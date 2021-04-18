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Зачем японки продают ношенное (нестиранное) нижнее бельё

Согласно общепринятым правилам гигиены, нижнее белье нужно менять регулярно. Однако в Японии свою ношеную одежду молодые девушки не всегда отправляют в стирку. Достаточно часто они ее продают. Причем этот бизнес весьма востребован. Так почему же японцы тратят свои заработанные честным трудом деньги на покупку ношеного нижнего белья, и как это все устроено?

Фото: medium.com

Фото: medium.com

Специальные магазины

В Японии есть особые магазины, которые называются Бурусера. Именно там все желающие могут приобрести ношеное нижнее белье.

Что означает это слово? Есть два способа расшифровать название «Бурусера». По одной из версий этот термин состоит из двух слов «Bllomers» и «Seller». В переводе с английского это означает «нижнее белье» и «продавец». Согласно второй версии это производное от названия школьной формы для девочек «Blue Sailor».

Зачем японки продают ношенное (нестиранное) нижнее бельё

Ассортимент этих магазинов состоит из ношеного нижнего белья с фотографиями их владелиц. Также на упаковке есть карточки с дополнительной информацией о владелице. Например имя, возраст и даже группа крови. Бывают экземпляры с остатками крови, жидкостей, выделений. Такие товары стоят дороже.

Также часто там есть другие предметы гардероба девушек — их использованные предметы гигиены и диски с видео откровенного содержания.

Фото: masakaru.ru

Фото: masakaru.ru

Это вообще законно?

Как ни странно, но Бурусера работают легально. В 2004 году был принят закон, согласно которому запрещено продавать белье несовершеннолетних девушек. В противном случае будет достаточно большой штраф: 500000 йен (4595 долларов) для продавцов и 300000 йен (2757 долларов) для покупателей. С тех пор Бурусера платят налоги в казну и работают законно.

Раньше в Японии можно было найти вендинговые автоматы, где продавалось ношеное женское белье. Но в 1993 году законодательство немного ужесточилось, и они пропали с улиц города. Однако, если задаться целью найти такой автомат — это не составит труда.

Помимо этого, процветает онлайн-продажа белья. И в этом случае продают свою одежду как раз школьницы до 18 лет. Чтобы обойти законы, они напрямую связываются с покупателями, потом оформляют сделку, как продажу своего фото с бонусом. А бонус — это как раз белье.

Зачем японки продают ношенное (нестиранное) нижнее бельё

Зачем это девушкам?

Казалось бы, зачем молодым девушкам и более зрелым женщинам продавать свое ношеное белье? Неужели это не оскорбляет достоинство сдержанных и стеснительных японок?

Ответ очень простой. Это очень прибыльно. Возможностей заработать во время обучения в школе не так уж и много. А продажа своего белья не требует никаких особых навыков и умений.

Цены на этот товар бывают разные: от 10 до 100 долларов. Механизм весьма простой. Девушке, которая поставляет товар в бурусера, нужно просто целый день носить белье, желательно заниматься в нём спортом. Потом просто зайти в магазин, сделать фото, снять белье, получить деньги. Это легкий заработок.

Фото: www.yaplakal.com

Фото: www.yaplakal.com

 

Сейчас процветают тематические онлайн-магазины. В таком случае товар девушки готовят сами. Им нужно сделать фото, запечатать одежду и отправить в магазин.

Вот такой вполне легальный пикантный бизнес процветает в утонченной и изысканной Стране восходящего солнца.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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