Ираклий Гарибашвили - Когда наша команда объявила и сказала нашим украинским друзьям, что второго фронта не будет, войны в Грузии не будет, начался каскад беспочвенных обвинений

Грузия, 28 апреля, ГРУЗИНФОРМ. «Я хочу со всей ответственностью сказать своему народу и объяснить, что вся эта агитация, скандал и безосновательные обвинения в адрес правительства Грузии были направлены только на одну цель, каким-то образом открыть второй фронт в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, все помнят абсолютно необоснованное решение об отзыве посла, потом какие-то обвинения про молоко, сыр и теперь пшеницу, плюс к признанию высокопоставленными украинскими чиновниками, что их желанием и задачей было и есть открытие второго фронта в Молдове и Грузии.

«Если бы сегодня у власти был Саакашвили, была бы война, здесь бы устроили второй Мариуполь, таков был замысел, и я хочу задать вам главный вопрос, зачем Саакашвили приехал в Грузию? Саакашвили приехал с единственной целью – дестабилизировать страну, совершить революцию, массовые убийства, в том числе лидеров оппозиции, и государственный переворот. Это прямо означало начало новой войны в оккупированной стране.

Второго фронта в нашей стране не будет, второй войны в Грузии, это наше принципиальное решение», — сказал Гарибашвили.

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