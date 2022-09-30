Какие условия поставил Брежнев Керенскому (бывшему главе Временного правительства), который хотел приехать в СССР?

Александр Фёдорович Керенский вошёл в историю в качестве Второго главы Временного правительства, которое было свергнуто большевиками в ноябре 1917 г. Попытка непродолжительной борьбы с революционерами провалилась и Керенский был вынужден эмигрировать из России сначала в Лондон, а затем в Париж, где он прожил около 20 лет.

В Западной Европе Керенский отличался своей активной антисоветской деятельностью, в частности, он выпускал статьи, писал книги, читал лекции, на которых призывал европейские страны объединиться и "пойти крестовым походом на Советскую Россию".

Со взятием Парижа немецкими войсками в 1940 г. Керенский перебрался в США, где и прожил вплоть до своей смерти в 1970 г., продолжая критиковать советский режим, выпуская собственные мемуары и занимаясь активной преподавательской деятельностью.

Однако незадолго до своей смерти, летом 1968 г. Керенский собирался посетить СССР. До сих пор неизвестно, почему он решился на этот шаг, но намерения его были серьёзны. Он пытался получить разрешение на выезд из США, чтобы попасть в СССР, где у власти как раз находился Леонид Ильич Брежнев.

Источник фото: Кавказский узел (https://u.to/IeIaHA).

ЦК КПСС поставило жёсткие условия Керенскому в документе от 13 августа 1968 г. : "получить его (Керенского) заявление: о признании закономерности социалистической революции; правильности политики правительства СССР; признании успехов советского народа, достигнутых за 50 лет существования советского государства".

Как ни странно, А. Керенский согласился признать все условия ЦК КПСС, однако по неизвестным причинам бывший глава Временного правительства, так и не смог вернуться на свою родину.

Спустя 2 года, в июне 1970 г., А.Ф. Керенский скончался в одной из нью-йоркских больниц.

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А вы знали об этом?

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой премии на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

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