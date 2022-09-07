Сильное заклинание от несчастной любви

Многим девушкам приходилось сталкивать с ситуацией, когда мужчина, к кому вспыхнули чувства, не отвечал взаимностью. Порой чувства такие сильные, что способны разрушать душевное равновесие той, кто их испытывает. Безответная любовь, как правило, доставляет много страданий, но избавиться от нее не так-то и просто. Все эти советы «выбрось из головы!», «забудь о нем, он не стоит твоих слез» только раздражают. И хотелось бы выбросить образ любимого из головы, вычеркнуть его из своего сердца, да не получается.

В таких ситуациях, когда время идет, а мучительная любовь не проходит, помочь может магия. Отворот или же остуда – это заговор, который избавляет от навязчивых и болезненных любовных чувств. От эмоций, которые мешают нормально жить, нужно избавляться. Любовь окрыляет и вызывает желание достигать новых высот, а вот нездоровая привязанность загоняет в депрессию.

Бывает и так, что любовь была взаимной, отношения продлились некоторое время, но потом мужчина ушел. Не важно, встретил другую женщину или просто разлюбил. Важно то, что женщина находится в зависимости от своих чувств, не готова строить новые отношения, потому что терзает себя ушедшей любовью.

Обряд избавления от мучительной любви проводят на убывающую Луну, так чувства быстрее угаснут, сойдут на нет.

Проводить ритуал нужно в одиночестве, в пустой комнате с закрытыми окнами. Для чтения заговора используется вода. Можно взять освященную воду. Девушка садится посредине комнаты и читает слова остуды дважды:

Теперь нужно половину той воды, что была в стакане, выпить, а остальное плеснуть себе в лицо. Этот обряд кажется очень простым, но многое зависит от того, насколько серьезно девушка, желающая избавиться от несчастной любви, к нему отнеслась. Нельзя воспринимать происходящее как шутку. Читать слова остуды необходимо эмоционально, осознавая каждое слово, пропуская его сквозь себя.

Иногда бывает так, что после обряда мужчина не просто перестает вызывать любовь и восхищения, но даже кажется неприятным и совершенно чужим. Будьте готовы испытать такие эмоции.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2562571499321428286/

А вы знали об этом?

Легенда про миллион алых роз, не просто легенда, а самая настоящая история, которая была в жизни грузинского художника Нико Пиросмани.Однажды в Тифлис приехала с гастролями французская актриса, прекрасная Маргарита де Севр. Художник был сражен красотой француженки. Поговаривают, что, увидев ее выступление, Пиросмани воскликнул: «Не женщина, жемчужина из драгоценного ларца!»Он всячески пытался добиться расположения возлюбленной: написал портрет актрисы, изобразив женщину на лугу с букетом цветов в окружении золотых птиц; в отчаянии падал на землю и целовал ее следы. Но это только вызывало презрение в ее глазах.И тогда Нико решился на отчаянный поступок: он продал свою лавку и картины, купил на вырученные деньги неимоверное количество разных цветов и послал их к дверям гостиницы, где она жила.Впечатленная огромными охапками сирени, пионов, лилий, роз и настурций, выстилавших всю улочку перед зданием, актриса вышла к художнику и поцеловала его в губы. Это был их первый и последний поцелуй. Вскоре француженка уехала из города навсегда.

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