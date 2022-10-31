Проклятие 9-ой симфонии: почему все композиторы в него верят

Среди композиторов широко распространена вера в то, что те, кто после Бетховена напишет 9-ю симфонию, навлекут на себя страшные страдания и скорую смерть. И эта легенда появилась не на пустом месте.

Первоначально о Проклятии 9-ти симфоний упомянул Арнольд Шенберг, который в своих домыслах опирался на детальное исследование такой теории Густавом Малером. Тот считал, что «девятка» является неким «таинственным рубежом», преодолеть который для каждого композитора просто невозможно. И началась эта таинственная история из Людвига ван Бетховена, создавшего 9 легендарных симфоний. 10-ю он так и не успел завершить, ведь на пути стала смерть. Совпадение? Возможно, но после него еще многие композиторы не смогли преодолеть такой «роковой» рубеж.

Несколько младший современник Людвига – Шуберт также создал только девять симфоний (если учесть «Неоконченную», и незавершенную 7-ю симфонию). Столько же произведений оказалось в собрании известнейшего композитора Людвига Шпора.

Если же взять в расчет прочих композиторов-симфонистов 19 столетия, то они также не смогли преодолеть таинственный рубеж:

— Брамс, Шуман, Берлиоз – по 4 симфонии;

— Сен-Санс и Мендельсон – по 5;

— Чайковский – 6;

— Нильс Гаде – 8.

В конце XIX века роковой отметки достиг А. Дворжак – 9 симфоний. Однако после этого он не написал ни единой новой композиции, хотя его творческая деятельность продолжалась более 10 лет. В полной мере ощутил на себе магическое влияние «девятки» и австрийский симфонист Антон Брукер, который по официальны данным написал 11 симфоний. Но по утверждению самого автора две первые композиции он считал ученическими опытами, а не полноценными произведениями искусства. Таким образом, его последней симфонией стала опять же 9-я. В похожей ситуации оказался и ученик Брукера – Густав Малер, которому до смерти удалось написать 9 композиций. Среди современников Малера максимально приблизиться к таинственной черте удалось:

— К. Нильсен – 6 симфоний;

— Ч. Айвз – 7;

— Я. Сибелиус – 7;

— А. Глазунов – 8.

Магический рубеж был впервые преодолен лишь Д. Шостаковичем, который в 1945 году выпустил в свет свою 9 симфонию, а через долгих 8-лет и десятую. Но проклятие и его не обошло стороной, ведь вскоре после написания девятой симфонии он попал в немилость со стороны Сталина. После Шостаковича композиторам стало несколько легче, и они один за одним преодолевали некогда запретный предел. Среди них: Д. Мийо, Э. Тубин, М. Вайнберг, С. Слонимский. При этом проклятие никуда не пропало и является преградой для многих современных композиторов.

А вы знали об этом?

Пушкин и Дантес приходились друг другу роднёй — они были женаты на сестрах. Судьба Екатерины Гончаровой, супруги Дантеса, сложилась трагически, и в этом есть вина самого убийцы Пушкина. После гибели Пушкина, Дантеса в марте 1837 года разжаловали в солдаты и выслали за границу. Беременная Екатерина последовала за ним. Жила пара у настоящего отца Дантеса, в Сульсе. С 1837 по 1843 год Екатерина родила Жоржу пятерых детей: трёх дочерей и двух сыновей, хотя один из них появился на свет мёртвым. Дантесы, точнее жили в социальном вакууме, с ними никто не хотел общаться. Екатерина не была счастлива. Красавец муж оказался расчётливым, холодным, недружелюбным человеком. Общество их игнорировало, русские родственники избегали. Родив в сентябре 1843 года мальчика, Луи-Жозефа, Екатерина умерла через месяц от послеродовой горячки ей было всего 34 года. Практически всю жизнь на ней было клеймо «жена убийцы». Интересно, что дочь, Леони, бросила в лицо отцу обвинение в смерти Пушкина, за что Дантес упёк её в психиатрическую лечебницу, где она скончалась, не дожив до старости.

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