10 видов древних организмов, живущих до сих пор

Согласно последним исследованиям учёных из Калифорнийского университета, жизнь зародилась на Земле 4,1 миллиона лет назад, через 300 миллионов лет после того, как планета сформировалась. По меркам космоса — это практически сразу же. И сразу же после появления, жизнь медленно, но уверенно начала захватывать каждый клочок пространства. Спустя триллионы поколений и мутаций появились те жизненные формы, которые мы можем наблюдать в наше время. Разумеется, эволюция продолжается и не закончится до момента уничтожения земного шара разросшимся Солнцем.

На протяжении миллионов и миллионов лет, жизнь принимала разные формы, была разных размеров и видов, многие из которых выглядели настолько инопланетно, что кажутся нам чуждыми. И чем глубже в историю копнуть, тем более странными эти виды могут показаться. Несмотря на постоянные изменения, многие виды живых организмов не претерпели изменений спустя сотни веков, пережив динозавров. Мы собрали 10 наиболее известных «живых ископаемых» со всей планеты.

Цианобактерии — 3,5 миллиарда лет

Если хотите выразить благодарность за своё существование — смело обращайтесь к цианобактериям. Иногда их называют сине-зелёными водорослями. Эти крошечные создания смогли практически невозможное: они изменили цепь химических реакций на поверхности планеты Земля, сделав её возможной для заселения более сложными организмами.

Цианобактерии первыми начали использовать фотосинтез, выделяя в атмосферу кислород в качестве отходов жизнедеятельности. Это событие получило название «Великая оксигенация». Хоть и стоит благодарить цианобактерию за наше существование, активный рост популяции этих организмом привёл к тому, что они вытеснили все другие виды анаэробных организмов, которые попросту вымерли.

Колонии цианобактерий на фотографии с орбиты

Став доминирующим видом на планете, цианобактерии выделяли колоссальное количество кислорода, который, соединяясь с метаном, создавал углекислый газ. Это привело к изменению температурной среды, что, в свою очередь, стало угрозой для жизни самой бактерии. Помощь неожиданно пришла от живых организмов, для которых кислородная атмосфера стала комфортной. По сути, хлоропласт в современных растениях — симбиотический организм из колоний цианобактерий, объединённых в единую систему ещё в Докембрийскую эру. И кстати: с того времени только один вид живых существ смог настолько же радикально воздействовать на окружающую среду. И вы относитесь именно к нему.

Губки — 760 миллионов лет

Перемотаем значительный отрезок времени: перед нами обычная морская губка. Бактериям потребовались эпохи, чтобы развиться во что-то более сложное. На данный момент существует около 5 000 видов губок. И хоть они выглядят как растения, губки — это животные. Самым древним видом считается Otavia Antiqua, обнаруженная в горных породах пустынной Намибии. Этот вид был широко распространён в этой местности (тогда ещё находящейся под толщами воды) приблизительно 760 миллионов лет назад. Размер окаменелостей не превышает диаметра песчинки. Однако эти губки были первыми многоклеточными живыми организмами и предками всех живых организмов, которые можно отнести к «животным».

Один из наиболее часто встречающихся видов губок

Находка окаменелостей Otavia Antiqua доказала, что сложные организмы появились на планете раньше, чем предполагалось (до этого открытия считалось, что многоклеточные создания появились 600 миллионов лет назад). Эти данные соотносятся с теорией «молекулярных часов»: все варианты последовательности ДНК, вне зависимости от своей сложности, развиваются и эволюционируют с относительно перманентной и устойчивой скоростью. И согласно этой теории, первый сложный живой организм должен был появиться 750 миллионов лет назад.

Медузы — 505 миллионов лет

550 миллионов лет назад жизнь на планете была скудна: суша была пустынна, а в океане господствовали микробы и губки. Однако затем произошло событие, получившее название «Кембрийский взрыв», продолжительность которого составила несколько миллионов лет, и полностью изменило внешний вид Земли. В этот короткий, с точки зрения геологии, период, появилось огромное количество разнообразных видов живых организмов, некоторые из которых стали первыми хищниками. Причин, как считают современные учёные, было две: эволюция и насыщение кислородом. Виды стали бороться за выживание. Можно сказать, что именно тогда началась «гонка вооружений», которая не прекратилась до сих пор.

Как известно, мягкие ткани живых организмов редко подвергаются окаменению, но в 2007 году учёным удалось найти отпечаток самой древней медузы. На равнинах штата Юта было найдено 4 вида медуз, живших в этой местности более 500 миллионов лет назад (когда ещё здесь располагался океан, разумеется). За это время, медузы не сильно изменились: то же колоколообразное тело, жгуты и щупальца. При этом медузы населяли землю за 200 миллионов лет до того, как нам представлялось.

Мечехвосты — 455 миллионов лет

Мечехвосты как никто другой подходит под титул «ожившей окаменелости». Они напоминают крабов, но на самом деле относятся к арахнидам, а значит ближе всего к ним пауки и скорпионы. Благодаря незначительным изменениям среды обитания, эти древние создания мало изменились за последние 455 миллионов лет.

Мечехвосты настолько давно существуют в океанской экосистеме, что от них напрямую зависит вопрос выживание десятков видов живых существ: самка откладывает около 90 000 яиц, но только 10 из них дают новую жизнь, все остальные же становятся пищей для других организмов.

Внешнее строение мечехвостов

Кровь мечехвостов имеет голубой цвет, так как в её составе много меди, которая окисляется при взаимодействии с солёной водой. У них отсутствуют белые кровяные клетки, которые призваны бороться с инфекцией. Тем не менее их организм научился локализировать болезнь, не позволяя ей распространяться по всему телу — опять же, из-за специфического состава крови. Нет ничего удивительного в том, что на чёрном рынке медикаментов кровь меченосца может стоить до 15 000 долларов за литр!

Плащеносные акулы — 450 миллионов лет

Эти существа в равной степени неуловимы и ужасны. Настоящие монстры из глубин океана. Этот вид акул обитает в глубоких слоях воды вдоль побережья во многих климатических поясах планеты. Первые два пойманных экземпляра были описаны в 1881 году. Их обнаружили в Токийском заливе. Есть версия, что именно плащеносная акула стала мифическим морским змеем, пугавшим моряков на протяжении веков. Как бы то ни было, этот вид является одним из древнейших. Эти относительно небольшие рыбы (могут достигать полутора метров в длину) крайне редко показываются людям. Понаблюдать их в естественной среде обитания получилось лишь в 2004 году.

Хоть плащеносная акула и напоминает мумифицированную змею, её рот поистине ужасен: в нём находится 300 острейших зубов, снабжённых зазубринами. Хотя учёные до сих пор не видели плащеносную акулу на охоте, существует теория, согласно которой, хищник привлекает морских обитателей белизной клыков, а затем молниеносно нападает, подобно наземной змее. Ещё один замечательный факт об этом создании: срок беременности плащеносной акулы вдвое больше, чем у африканского слона — 42 месяца. Как полагают ихтиологи, это связано с глубоководным давлением.

Неолектомицеты — 400 миллионов лет

До 1969 года грибы принадлежали к царству растений. В этом нет ничего удивительного: у них есть стебель, корневая система, статичность, способы получение питательных веществ. Однако позже выяснилось, что у них гораздо больше общего с животными, поэтому грибы были определены в отельное биологическое царство. Так уж получается, что грибы — первые сложные организмы, вышедшие на сушу. Это произошло приблизительно 450 миллионов лет назад. Tortotubus является наиболее древним видом, найденном среди окаменелостей.

Один из наиболее древних живых ископаемых

Чем же грибы помогли другим видам приспособиться к наземной жизни? Они создали все те питательные вещества, благодаря которым верхний слой пород стал почвой, насыщенной кислородом и азотом.

Неолектомицеты, сложные грибы, появились на планете 400 миллионов лет назад. Ближайшие родственники этого вида — дрожжи. Однако сам факт того, что этот вид прожил на Земле так долго и распространён по всей планете, говорит о его невероятной живучести (он пережил даже расхождение континентов и все глобальные вымирания).

Целаканты — 360 миллионов лет

Не так давно целаканты считались вымершим видом кистепёрых рыб, предков земноводных. Самая древняя обнаруженная окаменелость насчитывает 360 миллионов лет, самая «молодая» — 80 миллионов лет. В связи с находками, учёные сделали вывод, что этот вид погиб во время динозавров (около 65 миллионов лет назад). Каково же было удивление научного сообщества, когда в 1938 году возле берегов Южной Африки был пойман живой экземпляр! Вид был назван Latimeria Chalumnae. Затем, возле Индонезии был найден другой вид. На данный момент обнаружено лишь два вида целакантов, но в период расцвета их было более 90.

Заспиртованная особь, хранящаяся в Британском музее

Целаканты отличаются от других видов ныне живущих рыб: у них есть особый орган, с помощью которого они ощущают электромагнитное поле других живых существ. Это идеальное орудие для охоты в кромешной тьме. Кроме того, ещё челюсти прикреплены к черепу таким образом, что целакант может открывать рот гораздо шире, нежели другие рыбы (конструкция чем-то напоминает качели). Также примечательны плавники целакантов — они имеют костную поддержку, поэтому рыбы могут на них даже опираться. В дальнейшем эволюционном развитии, именно такая конструкция превратилась в лапы и ноги.

Дерево гинкго — 270 миллионов лет

Гингко билоба — древнейший вид растений, всё ещё живущих на планете. Как и неолекты, гинкго не имеет среди представителей фауны близких родственников. Наиболее близки гингко к семейству саговниковых, которые появились 360 миллионов лет назад.

Гинкго билоба — особый вид растений

Больше всего окаменелых останков гингко билоба обнаружено в Узбекистане. Раскопки позволили доказать, что вид процветал во время юрского периода (206–144 миллиона лет назад). Изменения климата, произошедшие 65 миллионов лет назад, погубили не только гигантских ящеров: из нескольких видов в живых остался только гингко билоба, произрастающий сейчас лишь в нескольких локальных зонах на территории Китая. Этот вид характеризуется чрезвычайной живучестью и долголетием: самому старому дереву, Древу Мейденхейр, исполнилось три с половиной тысячи лет.

Утконосы — 120 миллионов лет

Безусловно, утконос является самым странным из живущих на планете живых существ. Можно сказать, что утконосы — это что-то среднее между животными, птицами и рептилиями. Гибрид, достойный отдельной книги в средневековом бестиарии. Это млекопитающее, так как у него есть молочные железы для кормления детёнышей. Но детёныши вылупляются из яиц. Такой способ рождения есть только у утконосов и ехидн, найденных на территории Австралии и Новой Гвинее. Клюв и мех — чудное сочетание. Добавьте к этому способ передвижения рептилий и ядовитые шипы на локтях. Ко всему прочему, у этого вида не две пары хромосом (XX и XY), а целых пять! Если и есть инопланетные создания на Земле, то к ним можно отнести утконосов (и осьминогов).

Учёные считают, что однопроходные стали отдельным видом примерно 120 миллионов лет назад и с тех пор медленно эволюционировали из-за медленного метаболизма и скорости дыхания. Кроме того, места обитания были мало подвержены делению экосистемы по системе хищник/травоядный — в естественной среде у утконосов просто нет врагов.

Марсианские муравьи (Martialis Heureka) – 120 миллионов лет

Названные так из-за своего космического вида, Martialis Heureka стали отдельным видом 120 миллионов лет назад. Это древнейший вид муравьёв, обнаруженный лишь в 2003 году в девственных лесах Амазонки.

Марсианский муравей вблизи

Этот вид близок к осам, как никакой другой, и его внешний вид весьма далёк от внешности других муравьёв (именно поэтому учёные дали ему такое «говорящее» название).

Отсутствие глаз и бледный цвет дают подсказку — это подземное создание, выходящее на поверхность лишь ночью. Основой его рациона служат мягкотелые личинки других насекомых, таких как термиты.

Земля имеет ещё много неизученных уголков в глубинах вод, полярных льдах, диких джунглях и жарких пустынях. И не исключено, что в скором времени многие виды живых существ, считавшихся вымершими, снова заявят о своём существовании. Например, плезиозавр по имени Несси.

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