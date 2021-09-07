В чём сила семи поколений и почему важно знать историю своих предков?

Узнайте, как вы можете получить поддержку своего рода, благословение на исполнение самых заветных желаний. Все в ваших руках…Знаете ли вы, кем были ваши предки? Как их звали, какая судьба их постигла? Если прямо сейчас попросить вас заполнить генеалогическое дерево, сколько поколений вы вспомните?

Практика показывает, что 90% людей с трудом вспоминают имена своих прабабушек и прадедушек, и, увы, мало что могут сказать об их жизни. А ведь в идеале человек должен знать своих предков до седьмого колена! Не зря слово «семья» состоит из двух составляющих: «Семь» и «Я».

Традиция знать и чтить своих предков была хорошо известна предыдущим поколениям и совсем позабыта в наше время. Мы утратили понимание, зачем это нужно и для чего, а потому совсем перестали интересоваться своими корнями. А ведь от этого зависит наша жизнь!

Не зря память рода заносят именно в родовое дерево. Ствол дерева символизирует нас самих, листья — это наши дети, а корни — предки. А теперь представьте, что вы вырастили большое и здоровое потомство и ваше дерево выглядит сильным и могучим. Но о предках вы почти ничего не знаете и никогда не интересовались. Какие корни будут у такого дерева? Слабые, маленькие, безжизненные.

В случае налетевшего урагана они не смогут удержать дерево в земле, защитить его от непогоды. Точно так происходит и в жизни. Если человек не интересуется прошлым и даже не понимает, зачем ему нужно знать своих предков, то он лишается помощи и поддержки рода, силы, которая порой спасает целые жизни!Но просто знать — этого мало. Если у человека в жизни сложились плохие отношения с родителями, бабушками и дедушками, именно на этом месте блокируется поступление родовой энергии. Обиды, злость, ненависть не только препятствуют подпитке силы рода, но и трансформирует эту силу в негативную и разрушающую. Наверняка вы слышали о родовых проклятиях? Поэтому так важно наладить отношения с родными людьми, если они еще живы или простить их, если они умерли.Но это не единственная причина, почему нужно знать своих предков и поддерживать с ними хорошие отношения (даже если они умерли, думая о них хорошо, мы налаживаем родовой канал, по которому они подпитывают нас энергией). Семь поколений человека символизируют его семь энергетических центров — чакр. Каждое поколение формирует в нашей жизни определенные аспекты:(я).(родители — 2 чел.) — формируют тело, здоровье, передают семейные сценарии.

Третье поколение (бабушки и дедушки — 4 чел.) — отвечают за интеллект, способности, таланты.

Четвертое поколение (прабабушки и прадедушки — 8 чел.) — хранители гармонии, радости в жизни и материального благополучия.

Пятое поколение (родители прадедов — 16 чел.) — отвечают за безопасность в жизни.

Шестое поколение (деды прадедов — 32 чел.) — обеспечивают связь с традициями. 32 человека шестого поколения символизируют 32 зуба, где каждый зуб связан с каждым предком. Если у вас есть проблемные зубы, стоит наладить отношения с предками, отмолить их.

Седьмое поколение (прадеды прадедов — 64 чел.) — отвечают за страну, город, дом, в котором мы живем.

Если 64 человека разобрать по цифрам, то вот что получается:

6+4 = 10 —˃ 1+0 = 1 — Снова первое поколение. Таким образом, замыкается круг рода семи поколений.

Для того, чтобы наладить отношения со своим родом, прежде всего, нужно узнать имя каждого человека, его жизнь и судьбу. А затем нужно прочитать молитвы за каждого предка, отмолить его перед высшими силами. В наших руках получить поддержку своего рода, благословение на исполнение самых заветных желаний.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295824352656755136/

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