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Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

В мире огромное количество различных загадок, которые люди стараются объяснить, но это не всегда у них получается. К примеру, каких только свойств и предназначений не приписывали Стоунхенджу…

Сегодня мы поведаем вам о еще одной необычной загадке. В мире есть 7 святынь, которые построены на одной линии. Интригует? Эти сооружения разбросаны от Ирландии до Израиля. К счастью, есть логическое объяснение такому явлению.

Семь монастырей, которые посвящены святому архангелу Михаилу, расположены на одной воображаемой линии. Она символизирует меч, при помощи которого Михаил победил Люцифера.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Кстати, эта прямая совпадает с линией, которую образует закат Солнца в день летнего солнцестояния. В христианской символике она совпадает с путем, по которому Михаил спустился, чтобы изгнать Люцифера.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Скеллиг Майкл (гора Михаила), Ирландия

В 490 году епископу Сан-Лоренцо явился святой Михаил. После этого события культ святого распространился по всей Европе. Тогда на острове Скеллиг возвели великолепный монастырь, который стал излюбленным местом паломников из разных стран.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Гора Святого Михаила, Корнуолл, Англия

Предполагают, что монастырь Святого Михаила построили здесь в 495 году монахи-бенедиктинцы из Нормандии.

Сооружение стало важным местом поклонения святому.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Мон-Сен-Мишель, Франция

Вокруг этого аббатства весьма коварные воды. Только с конца XIX века здесь зафиксировали около 150 кораблекрушений. А монастырь возвели во славу святого Михаила, Нормандии и всего христианства.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Монастырь Архангела Михаила, Италия

Это одно из самых важных христианских сооружений в Альпах. Монастырь находится в долине Сузы на западе Италии. Сооружение стало одним из символов региона и поспособствовало распространению христианства в Пьемонте.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Базилика Архангела Михаила, Монте-Сант-Анджело, Италия

Еще одно место паломничества в Италии. Нетрудно догадаться, что эта базилика ломбардского происхождения также посвящена архангелу Михаилу.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Монастырь Святого Архангела Михаила, Греция

Историки считают, что это сооружение было построено около 450 года нашей эры на месте храма, посвященного Аполлону. Теперь монастырь одно из важнейших мест поклонения в Греции.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Монастырь Стелла Марис, Хайфа, Израиль

Этот монастырь находится в пещере, в которой, как считается, жил пророк Илия. Построили его еще в византийские времена. Со временем сооружения стало местом поклонения архангелу Михаилу.

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

 

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

Оригинально получилось, не правда ли? Всё-таки люди в былые времена умели оставлять своим потомкам забавные послания. И это одно из них!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2199487996153038872/

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