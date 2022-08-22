1.

Середина XIX века в России была ознаменована небывалым интересом монаршей власти к русскому искусству. Однако наибольшой интерес к русской живописи испытывал Александр III, который особенно благоволил передвижников . И действительно, император с государыней регулярно приходили на выставки и приобретали от пяти до двадцати пяти картин за раз. И это был рассвет художественной науки. Еще будучи наследником престола, Александр в 1874 году познакомился с Репиным в Париже, приезжал в его мастерскую, рассматривал эскизы, мило беседовал. Были они примерно одного возраста (около 30-ти лет) и быстро сошлись в любезной приветливости. Император высоко ценил работы Репина. Например, Александр III купил "Запорожцев" Репина за 35 тысяч рублей. Огромные по тем временам деньги. На эти деньги Репин приобрел себе великолепное имение вблизи Витебска.Однако не все картины Репина нравились государю. В 1885 году, Александр III, почтив своим вниманием XIII выставку Товарищества вместе с сыном и супругой, долго стоял напротив картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г." и внимательно изучал полотно. Результатом стал запрет в отношении этой картины, который инициировала Академия, и до 1888 года были даже запрещены фотографические карточки этой картины в продаже.

2.

Вообще же , государь стал серьезным коллекционером Империи. И в приобретении картин серьезно соперничал с галеристом П.М. Третьяковым. Если галерист мог цену понравившейся картины сбивать до бесконечности, выжидая, пока художник подсядет "на мель" и будет готов продать ее за бесценок, то Александр III не торговался и всегда платил е назначенную цену. Художники этим пользовались и цену картинам завышали, по мнению Третьякова.

3.

В начале 90-х годов компания Pfizer работала над изобретением нового лекарства от стенокардии. Ученым надо было изобрести препарат, который при употреблении расширял бы кровеносные сосуды, ведь при стенокардии сердце недополучает кислород, который поступает в него с кровотоком. Прообраз будущего лекарства был получен, однако оно показало совсем не те результаты, которых от него ждали. Да, сосуды увеличивались, но на очень короткое время. И чтобы добиться нужного эффекта лекарство надо было принимать 3 раза в день.Зато у препарата был замечен очень интересный побочный эффект – кровеносные сосуды расширялись не только в районе сердца, но и в других частях тела, что вызывало мощный приток крови и улучшалась эрекция.Именно поэтому участники испытаний продолжали сообщать о благотворном влиянии препарата на эрекцию. При этом нужно помнить, что таблеток, помогающих для лечения импотенции, в то время не существовало — только инъекции или имплантанты.В 1998 году лекарство, получившее коммерческое название «Виагра», поступило в продажу.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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