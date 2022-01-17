Инесса Арманд: что странного было в смерти любовницы Ленина

Казалось бы, в смерти Инессы Арманд не было ничего загадочного. По дороге с курорта возлюбленная и соратница Владимира Ленина заразилась холерой и умерла. Вот только обстоятельства ее кончины отличаются множеством странных эпизодов. Да и последствия ухода Арманд из жизни повлияли на Владимира Ильича не самым лучшим образом.

Кавказ вместо Франции

На самом деле в 1920 году Инесса Арманд собиралась ехать во Францию. Владимир Ильич Ленин, конечно, обещал всяческую помощь своей любовнице. Однако в письме, текст которого приведен в издании «Вера, Надежда, Любовь… Женские портреты», вождь выказывал обеспокоенность решением Арманд. «Арестуют или не выпустят надолго. Не поехать ли на юг? К Серго (Орджоникидзе) на Кавказ?» — писал Ленин. В конце концов Инесса согласилась отправиться на Кавказ. Тем более, что ее младший сын Андрей был болен туберкулезом и лечение на климатическом курорте могло оказать благоприятное воздействие на состояние здоровья мальчика.

Вскоре Инесса Арманд вместе с сыном отбыла в Кисловодск. А спустя месяц, как утверждает Леонид Млечин, автор книги «10 вождей. От Ленина до Путина», на имя Владимира Ильича пришла телеграмма с трагической новостью о смерти Арманд. Согласно официальной версии, соратница вождя скончалась 24 сентября 1920 года от холеры. Тело Инессы везли с Кавказа в Москву почти три недели. Именно поэтому похороны состоялись только 12 октября. Примечательно, что свой последний приют Инесса Арманд нашла в некрополе у Кремлевской стены. Однако это не единственный эпизод в истории внезапной кончины Арманд, который до сих пор вызывает удивление историков.



Остановка в Беслане

Большинство исследователей склоняются к тому, что Инесса Арманд заразилась холерой в Беслане. Как пишет в своей книге «Об этой любви никто не должен знать. Инесса Арманд и Владимир Ленин», Ританна Армени, возлюбленной Ленина на обратном пути из Кисловодска в Москву пришлось остановиться в Беслане потому что к этому моменту у нее закончились продукты. Вместе с Арманд находился не только ее сын Андрей, но и беременная подруга Людмила, супруг Людмилы, тоже больной туберкулезом, а также доктор Ружейников с женой, которая также ждала ребенка. Поэтому бродить по городу в поисках продуктов, кроме Инессы, было в сущности некому. Арманд удалось достать молока, несколько яиц и фрукты.

Однако радость бывших отдыхающих от добычи Арманд омрачало впечатление, которое произвела на них маленькая станция в Беслане. Борис Соколов в своей книге «Ленин и Инесса Арманд» пишет: «Станция Беслан в то время была страшно загрязнена, с полными уборными, буфета не было». Тем не менее, по утверждению Соколова, случаев заражения холерой в то время в Беслане не наблюдалось. Да и ела, и пила Инесса Арманд то же, что ели и пили ее спутники. Вот только заболела она одна. Кроме того, добравшись до Нальчика, где Арманд и настигла смерть, в первые несколько часов она чувствовала себя довольно бодро.



Странная смерть и ее последствия

Действительно, по мнению Еремея Парнова, автора книги «Скелет в шкафу», болезнь Инессы Арманд развилась так неожиданно и отличалась таким стремительным течением, что «впору подумать о сильном яде». Дело в том, что, по словам Парнова, тяжесть недуга определяется количеством потерянной жидкости. Но даже если допустить, что у Арманд наблюдалась самая тяжелая IV степень обезвоживания, то ушла она из жизни все равно слишком быстро. И еще одно странное обстоятельство: оказывается, скончалась Инесса Арманд вовсе не на больничной койке, как считают многие, и в том числе Ританна Армени. Андрей Артамонов, автор издания «Госдачи Кавказских Минеральных Вод», утверждает, что Инесса умерла в трехэтажном доме окружного ЧК города Нальчика, располагавшемся на улице Бульварной.

Знал ли обо всем этом Владимир Ильич, неизвестно. Однако смерть Инессы Арманд, безусловно, подкосила его. Анжелика Балабанова, участница траурной церемонии, слова которой приведены в книге Лилии Гусейновой «Ленин и Арманд. Любовь и революция», вспоминала, что во время похорон вождь показался ей жалким и упавшим духом. Известная революционерка Александра Коллонтай также писала о том, что Ильич шел за гробом «с закрытыми глазами и казалось вот-вот упадет». Более того, Коллонтай прямо заявляла о том, что неожиданная кончина Инессы Арманд усугубила болезнь самого Ленина. И в самом деле, как известно, Владимир Ильич умер спустя всего 3 года.



Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/inessa-armand-chto-strannogo-bylo-v...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это подло стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого кровожадного тирана и палача !

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена !

Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!





Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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