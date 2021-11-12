5 фактов о празднике Преображения Господня

«И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17:2)

«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк.9:3)

«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк.9:29)

Так евангелисты Матфей, Марк и Лука описывают чудо Преображения Господа Иисуса Христа, произошедшее на глазах у апостолов Петра, Иакова и Иоанна.

Взойдя на высокую гору для совместной с Иисусом молитвы, его ближайшие ученики стали свидетелями того, как Христос явил им свое подлинное величие и славу - лицо Спасителя просияло, одежды сделались белыми «как свет», а рядом с ним появились два ветхозаветных пророка - Моисей и Илия, которые беседовали с Христом о Его мученической кончине и воскресении. Потрясенные увиденным, апостолы пали ниц, и в этот момент всю гору осенило светлое облако, из которого послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5).

1. Установление праздника

Принято считать, что Преображение Господне произошло на горе Фавор в Нижней Галилее за 40 дней до Светлого Воскресения Христова. Спустя приблизительно три столетия после того, как апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали свидетелями случившегося на горе чуда, на вершине Фавора был выстроен храм в честь Преображения.

2. Иконография Преображения

Инициатором возведения храма стала мать римского императора Константина I Елена Равноапостольная и, вероятно, именно к периоду ее правления - 250-330 гг. - можно отнести установление празднования Преображения. Православная Церковь отмечает этот праздник в разгар Успенского поста. В этот день священники служат литургию, облачившись в белые одежды - в данном случае белый цвет символизирует божественный Фаворский свет, которым просияло лицо Христа во время молитвы на горе.

В основе иконографии Преображения - стоящая на горе в самом центре композиции фигура Иисуса Христа. По сторонам от Спасителя изображаются пророки Моисей и Илия, а чуть ниже - павшие ниц при виде Божественного Света апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Одним из наиболее ранних иконографических изображений Преображения считается мозаика монастыря святой Екатерины на Синае, относящаяся приблизительно к середине VI века нашей эры. Христос, находящийся в центре композиции, окружен сиянием славы или мандорлой, из которой исходят лучи света. Темно-синяя мандорла также подчеркивает белизну одежд Спасителя, а сам образ Христа на ее фоне символизирует просфору на дискосе во время богослужения.

Историки полагают, что иконографическая схема, характерная для синайской мозаики из монастыря святой Екатерины, легла в основу большинства образов Преображения как в византийской, так и в древнерусской иконописи.

3. Гимнография и богословское толкование чуда Преображения

Полное богословское толкование значения Преображения для православного христианина заключено в стихирах, поющихся на литургии этого дня. Помимо перессказа фактологической канвы случившегося на горе Фавор, стихиры поясняют символическую сторону праздника - Иисус Христос предстал перед своими учениками во всем своем величии и славе, чтобы укрепить их веру, явив им - малому числу избранных и лишь на короткое время - Царство Божие, ожидающее каждого христианина в конце веков и времен.

4. Путешествие праздника во времени

Согласно Евангелию, Преображение Господне произошло за 40 дней до Светлого Воскресения Христова, однако, Православная Церковь перенесла его празднование на 19 августа, чтобы праздник не приходился на дни Великого поста. На 40-й день после Преображение празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

5. Преображение в русской традиции

В русской народной традиции за праздником Преображения Господня, отмечаемым практически одновременно с созреванием яблок, надежно закреплено еще одно название, знакомое даже далеким от церкви людям. Это название - Яблочный Спас.

Наши предки считали, что до наступления праздника Преображения не следовало употреблять в пищу ни яблок, ни каких бы то ни было других фруктов и овощей, кроме огурцов, зато потом, после того, как яблоки будут освящены на литургии, их можно было не только есть, но и раздавать родным и друзьям, соседям, знакомым, а также нищим и всем нуждающимся.