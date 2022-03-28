Чего не стоит делать в разных странах, чтобы не попасть впросак

Казалось бы, современная тенденция к глобализации должна была примирить в культурном смысле людей во всем мире. Однако влияние традиции всё ещё велико — многие правила поведения и этики, а также негласные запреты в определённых странах всё ещё существуют. И если в одних государствах они являются нормой, то в других окажется признаком дурного тона или даже оскорблением. Вашему вниманию 6 вещей, которые не стоит практиковать в разных странах, чтобы не попасть впросак.

1.

Турция: жест «окей» — неприличный





Справедливости ради, этот жест оказывается неоднозначным во многих странах мира. Например, в Бразилии он означает людей нетрадиционной ориентации, а в некоторых европейских странах он будет даже оскорбительным, ведь показывая его, Вы скажете, что человек, которому он адресован, по Вашему мнению является пустым местом. Обидным он является и в Турции: там демонстрировать «окей» попросту неприлично.

2.

Франция: публичное обсуждения финансового состояния





Во Франции лучше не упоминать в разговорах размер своей зарплаты или стоимость вещей, которые Вы приобрели. Все дело в том, что там не принято публично раскрывать детали своего финансового состояния, да и демонстрировать богатство тоже никто не будет.

3.

Впрочем, скрытность в отношении последнего имеет ещё и чисто прагматическую цель: во Франции состоятельные люди платят большие налоги.

Индия: публичное проявление страсти ко второй половине





Индийские люди довольно сильно подвержены влиянию традициям прошлого — даже кастовая система там в некоторой степени до сих пор жива. И среди негласных табу продолжало оставаться не публичное выражение чувств влюблённых пар к друг другу. Поэтому лучше не набрасываться на вторую половинку с поцелуями посреди индийского города — местные Вас, как минимум, не поймут.

4.

Япония: не практикуются чаевые





практика оставлять чаевые в Японии не прижилась, как в остальном мире: сами японцы их никогда не оставляют, и иностранцам не позволят. Вам попросту вернут деньги, которые вы решили оставить сверх запрашиваемой суммы счёта или чека. Причина довольно проста и объясняется прагматизмом самих японцев — они считают, что владелец бизнеса должен обеспечить сотруднику достойную зарплату, чтобы ему не доплачивали клиенты.

5.

Германия: поздравление с днём рождения накануне





Мало кто знает, но немцы, так же, как и на отечественных просторах, предпочитают избегать поздравления с днем рождения перед тем, как он настанет. В Германии также верят, что если преподнести подарок или добрые слова заранее, то до следующего дня рождения именинник может не дожить.

6.

Чили: не есть руками





Чилийцы, оказывается, ревностно относятся к соблюдению правил этикета за столом. Особенно их удручает, когда едят еду руками — они считают, что руки во время приёма пищи должны оставаться чистыми. Поэтому в Чили даже фаст-фуд предпочитают употреблять с использованием столовых приборов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2443845025207946069/

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