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Тургенев и Татьяна. И его внебрачная дочь Пелагея. Полина Виардо не единственная любовь писателя

Татьяну Бакунину и Ивана Тургенева познакомил брат Татьяны. Они встречались в усадьбе Бакуниных. И очень любили друг друга. Она ему писала-"Вы святой, вы чудный, вы избранный богом". Но Тургенев расстался с девушкой. Когда он уезжал, он ей писал, что никогда ни одной женщины не любил более. Тургенев не женился на Татьяне. Может быть воспоминания детства помешали их отношениям.

Татьяна БакунинаТатьяна Бакунина

 

Через некоторое время Тургенев встретил певицу Полину Виардо и увлёкся ею. Она была замужем и разводиться с мужем не собиралась. Тургенев подружился с мужем певицы. И был рядом, как друг семьи. Поэтому он часто жил за границей. Их отношения продолжались долгие годы. Такая жизнь его вполне устраивала.

Иван Тургенев и Полина ВиардоИван Тургенев и Полина Виардо

И это отношение к семейной жизни было из детства. Тургенев рос в усадьбе матери Варвары Петровны. Она очень любила мужа Сергея, но он женился на неё из-за денег. Варвара Петровна знала об этом и очень страдала. Так ещё ко всем несчастьям, её муж вёл бурную жизнь. И все страдания она выливала на детей, часто наказывала их. Тургенев не мог это выносить и даже пытался убежать из дома. Конечно отношения с родителями были плохие.

Родители ТургеневаРодители Тургенева

Когда молодой Тургенев влюбился в Е.

Шаховскую, а отец также ухаживал за ней.Так, что его книга "Первая любовь" основана на собственном опыте. История о том, как Владимир влюбляется впервые в девушку и обнаруживает, что у неё близкие отношения с его отцом.

Фильм "Первая любовь"Фильм "Первая любовь"

 

Иван Сергеевич никогда не был женат, но, как и его отец имел многочисленные отношения в основном с крепостными. Одной из таких женщин была швея Авдотья. У них были короткие отношения, но она родила дочь Пелагею, которая была на него очень похожа.

Екатерина ШаховскаяЕкатерина Шаховская

Впервые Тургенев узнал о ней, когда ей было восемь лет. Девочка жила у его матери и у неё было нелёгкое детство. Писатель увёз её с собой в Париж. Когда Тургенев уезжал, она жила в семье Виардо. Но отношения у них не сложились. И писатель отдал её в пансион. Потом он забрал её и нанял ей гувернантку.

Дочь писателя Пелагея(Полина)Дочь писателя Пелагея(Полина)

Пелагея(Полина) вышла замуж за французского бизнесмена и родила ему детей. Несколько лет семейной жизни были счастливыми. Но когда её муж разорился и стал пить и скандалить, Пелагея ушла от мужа. Тургенев при жизни всегда помогал ей материально. Но потом Полина Виардо овдовела и Тургенев жил с её семьёй. Когда писатель умер, все права на наследство перешли к семье Полины Виардо. Пелагея осталась без средств и зарабатывала уроками музыки.

Спасское-Лутовиново усадьба И.С.ТургеневаСпасское-Лутовиново усадьба И.С.Тургенева

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А вы знали об  этом?

Карла V, который правил самой большой территорией в мире: Священная Римская империя, Нидерланды, Испания с американскими и итальянскими землями, его мать, Хуана Кастильская, родила в туалете .Не даром он говорил: "в моём государстве никогда не заходит солнце".

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Тургенев и Татьяна. И его внебрачная дочь Пелагея. Полина Виардо не единственная любовь писателя
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