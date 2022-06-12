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Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира

На Земле насчитывается почти две сотни государств, каждое из которых является уникальным. Правда, в большинстве случаев глобально жизнь в них не сильно отличается от остальных. Однако есть всё-таки на планете такие страны, особенности которых резко выбиваются из неписанных правил бытия всех других. Вашему вниманию 6 нетривиальных фактов о государствах, где жизнь отличается от остального мира.

1.

Страна, где нет рек

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


Справедливости ради, государств, в которых нет природных источников пресной воды, на планете можно найти несколько, но наибольшей из них является Саудовская Аравия. Большая часть территории представляют горные массивы, бесплодные равнины и засушливые пустыни. Страна имеет выход к морю, но ни одна река в неё не впадает, потому единственными наземными источниками воды являются вади – пересохшие русла, которые заполняются водой только в период осадков. Потому в Саудовской Аравии приходится половину потребности в питьевой воде покрывать за счёт опреснения морской воды, примерно 40% добывали из скважин, а ещё 10% собирали с тех самых вади.

2.

Страна с наибольшим количеством часовых поясов

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


Казалось бы, что трудного в том, чтобы определить государство, где больше всего часовых поясов, если в Россия их целых 11?

А в реальности одна страна её всё-таки перегнала. Вот только мало кто поверить вначале, что этим рекордсменом оказалась Франция. Всё дело в том, что если континентальная часть государства действительно проживает в одном часовом поясе, то при учёте всех её заморских территорий, регионов и департаментов, станет ясно, что она насобирала в себе целых 12 часовых поясов.

3.

Страна, где количество овец превышает человеческое население

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


Есть такой регион на карте планеты, где овец так много, что их насчитывается больше, чем количество проживающих там людей. Речь идёт о Фолклендских островах, расположенных в южной Атлантике, которые, впрочем, формально являются британской заморской территорией. По информации редакции Novate.ru, примерно 80% территории островов занимают пастбища, на которых пасутся около полумиллиона овец, а население региона составляет чуть больше 3 тысяч человек. Собственно, нет ничего удивительного в том, что единственным доходом их является импорт шерсти.

4.

Страна, в которой нет столицы

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


Есть в мире и страна, где наличие столицы оказалось необязательным требованием. Ею оказалось крошечное островное государство Науру, расположенное в Тихом океане. Площадь его составляет всего 21 кв. км., на котором проживает 15 тысяч человек. Живут они довольно компактно, ещё и потому, что в центре острова долгое время добывали фосфаты, а когда они закончились, там осталась лишь безжизненная земля. Сегодня Науру — это страна с очень низким уровнем жизни, а территория составляет один-единственный «город», поэтому в столице государства попросту нет.

5.

Самая засушливая страна

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


На территории африканского континента можно найти немало жарких государств, однако рекордсменом среди них является Ливия. Так, по данным редакции Novate.ru, аж 99% территории которой представляет собой пустыню, соответственно дожди там будут настоящей редкостью, рек нет вообще, а воду для пяти миллионов человек населения приходится добывать из подземных источников, которая посредством сложной системы водоводов разносится по стране. Ей в народе даже присвоили прозвище «великая рукотворная река».

6.

Страна, где не говорят на официальном языке

Необычные факты о государствах, где жизнь отличается от остального мира


Ватикан является не просто столицей Папского престола, но ещё и государством, которое по целому ряду критериев может отличиться как по-настоящему уникальное. Но если всем известно, что, например, она носит звание наименьшей страной планеты, да и подавляющее большинство населения состоит в основном из одних мужчин, но также является регионом, где ни один человек не общается на официальном языке. Всё дело в том, что государственным языком Ватикана — это «мёртвая» латынь, а говорят там в основном на итальянском.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2498903439935277475/

А вы знали об  этом? 

Во время Первой мировой войны  Николай Iбыл вынужден эвакуировать все золотые запасы подальше от опасности. Однако, так вышло, что золото и другие богатства, которые пытались экстренно эвакуировать, пропали. Уже при СССР власти решили выяснить судьбу этих богатств. Велись расследования и отслеживание всех действий по данному вопросу.
Выяснилось, что в 1915 году некий поезд направлялся в сторону Владивостока. В поезде этом было примерно около сорока вагонов, которые были битком забиты золотом.Но по итогам расследований не было найдено ни грамма из утерянного золота, и вообще об их результатах мало что известно, однако остались уникальные фото, на которых руководители расследования стоят на берегу и смотрят в глубину озера "Байкал".

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