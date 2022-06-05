Почему королевы рождали дитя на глазах аристократов

Вы часто видели как в кино или сериалах королевы производят на свет наследника на глазах придворных? А аристократы топчатся в ожидании: мальчик или девочка? Королеве в это время приходилось терпеть не только духоту в покоях, но и любопытные глаза аристократов.

Королева Виктория с матерью

Это не издержки старой эпохи. Даже в Великобритании наблюдали за появлением на свет будущей королевы Елизаветы II. И всё для того, чтобы убедиться в подлинности ребёнка. А вдруг его подменили?

Ранее королевские роды, для скучающих аристократов, были подобно развлечению. На рождение первенца Марии Антуанетты собралось несколько десятков человек. Чтобы не пропустить момент появления на свет ребёнка, придворные практически забирались друг другу на головы. От духоты королева Франции даже потеряла сознание.

Когда рождался на свет ребёнок Екатерины Медичи, то свёкр Франциск I потребовал показать ему плаценту. Он хотел убедиться, что рождение ребёнка правда состоялось, ведь Екатерина Медичи 11 лет не могла забеременеть от дофина. Вдруг для удержания своего положения она выкупила ребёнка у какой-нибудь служанки? Такие случаи были не редки.

Екатерина Медичи и Генрих II

Ведь однажды итальянка Бьянка Капелло так и сделала.

Чтобы укрепить своё положение она хотела родить герцогу внебрачного сына, но сама этого сделать уже не могла. В её доме проживали три беременные девушки. Первого родившегося ребёнка Бьянка выдала за своего сына.

У Марии Моденской, жене Якова II, долго не получалось принести стране наследника. Поэтому, когда родился её сын, его так и не признали полноценным наследником. Уж слишком подозрительно было его рождение, после стольких тщетных попытках Марии родить дитя. Этого сына в дальнейшем свергла его единокровная сестра, вошедшая в историю, как Мария II Стюарт. Она обратилась к парламенту признать права брата на престол незаконными, так как он, вероятно, был рожден не от королевской четы. Марии поверили и она заняла английский трон.

Мария Моденская

Анна Австрийская не могла забеременеть 23 года. Из-за того, что у неё долго не было с королём детей пошли слухи будто отец дофинов вовсе не Людовик XIII. Поэтому, чтобы утешить душу придворных и короля, принцессы и королевы рождали детей у всех придворных на глазах.

Уж лучше потерпеть несколько часов стыд перед аристократами, чем терпеть всю оставшуюся жизнь насмешки и подозрения, что ребёнок взят от какой нибудь кухарки. Только вот подлинное отцовство-то было не установить.

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