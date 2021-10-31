Как бороться с ревностью – советы психолога

Когда человек рождается и растет, у него возникает масса новых чувств. С одними он мирится, от других со временем отказывается, а некоторые будут возникать время от времени. Например, ревность. Как бороться с этим чувством? Ответы ищите ниже.

Что такое ревность

Человек может от чего-то избавиться только после того, как сможет установить причину. Ведь, как известно, бороться со следствием нет смысла. Хотя некоторые активно практикуют это с ревностью. А что же это за чувство? Ревность – это чувство, которое возникает у человека, когда его любимые люди уделяют свое внимание кому-то другому. В этот момент в душе зарождается обида и подозрение, что нас не любят, не ценят, не уважают.

Обычно ревность – чувство разовое. Возникает оно в момент, когда партнер флиртует с «опасным» конкурентом. И это вполне нормально. А вот если чувство накрывает вас с головой на ежедневной основе, следует задуматься о том, как бороться с ревностью.

Виды

Обида на прошлое. Это один из самых распространенных видов ревности и, нужно признать, самый глупый. Девушки ревнуют своих избранников к их бывшим женам и детям. Но ведь человек, совершивший ошибки в прошлом, уже не имеет возможности их изменить. Детей нельзя выкинуть ни из сердца, ни из головы. Они навсегда остаются с человеком. И нужно понимать, что если мужчина заботится о своем ребенке и поддерживает с ним теплые отношения, то это похвально. Любви хватит на всех. Но многие девушки этого не понимают.

Они навсегда остаются с человеком. И нужно понимать, что если мужчина заботится о своем ребенке и поддерживает с ним теплые отношения, то это похвально. Любви хватит на всех. Но многие девушки этого не понимают. Отзеркаливание. Этим видом ревности, в основном, страдают неверные мужья. Они изменяют своим женам и смотрят на любовниц. Им кажется, что если они способны на предательство, то и их вторая половинка вполне может пойти на измену.

Тирания. Люди все эгоисты. Одни в большей степени, другие – в меньшей. И ужасно, когда человек не оставляет своей второй половинке свободного пространства. Он искренне считает, что если будет везде, в голове и в поле зрения, то измену будет совершить невозможно. Но именно такая чрезмерная опека и подводит человека к неверности.

Нехватка любви в детстве. Недолюбленные дети боятся, что так будет всю жизнь. Они вырастают и становятся очень подозрительными. Им кажется, что они просто недостойны любви.

Алкоголизм – это болезнь. И как следствие, она часто приводит к ревности пьющего. В состоянии дурмана человек способен на многое: на побои и изнасилования. Таким способом он пытается заглушить свою неполноценность, выливая ее на близких.

Причины

Боязнь потери. Человек, страдающий чувством неполноценности, зачастую ревнует свою вторую половинку. Ему кажется, что все окружающие его партнера лучше, чем он сам. Вследствие этого возникает боязнь потерять любимого.

Страх одиночества. Человек боится, что останется один и никогда не найдет никого лучше. В этом случае может возникнуть чрезмерная опека и навязывание собственной кандидатуры.

Страх того, что скажут люди. Неполноценный человек всегда боится оказаться хуже других. Он пытается внешне казаться сильным и самоуверенным, в то время как на душе скребутся кошки.

Мнение мужчин

Представители сильного пола по статистике изменяют чаще. Но это не значит, что они реже испытывают чувство ревности. Ведь даже в случае, когда все внимание сосредоточено на любовнице, мужчина все равно умудряется думать о жене. Ведь нередко представители сильного пола идут на измену, чтобы освежить свои чувства. Они не хотят развода, просто им нужно убедиться, что они совершили правильный выбор. Ревнивая жена в этом случае для них – показатель качества. Многие изменяют для того, чтобы таким образом внести в отношения новизну. Ссора и примирение, которое за ней последует, смогут внести новую страсть и поддержать любовь.

На вопрос о том, как бороться с ревностью, мужчины предпочитают не искать ответ. Им проще все держать в себе, а потом вылить свои чувства во время ссоры. Почему так происходит? Мужчины считают, что, выражая свою неуверенность в женской верности, они кажутся слабее. Поэтому им проще переживать все внутри.

Мнение женщин

Словосочетание "ревнивая жена" можно услышать довольно часто. Почему? Женщины аргументируют это тем, что они не боятся открывать свои эмоции. Поэтому, как только девушка заподозрит своего избранника в измене, даже если это будет совершенно необоснованно, она выскажет ему все, что думает. Нужно отдать женщинам должное, ведь они нечасто задаются вопросом о том, как бороться с ревностью. Девушки – существа, которые полагаются на свои эмоции. Поэтому когда у них возникает чувство ревности, то оно для них является показателем, что небезразличный им мужчина находится в опасности, и конкурентка может его забрать.

В этот момент в женской голове начинают возникать мысли о том, как вернуть избранника, а не как избавиться от пагубного, а возможно, и неоправданного чувства. Ревнивый муж для любой женщины является почти что находкой. Девушкам нравится, когда о них заботятся, часто звонят и проявляют знаки внимания. И если это не переходит всех границ, то такие отношения будут стабильными и крепкими.

Мнение специалистов

А вот психотерапевты отнюдь не всегда считают, что поговорка "ревнует – значит любит" верна. Ведь для этого чувства есть масса других объяснений. Неуверенность в себе – одна из самых распространенных причин для ревности. Нужно сказать, что к любви она не имеет никакого отношения. Это больше похоже на то, как маленький мальчик ревнует свою любимую игрушку, которую забрал у него сосед. Причем ему не так и хочется в данный момент с ней играть. Просто чувство, что кто-то будет обладать твоим имуществом, не дает покоя.

Ревнивый муж – это не всегда подарок, считают специалисты. Мужчина, который не может управлять своими эмоциями и за любой легкий флирт с бывшим одноклассником устраивает скандал, – это не норма. Девушки в порыве влюбленности не всегда могут разглядеть в мужчине тирана, которым он станет, как только появится штамп в паспорте, и спадут розовые очки.

Как бороться с ревностью? Советы психолога такие: повышайте свою самооценку и смиритесь с мыслью, что никто вам не принадлежит. Каждый человек волен совершать то, что хочет. И если ваша вторая половинка решится на измену, то она ее совершит, невзирая ни все слежки и запреты.

Ревность – это нормально?

Любое чувство, которое появляется у человека, можно считать нормальным. Нужно только отдавать себе отчет, вследствие чего оно появилось. Ведь только выяснив причины ревности, можно бороться с ее следствием. Да, находясь в самой ситуации, не всегда получается ее беспристрастно проанализировать, но это можно сделать потом, дома. Главное - не натворить беды сразу. Например, ваш благоверный флиртует на вечеринке у друзей с какой-то девушкой. Не нужно идти к нему и устраивать скандал.

Нечем занять мысли? Попробуйте запомнить ситуацию досконально. Сфотографируйте в голове девушку, запомните ее поведение, а если вы стоите рядом, то следует обратить внимание на то, что она говорит и как именно она это делает. Потом подумайте, что же в ней могло привлечь вашего мужа или парня. Возможно, она симпатичная, а может быть, она умеет поддержать разговор, который не в состоянии поддержать вы. В этом случае следует подтянуть свои знания в области интересов вашего благоверного или сходить в салон красоты, чтобы немного поправить внешность. В общем, следует понять, что ревность, которая возникает время от времени, – нормальное явление. Главное - научиться понимать себя и находить истинную ее причину.

Ревнует – значит любит?

Поняв, что чувство нормальное, многие девушки вспомнят старинную поговорку. Нельзя сказать, что она неправдива. Скорее, за ней кроется полуправда. Если вас ревнуют время от времени, то это нормально и даже приятно. Поднимается самооценка. А теперь представьте, что после каждой вспышки ревности идет допрос с пристрастиями. У вашего партнера начинается истерика, на тему "ты меня совсем не любишь и не понимаешь моих чувств".

Если это будет повторяться каждую неделю, такие ссоры не будут приносить ничего, кроме раздражения. О любви тут речи не идет. В этой ситуации следует понимать, что человек считает вас собственностью. Если никакие доводы не помогают, смело стоит уходить. Ревность – это не всегда проявление любви, зачастую под ней скрывается тирания.

Бывает ли ревность без повода?

Это интересный вопрос, и на него точно можно ответить положительно. Да, некоторым людям свойственна ревность без повода. Как с этим бороться? Самый логичный вариант – это внушить своему партнеру уверенность в себе. Ведь только сильно забитый человек нуждается в постоянном подтверждении любви. Нормальные отношения строятся на доверии. А вот если оно отсутствует, начинается ревность, даже безосновательная. Чаще разговаривайте со своей второй половинкой. Если ваш спутник жизни будет знать, где и с кем вы проводите время, а главное, будет иметь возможность проверить эту информацию, он станет намного спокойнее.

Как бороться со своей ревностью

Как вы уже поняли, нет смысла устранять следствие, нужно разбираться с причиной. А у ревности причин может быть много. И если это чувство посещает вас каждую неделю, нужно провести себе сеанс психотерапии. Сядьте поудобнее и подумайте, почему вам не дает покоя тот факт, что вторая половинка периодически флиртует не с вами. Возможно, вы не считаете себя красивой? Тогда сходите к парикмахеру и на курсы визажа. А если кажется, что интеллектуальное развитие не на уровне, начните читать книги. А что делать, если ревнуешь не по причине низкой самооценки? Тогда следует откровенно поговорить с избранником. Возможно, чувства остыли, и он открыто в этом признается. Тогда следует воспламенить былую любовь, добавив в отношения больше романтики.

Как бороться с чужой ревностью

Если разобраться в себе – дело довольно трудное, но посильное, то чужая душа – всегда потемки. Конечно, если вы уже многие годы знаете человека, то причину ревности вам будет определить легко. А вот если отношения только завязываются, сложно будет заставить партнера открыться. Здесь сможет помочь только откровенность. И она будет работать, только если два человека хотят идти на сближение.

Если партнер будет стесняться своего чувства, которое считает постыдным, он может закрыться. В нашей стране не принято пользоваться услугами психотерапевта. Поэтому попробуйте поговорить с друзьями и родителями своей второй половинки и выяснить, почему возникает ревность. А уж потом думайте, стоит поднимать его самооценку или же следует просто вести себя поскромнее. Ведь, возможно, именно вы действительно даете повод для постоянной ревности. И это, нужно отметить, тоже со стороны виднее.

Патологическая ревность – что это такое?

Этим понятием описываются тяжелые случаи психической болезни. Обычно человек, который страдает патологической ревностью, психически нездоров. Это может быть следствием приема наркотиков, алкоголизма или просто психических расстройств на фоне стресса. Как бороться с патологической ревностью? Своими силами помочь человеку нельзя. Следует обратиться к специалисту. Он назначит лечение, в которое будет входить как курс психотерапии, так и необходимые медикаменты. А если человек опасен для общества, то его поместят в психиатрическую больницу.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2334920781658590102/

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