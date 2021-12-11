5 случаев, когда природа вдохновила учёных на грандиозные свершения

На протяжении миллионов лет естественный отбор формировал уникальные особенности животных и растений вокруг нас. Так, мудрая природа придумала решения почти для каждой существующей проблемы, создав множество удивительных адаптаций, которые в настоящее время активно изучаются любопытным человеческим умом. Вдохновившись примером из окружающего мира, ученые находят новые решения для старых проблем.

Для того, чтобы и вы смогли в этом убедиться, в данной статье вас ждет множество примеров успешного взаимодействия человека и природы, от которой еще совсем недавно мы хотели полностью сепарироваться.

Поезда будущего с птичьим клювом

Когда японские инженеры разрабатывали свои сверхскоростные поезда, одна из проблем заключалась в том, что высокая скорость данного транспортного средства провоцировала возникновение абсурдно громкой ударной волны в туннелях, которая могла повредить их структурную целостность. Когда ученые стали анализировать причину возникновения столь громкого шума, то выяснилось, что тупой нос поезда попросту вытеснял воздух перед самим собой, производя неприятный эффект.

Зимородок и усовершенствованный японский поезд

Наблюдая за природой в поисках вдохновения, инженеры нашли птицу зимородка.

Как модернизировать солнечные панели?

Эти птицы ныряют головой вперед в воду при охоте на потенциальную добычу, но благодаря особой форме их клюва, делают это они практически без всплеска и какого-либо звука. Когда японские поезда были переоформлены в соответствии со строением длинного узкого клюва зимородка, поезда не только стали тише, но и стали быстрее, потребляя при этом меньше электроэнергии.

Как известно, одним из наиболее многообещающих способов получения чистой энергии можно считать ее синтез при помощи солнечных панелей. Для того, чтобы повысить продуктивность панелей при выработке солнечной энергии, ученые вновь обратились к природе за советом. Сосредоточившись на изучении ночных бабочек, чье зрение в темноте считается одним из лучших, исследователи обнаружили, что их глаза поглощают много солнечного света, придавая органам зрения ночной бабочки черный цвет. В то же время, глаза моли покрыты небольшими бугорками, которые нужны органам зрения моли для поглощения большого количество света. Однажды применив данную особенность к современным солнечным панелям, человечество рискует получить однажды мощный и абсолютно безвредный для природы источник энергии.

Как работают купальники для скоростного плавания?

Когда речь заходит о соревновательном плавании, возможность снижения сопротивления в воде получает решающее значение, от которого может зависеть дальнейшая карьера спортсмена. Стараясь заполучить столь нужный им титул, пловцы бреют волосы на теле и тщательно выбирают купальник, чтобы получить наименьшее сопротивление при плавании на скорость. Для того, чтобы несколько облегчить участь спортсменов, был создан особый купальник, реализации которого послужило наблюдение за невероятными плавательными способностями акулы, способной развивать скорость до 74 километров в час. Согласно информации от изготовителя, купальники марки FastSkin действительно увеличивают скорость пловца благодаря наличию особой герметичности, которая делает пловцов более обтекаемыми в воде.



Купальник марки FastSkin, созданный при изучении плавательных способностей акул

Крошечные роботы — врачи будущего

Благодаря развитию современной медицины, уже в скором времени в вас может поселиться крошечный медицинский робот, который был создан при вдохновении внешним видом рыбы-демона и обычного червя. Теоретически, робот будет плавать в вашем теле в поисках опухолей, сгустков крови и других нарушений, питаясь, при этом, поступающей извне глюкозой. Есть только одна проблема: внешний вид робота может оттолкнуть любого, в том числе даже самого непривередливого пациента.

Кто придумал самолет?

Пожалуй, одним из наиболее очевидных случаев проявления биомимикрии является самолет. Люди издревле смотрели на птиц в мечтах, что однажды и у них получится подняться в небо. В конечном итоге, мечта смогла реализоваться, сперва побывав на пергаментах Леонардо да Винчи в виде рисунков первого летательного аппарата, который имел схожие с птичьими крылья и хвост.



Модель самолета по версии Леонардо да Винчи

Вдохновившись строением птиц, ученый придумал первый концепт самолета в истории человечества, хотя тот так и не заработал в той манере, которую надеялся увидеть знаменитый итальянский ученый. Доведя до ума технологию да Винчи, сегодня мы с вами имеем возможность побывать в любой точке мира, затратив на это всего лишь несколько часов своего времени. В таком случае, быть может, природа способна научить нас еще более интересным вещам?

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2367021171689654554/

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