Жертва поруганной чести. Как из-за Александра III офицер застрелился

Случай с цесаревичем Александром Александровичем

Военная энциклопедия издательства Сытина, выпущенная перед самой Первой мировой войной, сообщала о капитане Гунниусе следующее:

«Гунниус Карл Иванович, капитан артиллерии, делопроизводитель Оружейной комиссии при Главном артиллерийском управлении; умер в 1869. Усовершенствованная им и генералом Горловым 4,2-линейная винтовка под названием «берданки №1» была принята в 1868 году на вооружение наших стрелковых частей».

О причинах смерти – ни слова.

Карл Иванович Гуниус и Александр Павлович Горлов с закреплённой для испытаний в станке винтовкой Бердана №2

Факт самоубийства был скрыт

Христианство не допускает совершения погребальных обрядов над самоубийцами – это общее правило для всех церквей. Но бывают исключения. Например, в случаях, если самоубийца был невменяемым в момент совершения этого поступка и не осознавал себя.

Однако капитан Гунниус покончил с собой запланировано, исполняя данное обещание. Разрешение на его погребение по обряду лютеранской церкви, к которой он принадлежал, было дано, под формальным предлогом, самим императором Александром II. Так он постарался скрыть неприятный для Императорской фамилии инцидент, виновником которого стал его сын, наследник престола, будущий Александр III.

Алекса́ндр III Алекса́ндрович (1845-1894)

Специалист

Капитан Гунниус, как показывает вышеприведённая справка, имел заслуги перед Русской армией. Он родился в 1837 году в семье лифляндских дворян, шведов по происхождению. Карл Иванович окончил Михайловское артиллерийское училище, участвовал в Кавказской войне, был награждён боевыми орденами. Затем его жизнь проходила в заботах о модернизации вооружения Русской армии. 32-летний офицер, честный служака, не успел обзавестись семьёй.

В 1868 году полковник (будущий генерал) Александр Горлов и капитан Карл Гунниус были командированы в США для изучения опыта производства и применения винтовки Бердана (берданки). По итогам этой поездки они усовершенствовали её. Берданка в модификации Горлова и Гунниуса оставалась основным пехотным оружием Русской армии до принятия на вооружение винтовки Мосина образца 1891 года.

Берданка образца 1870 года российского производства

Смертельная дуэль нервов

С 1867 года наследник престола Александр Александрович начал приобщаться к государственным делам. Его обязанности были непосредственно связаны с армией. Однажды к нему с докладом приехал Гунниус, назначенный к тому времени директором казённого завода по производству патронов в Санкт-Петербурге.

Неизвестно, о чём конкретно заспорили специалист и цесаревич. Факт в том, что Александр Александрович в резких выражениях оскорбил Гунниуса. Положение подданного не позволяло ему ответить тем же, тем паче вызвать августейшего оскорбителя на дуэль. Но дворянин не мог снести оскорбление просто так.

Вернувшись домой, Гунниус отправил цесаревичу письмо с требованием прислать письменные извинения. При отсутствии таковых в течение 24 часов Гунниус обещал застрелиться.

Александр Александрович, видимо, привык к совсем другому отношению подчинённых к себе: подобострастному, раболепному, выносящему любую грубость от августейшего лица. Он не воспринял всерьёз угрозу капитана. А если и воспринял, то не мог заставить себя принести извинения: это противоречило его представлениям о социальной дистанции.

Очевидец происшествия вспоминал, что в тот день Гунниус с минуты на минуту ожидал прибытия письма с извинениями, хотя внешне старался оставаться спокойным. Письмо не пришло. В назначенный час Гунниус уединился у себя в кабинете и выстрелил себе в сердце.

«Наказание» цесаревича

Императору Александру II доложили о самоубийстве одного из его лучших военно-технических специалистов. Он потребовал выяснения обстоятельств дела. Когда он узнал всё, то обрушил страшный гнев на своего сына. Власть Александра II над будущим Александром III была достаточно велика. Император не только позволил оформить происшествие как несчастный случай, чтобы покойному не было отказано в достойном погребении, но и приказал цесаревичу идти за гробом человека, виновником смерти которого он стал, с открытой головой.

Неизвестно, повлияло ли данное происшествие каким-то образом на характер Александра III. Известно лишь, что привычку ругаться крепкими словами на подчинённых он не оставил.

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