Почему Николай I короновался два раза?! А его потомкам и одного оказалось достаточно

Начало правления Николая Павловича занятно не только с точки зрения восстания декабристов, которым с одной стороны навсегда закончилась гвардейская вольница, а с другой закончились все надежды на реформирование страны на долгие годы. Был и еще один занятный момент – дело в том, что в отличие от своих предшественников и потомков Николай Павлович короновался два раза.

Почему? Потому что такой была тогдашняя Российская империя и особенности территорий в нее входивших.



Первый раз Николай I короновался в Первопрестольной, то есть в Москве, в 1826 году. Одним из интересных моментов этой коронации стало то, что английский посол, герцог Девонширский, Уильям Спенсер Кавендиш, личный друг молодого императора, на балу, который он давал в честь русского императора, показал публике огромный коронационный портрет Николая Павловича, тайно заказанный им Джорджу Доу, знаменитому автору Военной галереи Зимнего дворца.





Тот самый портрет Николая I



Портрет произвел фурор, а теперь хранится в частном собрании герцогов Девонширских вместе с парным портретом Александры Фёдоровны. То, что можно увидеть у нас в музеях – всего лишь уменьшенные копии.





Коронационное платье Александры Фёдоровны. Очень красивое



А потом Николай I короновался еще раз. В 1829 году, в Варшаве. Как польский король. Дело в том, что Царство Польское (точнее часть герцогства Варшавского, последний осколок Речи Посполитой), войдя в 1815 году в состав России, получило конституцию и свободы, среди которых было и установленное правило, что российский император коронуется в Варшаве отдельно как польский король.



Кстати, для этого даже использовалась отдельная корона, не та, которой Николай I короновался в Москве. Считается, что для коронации использовали переделанную большую корону Анны Иоанновны, которая с тех пор стала называться «Польской». Дело в том, что оригинальных польских корон не осталось. Но спасибо за это надо говорить не русским, а пруссакам, так как именно прусский король забрал из Варшавы польскую корону и распорядился выдрать из нее все драгоценные камни, а металл пустить в переплавку на другие ювелирные изделия.





Корона Анны Иоанновны



А почему Николай I короновался в Варшаве, а его сын Александр II на коронацию в польскую столицу не поехал, когда пришло его время занять трон?



Все просто. Вскоре после коронации вспыхнуло польское восстание, подавление которого больше напоминало полноценную войну. Историки в последнее время в принципе так и называют те события – русско-польской войной 1830-1831 годов. Завершилось это восстание полным разгромом поляков и восстановлением российской власти на всей территории Царства Польского.



Вот только результатом всего этого стало то, что конституцию Польши упразднили, а Царство Польское стали усиленно русифицировать и превращать в Привисленские губернии. Жаль, до конца это так и не удалось, не успели – Первая Мировая война все перекроила на свой лад.



А так как конституцию отменили и Царство Польское тоже превратилось в обычные российские губернии, то и в коронации надобность отпала.

Вот и получилось, что Николай I – уникальный русский император, которому довелось короноваться два раза.

Источник : https://valerongrach.livejournal.com/1065140.html

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