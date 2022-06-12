Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира

На Земле насчитывается почти две сотни государств, каждое из которых является уникальным. Правда, в большинстве случаев глобально жизнь в них не сильно отличается от остальных. Однако есть всё-таки на планете такие страны, особенности которых резко выбиваются из неписанных правил бытия всех других. Вашему вниманию 6 нетривиальных фактов о государствах, где жизнь отличается от остального мира.

1.

Страна, где нет рек





Справедливости ради, государств, в которых нет природных источников пресной воды, на планете можно найти несколько, но наибольшей из них является Саудовская Аравия. Большая часть территории представляют горные массивы, бесплодные равнины и засушливые пустыни. Страна имеет выход к морю, но ни одна река в неё не впадает, потому единственными наземными источниками воды являются вади – пересохшие русла, которые заполняются водой только в период осадков. Потому в Саудовской Аравии приходится половину потребности в питьевой воде покрывать за счёт опреснения морской воды, примерно 40% добывали из скважин, а ещё 10% собирали с тех самых вади.

2.

Страна с наибольшим количеством часовых поясов





Казалось бы, что трудного в том, чтобы определить государство, где больше всего часовых поясов, если в Россия их целых 11?

3.

А в реальности одна страна её всё-таки перегнала. Вот только мало кто поверить вначале, что этим рекордсменом оказалась Франция. Всё дело в том, что если континентальная часть государства действительно проживает в одном часовом поясе, то при учёте всех её заморских территорий, регионов и департаментов, станет ясно, что она насобирала в себе целых 12 часовых поясов.

Страна, где количество овец превышает человеческое население





Есть такой регион на карте планеты, где овец так много, что их насчитывается больше, чем количество проживающих там людей. Речь идёт о Фолклендских островах, расположенных в южной Атлантике, которые, впрочем, формально являются британской заморской территорией. По информации редакции Novate.ru, примерно 80% территории островов занимают пастбища, на которых пасутся около полумиллиона овец, а население региона составляет чуть больше 3 тысяч человек. Собственно, нет ничего удивительного в том, что единственным доходом их является импорт шерсти.

4.

Страна, в которой нет столицы





Есть в мире и страна, где наличие столицы оказалось необязательным требованием. Ею оказалось крошечное островное государство Науру, расположенное в Тихом океане. Площадь его составляет всего 21 кв. км., на котором проживает 15 тысяч человек. Живут они довольно компактно, ещё и потому, что в центре острова долгое время добывали фосфаты, а когда они закончились, там осталась лишь безжизненная земля. Сегодня Науру — это страна с очень низким уровнем жизни, а территория составляет один-единственный «город», поэтому в столице государства попросту нет.

5.

Самая засушливая страна





На территории африканского континента можно найти немало жарких государств, однако рекордсменом среди них является Ливия. Так, по данным редакции Novate.ru, аж 99% территории которой представляет собой пустыню, соответственно дожди там будут настоящей редкостью, рек нет вообще, а воду для пяти миллионов человек населения приходится добывать из подземных источников, которая посредством сложной системы водоводов разносится по стране. Ей в народе даже присвоили прозвище «великая рукотворная река».

6.

Страна, где не говорят на официальном языке





Ватикан является не просто столицей Папского престола, но ещё и государством, которое по целому ряду критериев может отличиться как по-настоящему уникальное. Но если всем известно, что, например, она носит звание наименьшей страной планеты, да и подавляющее большинство населения состоит в основном из одних мужчин, но также является регионом, где ни один человек не общается на официальном языке. Всё дело в том, что государственным языком Ватикана — это «мёртвая» латынь, а говорят там в основном на итальянском.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2498903439935277475/

А вы знали об этом?

Во время Первой мировой войны Николай Iбыл вынужден эвакуировать все золотые запасы подальше от опасности. Однако, так вышло, что золото и другие богатства, которые пытались экстренно эвакуировать, пропали. Уже при СССР власти решили выяснить судьбу этих богатств. Велись расследования и отслеживание всех действий по данному вопросу.

Выяснилось, что в 1915 году некий поезд направлялся в сторону Владивостока. В поезде этом было примерно около сорока вагонов, которые были битком забиты золотом.Но по итогам расследований не было найдено ни грамма из утерянного золота, и вообще об их результатах мало что известно, однако остались уникальные фото, на которых руководители расследования стоят на берегу и смотрят в глубину озера "Байкал".

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