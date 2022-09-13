Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Каким должен быть детектив?

Внимательным, сосредоточенным, наблюдательным и рассудительным.

Сегодня предлагаем примерить на себя все эти качества, ведь они важны не только в профессии детектива, но и для жизни каждого человека.

Будучи внимательными, вы сможете избежать ряда неприятных ситуаций: не перепутаете сдачу, не оставите в маршрутке сумку, не забудете выключить дома свет. Не секрет, что внимание можно тренировать. Для этого стоит периодически решать головоломки и задачки, которые созданы именно для того, чтобы научить вас замечать детали. Сегодня предлагаем для этой цели детективную загадку!

Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и отыскать на ней вора. Этот человек сам себя выдает. Каким образом и кто он - вопросы, на которые вам стоит ответить.

Разобрались?

Уверены, что готовы узнать правильный ответ?

Еще минутка на раздумья.

Решено!

Правильный ответ: женщина, которая сидит на стуле в левом углу. Она ближе всего к вам. На ее кофточке остался магнит из магазина, который может снять только продавец. Убрать его самостоятельно крайне сложно, поэтому дамочка уж точно не платила за эту вещицу. Вор найден!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2566035243932322496/

А вы знали об этом?

Как не парадоксально, но Мэрилин Монро, имея столько мужчин , никогда не испытывала оргазм! !! Кстати,исследования показали,что настоящий оргазм испытывают всего лишь 30 процентов женщин, что непосредственно зависит от физиологии мужчин, которые, в отличие от женщин, кончают гораздо быстрее(скорострелы)!Ведь именно поэтому чаще всего оргазм испытывают лесбиянки из-за продолжительного секса !!!

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