Чудесные явления: самые известные иконы Божьей Матери

Перед Куликовской битвой великому князю Дмитрию Донскому явилась икона Николая Чудотворца. Князь это явление воспринял как особый Божий знак и воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» и дал обет построить монастырь, если станет победителем. Через некоторое время был построен Угрешский монастырь, а немного позже там явилась икона Божией Матери, которая получила название «Взыграние». Несмотря на все утверждения и домыслы скептиков, явление икон остается неизученным и загадочным проявлением нечеловеческой силы. Сегодня речь пойдет о самых известных на Руси иконах.

Икона Казанской Божией Матери

Икона Казанской Божией Матери была обретена 8 июля 1579 года в Казани. Прошло 25 лет после того, как Иван Грозный покорил Казанское ханство. И случился в Казани страшный пожар, превративший в пепелище половину Казанского кремля и часть города. Мусульмане злорадно заявляли, что Всевышний прогневался на христиан, но оказалось, что казанский пожар стал предзнаменованием бесповоротного утверждения православной веры на земле Золотой Орды.

Через несколько дней после пожара стрелец Даниил Онучин решил начать на месте сгоревшего дома новую стройку. Но его 10-летняя дочь Матрона казала, что во сне ей явилась Богородица и повелела возвестить, чтобы они обрели её на месте недавнего пожара.

Словам девочки значения не придали, то Богородица явилась к ней и во второй раз, и в третий. Настояниям девочки вняли и, разгребая пепелище, нашли икону Казанской Божией Матери.

Икона Казанской Божией Матери

Икона исцеляла болящих (началось всё с прозрения слепцов Никиты и Иосифа), вдохновляла русскую рать в Смутное время, перед ней накануне Полтавы молился Пётр I, а в 1812 - Михаил Кутузов.

В 1904 Казанскую чудотворную икону Божией Матери похитили и, сняв с неё драгоценные ризы, уничтожили. Многочисленные древние списки с этой иконы разошлись по всему миру. Сегодня РПЦ прилагает огромные усилия, чтобы вернуть эти святыни на Родину. Самый ранний список этой иконы сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее.

Тихвинская икона Божией Матери

Ещё одной весьма почитаемой в России иконой является Тихвинская икона Божией Матери. Согласно преданию, икона была написана Лукой. В летописях говорится, что в 1383 году икона Божией Матери с Богомладенцем появилась над озером, и неведомая сила переносила её по воздуху. Остановилась икона близ Тихвина. Там и построили храм из камня, а позже на этом месте появился Тихвинский Богородице-Успенский мужской монастырь.

Тихвинская икона Божией Матери

В 1944 году икона была вывезена в Европу, а затем и в США. В 1982 году архиепископ Иоанн наказал протоиерею Сергию Гарклавсу вернуть икону в Россию, когда в стране изменится отношение к Церкви и восстановят Тихвинский монастырь. В июне 2004 года икона вернулась в Россию.

Икона особо почитается среди матерей, которые молятся иконе для наставления своих неразумных чад на путь истинный и защиты их от бед.

Иверская Икона Божией Матери

Ещё одна легендарная икона - Иверская Икона Божией Матери. Первое упоминание о ней датируется еще Византийскими источниками, относящимися к IX веку. Тогда икона находилась в доме благочестивой вдовы, которая жила неподалёку от города Никеи (сегодня это Турция). В то время злобствующие еретики уничтожали по приказу властей святые иконы Богородицы. Когда они явились в дом вдовы, та упросила их оставить ей святыню за вознаграждение. Корыстолюбцы согласились, но уходя, один из них ударил в лик копьём, и из иконы потекла кровь. Вдова поспешила с иконой к морю и опустила её в воду, но та не легла на воду, а двинулась по морю, стоя вертикально.

Иверская Икона Божией Матери

Через 200 лет на Афоне монахи увидели огненный столп, доходящий до неба, в основании которого была эта икона. По легенде, после молебна старец Гавриил пошёл по воде, как и повелела ему во сне Богородица, взял икону, и её повесили в храме.

О чудотворной Иверской Иконе Божией Матери хорошо знали в России. Во 17 веке Никон, архимандрит Новоспасского монастыря, ставший впоследствии Патриархом всея Руси, испросил благословения на Афоне прислать список этой иконы. Писал икону для России священник Иамвлих Романов. После великого молебна с вечера до рассвета, участие в котором принимали 365 монахов, святой водой окропили легендарную икону, а потом - новую доску из кипарисного дерева. Писали икону красками, смешанными с частицами мощей.

Хранилась икона в Иверской часовне у Воскресенских ворот, и русские государи, перед тем, как войти в кремль, обязательно молились перед этой чудотворной иконой. В 1929 часовня была разрушена, и икона исчезла. Сохранилась только передвижная икона, которая сегодня находится в Сокольниках, в храме Воскресения Христова.

Курская-Коренная икона Божией Матери

Эта икона явилась жителям Курска после разорения города войсками хана Батыя в 1295 году. Согласно преданию, икону нашли охотники, недалеко от города под пнем в корнях. Несколько раз приносили её в городской храм, но она чудесным образом исчезала и снова оказывалась в том же месте, где её нашли. Тогда на месте явления иконы построили часовню.

Курская-Коренная икона Божией Матери

Следующий раз Курская-Коренная икона упоминается в 1383 году. Тогда икона попала к ордынцам в руки, они разрубили её пополам. Священник, нашедший икону, с верой сложил половинки, и они срослись. Часовня была отстроена, и икона там и оставалась. Позже на этом месте появился монастырь - Коренная пустынь.

Ещё одна попытка уничтожить икону состоялась в 1898 году. Злоумышленники взорвали храм, но Курская-Коренная икона Божией Матери осталась невредимой. Не пострадало даже стекло в киоте.

Во время Октябрьской революции чудотворный образ вывезли из России, и сегодня он является одной из главных святынь РПЦ за границей.

Владимирская икона Божией Матери

Еще одна весьма известная икона, написанная самим Лукой, якобы, на доске стола Святого семейства. Долгое время икона находилась в Киеве, однако в 1155 году была вывезена во Владимир Андреем Боголюбским. Отсюда же происходит и название иконы.

Владимирская икона Божией Матери

Икона почитается как особо ценная в нескольких городах русских земель. Особенно известна Владимирская икона Божией Матери тем, что спасла Москву от нашествия Тамерлана. Сегодня икона хранится в Третьяковской галерее.

Феодоровская икона Божией Матери

Кем была привезена в Россию эта икона, написанная евангелистом Лукой, неизвестно, но уже в 1164 году она находилась в часовне рядом городом Городец и почиталась как чудотворная. Во время нашествия Батыя часовня сгорела. Думали, что погибла и икона. Но в 1239 году костромской князь Василий Юрьевич на охоте увидел эту икону на дереве. В руки она ему не далась, поднявшись в воздух. После общей молитвы икону с дерева сняли.

Феодоровская икона Божией Матери

С Феодоровской иконой восходил на царствование в 1613 году Михаил Феодорович Романов, и с того времени она стала почитаться императорским Домом Романовых. Все иностранные принцессы, которых брали в жёны русские великие князья и императоры, после крещения получали отчество Феодоровна.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2463849151887838012/

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