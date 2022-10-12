Святой Виктор: жизнеописание святого, принятие смерти за веру и почитание мученика

Виктор был христианином. Он открыто исповедовал свою веру, ничего и никого не боясь. Указ дошел и до воеводы Севастиана, тот вызвал к себе святого Виктора. Воевода хотел надавить на своего подчиненного и заставить отречься от Христа. Но беседу начал издалека. Рассказал об указе и предложил будущему мученику принести жертву идолам. Но тот отказался. Тогда воевода напомнил Виктору, что он воин царя и не смеет ослушаться его. На что тот отвечал, что он - воин Царя Небесного. И не отречется от своей веры. Над его телом могут делать, что хотят. Но душа его принадлежит Господу.

Севастиан разгневался на Виктора. Он приказал сломать мученику пальцы и вывернуть их из суставов. Однако пытка не сломила решительного настроя Святого Виктора. Он мужественно претерпел мучения.

Это разозлило воеводу еще больше. Он велел разжечь печь и бросить в нее мученика. Виктор провел в печи трое суток. Когда же Севастиан решил собрать его прах, то очень удивился, увидев Святого живым и невредимым.

Воеводе стоило бы остановиться на этом, понять силу Господа. Но он не остановился. На этот раз Севастиан отдал приказ отравить Виктора. И сделать это должен был чародей. Тот сварил кусок мяса, нашпиговал его ядом и дал мученику. Святой перекрестил кусок и съел. Яд не повлиял на него. Чародей приготовил другой кусок, начинив его сильнейшим ядом. И отдал Виктору со словами: "Если ты съешь это мясо и останешься жив, я оставлю волшебство и уверую в Бога".

Виктор съел предложенный кусок. Яд не повредил святому. Потрясенный чародей сжег свои магические книги и уверовал в Бога.

Севастиан готов был рвать на себе волосы от злости. Он повелел вытягивать из мученика жилы. А потом бросить святого Виктора в кипящее масло. Но, по словам самого Святого, это масло для него было, как для жаждущего холодная вода. Оно не повредило Виктору.

Видя, что Святой не сдается и продолжает твердо верить в Бога, воевода отдал приказ о новой изощренной пытке. Теперь Виктора повесели на дереве и жгли его тело свечами. Святой же принимал эту пытку мужественно. Для усугубления мучений Виктору в горло заливали прах, перемешанный с уксусом. Он сравнивал эту смесь с медом.

Ярость Севастиана достигла апогея. Он велел выколоть святому глаза. Воины исполнили приказ, а затем повесили Виктора вниз головой. Так мученик провисел три дня. На четвертый воины вернулись за телом его. Увидев Виктора живым, они ужаснулись. Воины ослепли, но Святой усердно молился Богу о том, чтобы его мучители прозрели. Они же, вместо того чтобы уверовать, вернулись к воеводе и рассказали ему о всем.

Севастиан озверел от злости. Он приказал содрать с Виктора кожу. И эта пытка стала переломным моментом для молодой мученицы Стефаниды. О ней мы расскажем чуть ниже.

Как закончилась жизнь святого Виктора? Ему отсекли голову. Из тела мученика вытекло молоко с кровью. Увидев это чудо, многие ужаснулись и уверовали в Господа.

Перед казнью своей Виктор предсказал мучителям своим смерть, а воеводе - плен. Это сбылось: воины погибли через двенадцать дней, как пророчествовал святой. А Севастиан был взят в плен через двадцать четыре дня после казни Виктора.

Святая Стефанида

Говоря о Святом Викторе, нельзя не рассказать о еще одной святой. Казнь Виктора стала началом ее мученичества.

Молодая девушка по имени Стефанида была христианкой. Несмотря на совсем юный возраст (15 лет) она больше года была замужем за одним из воинов Севастиана. На казни Виктора Стефаниде было видение. С неба спустились два ангела с двумя мученическими венцами. Один побольше для Виктора, а второй - поменьше. Он предназначался для Стефаниды.

Увидев это, девушка начала громким голосом прославлять мученика Виктора. Ее слова дошли до воеводы. Он повелел привести Стефаниду. И начал уговаривать отречься от Христа, пожалеть свою молодость и красоту, принести жертву языческим богам ради своего помилования.