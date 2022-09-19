Заговоры и ритуалы для попавших в сложные жизненные ситуации

В нашей жизни порой случаются беды и неприятности, причины которых мы не можем понять. Можно попробовать исправить ситуацию с помощью заговоров или определенных ритуалов.

После ссоры с любимым человеком читать, взяв в руки его вещь или фото: «Пусть меня любит (имя), как я его люблю, как пьяница вино, как курица зерно, отнеси, ветер, слова мои не на остров Буян, а к рабу в сердце ретивое, в кровь красную. Люби меня, как я тебя».



Если человек поднимает на улице поклад, на который наведена свежая порча, у него начинается тоска. Он не ест, не пьет, медленно погибает. Нужно отнести поклад туда, где его взял, и трижды сказать: «Что я взял, то и вернул, кто мне дал, тот и забрал. Аминь».

Женщинам нельзя перешагивать через мертвое дерево и пеньки, дети будут страдать по жизни. Если вы это сделали, возьмите пояс от своей одежды, перевяжите им любой пень и скажите: «Как этот пень не может окаменеть, так и мой сын (дочь) не может заболеть. Беда, невезуха, нищета, разруха, от ребенка отцепись, в землю провались».

Если финансовые дела расстроились, удача проходит мимо, черная полоса не заканчивается или растут долги: нужно взять такое количество монет любого достоинства, сколько вам лет, с силой бросить их на перекресток и сказать: «От денежных проблем откупаюсь, вам здесь лежать, а мне в достатке жить и горя не знать».

, то есть опасения, что у вас в роду будут утопленники. Чтобы уйти от возможной беды: вы должны взять трех малолетних котят, выкормить их, затем раздать. Тот, кто будет брать животных, должен дать вам хотя бы монетку. Эти деньги отнесите в церковь, положите на храм и мысленно скажите: «Прости, Господи и Матерь Пресвятая Богородица, своего раба грешного (имя)».



Если вдова снова выходит замуж и моется в бане вместе с новым мужем, то он может отправиться к первому. Чтобы этого не произошло, новый кусок мыла отнесите на кладбище положите возле любой мужской могилы со словами: «Как покойнику это мыло не нужно, так и моему мужу смерть не нужна».

Нельзя бросать на пол испачканные пеленки и ползунки.

Дети будут болеть и постоянно испытывать финансовые трудности. Тот, кто уже сделал подобное, должен отнести любую сумму в церковь, положить их левой рукой и сказать: «Кому церковь не мать, тому я не отец».

После похорон в доме выжигают 40 свечей, огарки закапывают в землю со словами: «Господи, сохрани и помоги». Делают это для того, чтобы следующая смерть пришла в эту семью нескоро.

После аварии машину необходимо сбрызнуть соленой водой со словами: «Спасибо, Господи, что взял деньгами». Отремонтируете быстро и качественно.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2571386430683613798/

А вы знали об этом?

Комары чаще кусают беременных, что обусловлено тем, что в период пребывания в интересном положении, особенно на поздних сроках, женщины выдыхают на 21% больше углекислого газа. А самки комаров как раз быстрее реагируют на углекислый газ.К тому же температура тела у беременных на несколько градусов выше нормы. Плюс к этому насекомые выбирают свою жертву по химическим веществам, которые выделяются кожей человека.

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