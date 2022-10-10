В каких усадьбах и дворцах предпочитали жить идейные борцы за революцию во времена СССР

Все мы знаем, что для коммунистов и социалистов главное это народ, социальное равенство и социальная справедливость. Главное для них, насколько я понимаю, уничтожение богатого правящего класса и уничтожение социального неравенства.

Россия вступила в революцию 1917-го года, с огромным количеством бедняков и нищих. Коммунисты, социалисты и большевики вещали с трибун, что с приходом власти советов все станут жить справедливо и не будет бедных и богатых. И народ этому поверил.

Ознакомимся, как жили некоторые коммунисты в начале советского союза сразу после революции.

Имение Любимовка в селе "Тарасовка". Это имение даже называли "Царским Селом" из-за того что там поселились наркомы СССР.

Имение Любимовка в селе «Тарасовка» даже была названа "Царским Селом" из за того что там поселились наркомы СССР.

В письме 1920 – го года главному редактору «Правды» Бухарину можно узнать:

Антон Власов, 1920 г. письмо Бухарину в Правду. Опубликовано в "Источник" 1998, № 1, с. 85-87

То есть в 1920-м году и некоторых коммунистов были 12 комнатные квартиры и имения с дворцами и личными автомобилями. А имение Любимовка в селе Тарасовка даже была названа "Царским Селом", из за того что наркомы СССР стали жить там как цари.

Где жил американский пропагандист коммунизма похороненный у кремлевской стены

Надгробная плита Джона Рида у кремлевской стены

Может показаться необычным, но у кремлевской стены похоронены американцы, которые многое сделали для революции и становления СССР. В частности американский журналист Джон Рид.

Именно Рид написал книгу «10 дней изменивших мир». Эта книга рассказывает о событиях революции 1917 года в России. Джон Рид присутствовал при этих событиях лично. Эта книга до сих пор во многих списках самых лучших документальных публицистических книг. Причем даже в США.

Книгу многократно экранизировали. Например в 1982-м году ее экранизировал Сергей Бондарчук под названием «Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира».

Джон Рид, так же создал коммунистическую партию в США.

После написания этой книги американский журналист остался в ссср и планировал написать продолжение и дальше описывать события проходившие в СССР. Более того вторая книга о СССР была уже начата.

Джон Рид в США продвигал идеи коммунизма и вообще симпатизировал новому строю.

И где же в России в РСФСР жил этот американский коммунист, борец за равноправие народа?

А занимал он и жил в скромном имение князя Гагарина. В советское время в этом имении даже сделали музей Джона Рида, в котором были представлены сотни документов из его архива.

Имение князя Гагарина в Кузнецове г. Конаково. В этом имении проживал и творил Джон Рид

Где жил Троцкий

Слева направо: Джон Рил, Сталин, Лев Троцкий

Лев Троцкий – знаменитый русский революционер. Участник революционного движения, общественный и политический деятель.

В 20-е годы Троцкий занял скромный особняк Перцова в Москве.

Доходный дом Перцова Доходный дом Перцова убранство доходного дома Перцова

По свидетельству дочери Перцова, Троцкий сначала занял 4 огромные комнаты позднякова, в которой одна зала огромных размеров, была сделана под огромную ванну. Другая же комната была сделана под красивый сад. Так же у Позднякова было много древностей.

Позднее Троцкий перебрался к апартаменты самого Перцова, которые представляли из себя 4-х этажный особняк.

Троцкий принимал у себя заграничных гостей в этом роскошном доме и заграничные гости были восхищены вкусом и убранством апартаментов Троцкого.

Воспоминание дочери Перцова - Зинаиды Перцовой Инженер Перцов автор дома

Где жил Сталин

Но при этом Сталин, один из старейших членов Политбюро ВКП(б) – высшего органа партии, состоявшего из 5-6 человек, – до середины гражданской войны не имел в Москве ни квартиры ни даже комнаты. В свои возвращения в Москву с фронта он жил у знакомых или в гостинице.

В последствии Сталин в кремле жил в скромном доме царской прислуги, причем занимал одну небольшую квартиру этого домика.

Вывод

Не стоит осуждать этих деятелей революции и партии. Быть может они стремились чтобы в будущем у всех жителей СССР, а это 200 млн людей была своя усадьба или имение. Возможно в имениях и усадьбах о судьбах народа думалось гораздо лучше. Но это только мое мнение подписывайтесь на канал и ставьте лайки.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и жил в скромных апартаментах! Вместе с тем якобы он был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.

А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.! А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государства независимо от того, голодает ли население!

А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!

Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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