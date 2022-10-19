12 подарков, которые могут испортить вам жизнь

Существует немало вещей, которые несут в себе отрицательную энергетику. Ими являются не только подарки, традиционно олицетворяющие время приближения болезни и старости, но и многие другие предметы, о негативе которых многие, возможно, и не догадываются.

Зеркало

С давних времен считается, что данный предмет обладает некой магической силой. Существует утверждение, что, оказавшись в руках у опытного колдуна, зеркало помогает совершать различные магические ритуалы. Например, если «наговоренное» зеркало подарить молодой успешной особе, то через него можно забрать у нее всю молодость, удачу и красоту.

Часы

Считается, что подаренные часы приносят всяческие несчастья. Если их преподнести в качестве свадебного подарка, они начнут отсчитывать время для молодоженов, проведенное в согласии и любви. Это неизбежно приведет к ссорам и, как следствие, к разводу. А если, например, подарить настенные часы руководителю организации, то длительное время занимать данный пост у него не получится.

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