Песня, которая сыграла по радио всего один раз и затем была запрещена                                       

Песня, которая проиграла 1 раз на радио и смогла затронуть душу каждого, кто её услышал, стала запретной на 19 лет. Конкретная причина такого решения, до сих пор остаётся не известной. Доводов было много, но суть проблемы оставалась одна. Власти решили, что такого рода песня «потакает народному горю». Должностные лица, осуществляющие контроль за произведениями и средствами массовой информации, считали, что Победа затмила все потери и горе, которое было пережито с 1941 по 1945 года.

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Произведение, написанное в 1945 году «Враги сожгли родную хату…» или «Прасковья», опубликованное в журнале « Знамя» в 1946 году, сразу было подвергнуто резкой критике. Считалось, что это мрачное и пессимистическое произведение. Так и песня, написанная композитором Матвеем Блантером Исааковичем и поэтом Михаилом Васильевичем Исаковским, исполненная Владимиром Александровичем Нечаевым, получила запрет на дальнейшее распространение и исполнение. Хорошо, что создателей песни не подвергли аресту, так как предыдущие произведения, например «Катюша», считались шедевром.

Владимир Александрович Нечаев. Pinterest

Несмотря на наложенный запрет, «Враги сожгли родную хату…», все же прозвучала в 1960 году на сборном концерте «Когда зажигают огни», во дворце спорта в Лужниках. Марк Наумович Бернес исполнилось её, не смотря ни на что, его выступление потрясло весь зал, четырнадцать тысяч зрителей осыпали его аплодисментами. После этого выступления, песня хоть и прославилась, и пользовалась большим спросом, петь её больше было нельзя.

Марк Наумович Бернес. honeylife24.ru

Но запрет длился не долго, так 1965 году она прозвучала снова. Прозвучала она по просьбе Советского военачальника, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза – Василия Ивановича Чуйкова.Такое внимание, которое уделил этой песне В.И.Чуйков, дало ей полную свободу от 19 лет запрета.

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А вы знали об этом?

Королева Великобритании имеет массу привилегий. Кто бы сомневался. Ведь она непростой человек. Если все остальные граждане обязаны соблюдать правила и законы, то это не относится к Елизавете II. По сути, Ее Величество может даже нарушить определенный закон. Но поскольку Елизавета II является представителем высшей власти и лицом Великобритании, то, конечно, не может себе этого позволить. Как ни странно, но у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, удостоверяющего ее личность. Дело в том, что в Великобритании только от имени Елизаветы II выдают все водительские удостоверения. По той же причине нет и паспорта. Подобные документы тоже выдаются от имени Ее Величеств.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43385479421).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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