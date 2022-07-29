Виктор Богомолов: за что лучший телохранитель Сталина и Жукова получил прозвище «Волкодав»

Среди всех охранников первых лиц советского государства он был на особом счету. Богатырского роста и силы человек получил немалый кредит доверия от Сталина и его приближенных – но отбор в охранную группу был очень суровым. Богомолова звали «Волкодав», потому что вступить с ним в бой мало бы кто решился: охранник в одиночку мог расправиться с тремя, а то и четырьмя противниками.

Кадр из х/ф «Власик. Тень Сталина»

Даже сын Виктора, Владимир Богомолов называл физическую силу отца «страшной», этим эпитетом обозначая необычные силовые способности мужчины. Виктор был мастером спорта по борьбе и стрельбе, но не игнорировал и более тонкие искусства – вроде шахмат. И ему довелось сыграть партию (и не одну) со Сталиным. Впрочем, в охранники он попал по совокупности черт и качеств.

Сейчас его называют легендарным телохранителем. Прежде всего, потому что защищать ему приказано было Сталина и Жукова – выше некуда. «Волкодав» - это еще и дань верности, ведь ассоциация с породой собак взята неслучайно. Последние считаются преданными, сильными, выносливыми, бесстрашными и умными.

Таким же можно назвать Виктора Богомолова. Обладая огромным физическим потенциалом, он был человеком не боящимся сложных ситуация. Наводя о нем справки, агенты советского руководства понимали: мужчина хорош в спорте, крепок, из драки иначе как победителем не выйдет, а еще и в шахматы играет на высоком уровне. Сильный, умный и уверенный в себе, только таких и можно приглашать на работу.

Сталин почти всегда окружен был телохранителями

Приглашать – мягкое слово для тех времен. Были должности, отказаться от которых сложно. Но и людей проверяли, оценивали, как воспримут они предложенную работу. Виктор Богомолов со Сталиным впервые увиделся в 1940-ом: мужчина стоял на службе, был постовым у Большого театра. Как потом он рассказывал, его поразил скромный внешний вид вождя – одет непритязательно, не особенно и выделяется на общем фоне.

Уже через полгода началась война, и Виктору Богомолову поручили сопровождать Сталина во время его поездки на фронт. Поездка могла проходить по разным сценариям, обстановка была очень напряженной: Виктора выбрали как верного и крепкого человека, способного среагировать на неожиданность, риск. Все прошло успешно. Так Богомолов стал охранником Сталина, кроме вождя он сопровождал Жукова и некоторых крупных военных деятелей.

Телохранитель Сталина, Виктор Богомолов

Биографы вспоминают такой случай. Сталин, несмотря на военное время, не изменял своей привычке прогуливаться по вечерам. Охрана должна была его сопровождать. Однажды, во время такой прогулки, Сталин сказал Виктору фразу:

- Все хорошо. И на нашей улице будет праздник.

Стоит ли говорить, что она стала культовой, и далеко не все используют его, зная истоки фразы. Впрочем, это воспоминания, которые иногда субъективны, преувеличены или взяты из контекста. Но если Виктор запомнил эту фразу, произнесенную в суровые военные дни, возможно, так оно и было.

Про шахматные партии со Сталиным тоже много говорили. Богомолов дежурил у секретной ставки главнокомандующего (тайный кабинет располагался на станции метро «Кировская»). Ночью постового пригласили сыграть несколько партий с вождем. Один из поединков закончился ничьей. Говорят, больше Виктора на шахматный бой не приглашали.

Федор Добронравов в роли Сталина за партией в шахматы

Охрана Черняховского – еще одна профессиональная веха в биографии Богомолова. Это было секретным поручением по линии НКВД. Тогда все могло закончиться печально: осколок снаряда пролетел в сантиметрах, сам полководец не пострадал, и Богомолов не пострадал, а вот другой охранник получил смертельное ранение.

Когда умер Сталин, его охранник стоял у гроба вождя в почетном карауле. В послевоенные годы Берия стал «переманивать» сталинского охранника в свою личную охрану. Но этого не случилось – возможно, это спасло жизнь Виктору, ведь Берия довольно скоро был уничтожен.

Интересно, что охранником первых государственных лиц стал и сын Виктора Богомолова. Владимир закончил спецшколу при КГБ, несколько лет проработал в 9-ом Управлении, затем в 1-ом отделе, а потом стал офицером выездной охраны генсека ЦК КПСС Брежнева.

Виктор Богомолов «Волкодав» не был единственным охранником Сталина. Более известным стал Николай Власик, о котором даже сняли сериал. Люди, приближенные к кремлевской верхушке, в своих воспоминаниях писали, что работа сталинских охранников была изматывающей, ненормальной. Это работа «на острие», день и ночь, без права на нормальный отдых и нормальные выходные.

Николай Власик, Василий Сталин и Иосиф Сталин

Когда умер Сталин, многие обвиняли его охранников в том, что они «проморгали» ухудшающееся состояние генсека. Сейчас сложно однозначно сказать, почему к диктатору не спешила помощь так, как можно было бы представить себе – возможно, его жесткая рука нанесла удар по себе же. Так или иначе, службу безопасности распустили, сотрудников распределили в разные столичные учреждения.

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А вы знали об этом?

Хотелось бы напомнить неадекватным сталинистам , почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

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