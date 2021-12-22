Что Ленин говорил о русских

«Добёр русский человек! – сокрушался, по свидетельству Льва Троцкого, Владимир Ильич Ленин. – Русский человек – рохля, тютя».

«Раб, холуй и хам»

Чаще всего со словом «русский» Ленин сочетал слово «шовинизм». О том, какой русский желателен большевикам в целях революции, Ленин написал в декабре 1914 года в статье «О национальной гордости великороссов».

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?» – задавался вопросом Ильич и отвечал на него: «Конечно же, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (т.е. 9/10 населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов». То есть, русская национальность имеет ценность не сама по себе, а лишь как средство революции.

Ленин восхищался определением, данным русской нации «демократом» Н.Г. Чернышевским: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». По Ленину, «это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения». Опять же, любить свой народ, получается, можно лишь за то, что он убивает своих лучших представителей, свою национальную элиту, которая для Ленина сплошь состоит из эксплуататоров.

Вне революционной борьбы русская история, по Ленину, представляет собой «только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами». Русский патриотизм заслуживает ненависти, ибо он служит лишь прикрытием порабощения других народов. «Раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, – писал Ленин про русский народ, поднявшийся в 1914 году по призыву царя на защиту Отечества от германцев, – но оправдывает и прикрашивает своё рабство – такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».

«Истинно русский – подлец и насильник»

Самым большим букетом эпитетов Ленин наградил русский народ незадолго до своей смерти. В декабре 1922 года в верхах большевицкой партии разгорелась дискуссия о принципах образования СССР. Сталин в целях государственного единства предложил, что лучше было бы принять Украину, Белоруссию и Закавказье в РСФСР на правах автономий. Ленин категорически восстал против этого проекта. То устройство СССР, которое Ленин, уже стоя одной ногой в могиле, сумел тогда протолкнуть, заложило бомбу замедленного действия под единство Союза.

Больше всего Ленин желал, чтобы в СССР русский народ был искусственно поставлен в приниженное положение по сравнению со всеми другими народами. «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда), – писал он в адресованной ЦК партии записке «К вопросу о национальностях или об “автономизации”», – должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Русскому человеку в СССР, считал Ленин, «нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации».

Важнейшим средством тут должно быть полное замещение русских в правящих кадрах союзных республик кадрами «коренных народов». Необходимо, призывал он, «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ».

Вот только Ленин не объяснил, каким образом в государстве, которое уничтожило всякое «угнетение человека человеком», русские могли оставаться «угнетающей нацией». Впрочем, логика была единственным предметом, по которому Ленин в гимназии имел низкую оценку. Да его нутряная ненависть к русскому народу и не нуждалась в логическом обосновании.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

И разве подлый и продажный деятель , который якобы стремился помочь многострадальному русскому народу и создать для него идеальные условия жизни , мог сказать про русский народ такое : «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...»!

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб валялся в Мавзолее с такими почестями!

Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер , поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата(в этом отношении поучительна книга Василия Варга «Гений зла», в которой можно найти много подобных интересных фактов про кровавых вождей революции).

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма!

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у некоторых, чтобы отдать всем , также как и отнять у всех, чтобы опять отдать некоторым ! Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру . Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной!

Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот , дорогие россияне , вся правда о вашем якобы благотворителе, из-за которого многие из вас и сегодня , живя в богатейшей природными ресурсами стране , живут как нищие бомжи , с ностальгией вспоминая утопический советский социализм!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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