прозвучавшем на VIII Конгрессе Европейской ассоциации психиатров (Association of European Psychiatrists), было сказано, что мужчины с более густым волосяным покровом (не обязательно на голове) — также, возможно, и более умные.







20. Уши и нос растут на протяжении всей жизни человека.







19. Язык человека имеет уникальный отпечаток.







18. Если собрать вместе все бактерии, живущие в теле среднестатистического взрослого человека, то их общая масса составит почти 1,8 кг.









17. Сердцебиение меняется в зависимости от типа музыки, которую человек слушает.







16. 20% крови и кислорода в организме человека используются мозгом.







15. Хоть кости человека и прочнее стали, они на 30% состоят из воды.







14. Человеческое сердце в течение дня генерирует количество энергии, достаточное для того, чтобы грузовик мог проехать чуть более 30 км.







13. Если расплести всю спираль ДНК человека, то она растянулась бы до края Солнечной системы и обратно.







12. Подавляющая часть пыли в нашем доме на самом деле состоит из частичек омертвевшей кожи.







11. Желудочно-кишечный тракт — это всего лишь 9-метровая трубка, которая тянется ото рта до прямой кишки.







10. Совершение одного шага требует работы 200 мышц.







9. Если "разобрать" тело на химикаты и продать их, то можно заработать 160 долларов.







8. Самая высокая зарегистрированная температура тела человека (из-за жара) составляет 46,5оС.







7. Около 50% генов человека определяют строение мозга (составляющего всего 2% всей массы тела). Остальные 50% описывают строение всех других органов (98% массы тела).







6. Вкусовые сосочки языка обновляются каждые 10 дней.







5. Если желудочный сок попадёт на кожу, то он прожжёт в ней дырку. Полный респект желудку и его упругим стенкам!







4. Транспозиция органов — это врождённое состояние, при котором основные внутренние органы находятся в зеркальном расположении по сравнению с нормальным.







3. С потерей мизинца теряется около половины силы хвата.







2. Даже лишившись желудка, селезёнки, 80% печени и кишечника, одной почки, одного лёгкого и почти каждого органа в тазовой области, человек может выжить.







1. Хотя мозг интерпретирует боль, испытываемую в остальной части организма, сам по себе он не может чувствовать боль. Вот почему открытую операцию на головном мозге можно проводить без общего наркоза, при полном сознании человека (как правило, их делают под местной анестезией).

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2340873378267401057/

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