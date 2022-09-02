"Стефанида Дамасская" - икона православных христиан

Для большинства христиан знаком веры и борьбы, что осуществляется через боль и мучения, стала икона Стефаниды Дамасской. В этой церковной реликвии сконцентрирована вся сила слова Божьего, которая указывает человеку на его назначение и правду жизни, помогает встать на праведный путь.

"Стефанида Дамасская" - икона, которая дает возможность человеку сконцентрировать всю свою внутреннюю волю, чтобы быть готовым пожертвовать собой во имя справедливости. Многие праведные почитают ее, изучают ее историю и значение. Эти и другие вопросы более детально будут рассмотрены в данной статье.

Икона "Стефанида Дамасская": история

В 175 году, когда в Сирии было правление Марка Аврелия, в городе Дамаске проживал один из его бойцов по имени Виктор, который был истинным христианином. Ему был отдан приказ преподнести жертву идолам, отрекшись от Христа. Но воин возразил, крикнув открыто и громко, что он есть воин Царя Небесного и будет почитать только его одного. После случившегося мужчину предали всяческим мучениям. Ему переламывали пальцы, жгли тело огнем, вытягивали из живого жилы, травили ядом и прочее. Все свои муки Виктор переносил с мужеством, не переставая молиться Богу. Несмотря ни на что, он оставался жив.

Жена одного из солдат, которую именовали Стефанидой, заступилась за воина, прославив его страдания. Она также была христианкой, но втайне. А когда Стефанида Дамасская, икона которой знакома многим, увидела спускающихся с небес ангелов, она поняла, что ей также нужно постоять за веру во Христа. Палачи увидели в молодой женщине жертву для мучений. Они привязали ее к двум деревьям, чтобы расчленить ее тело на части. Одну ногу женщины прикрепили к верхушке наклоненного дерева, а другую ко второму и отпустили их. Когда деревья, поднялись в высоту, они разорвали Стефаниду на две части. Душа женщины словно птица, что освободилась из западни, нашла себе приют на небе. После всего этого палачи отрубили Виктору голову. Так, Стефанида и Виктор Дамасские, пострадав за Христа, доказали свою веру в Господа, показали всем его чудодейственную силу.

Значение

Икона "Стефанида Дамасская" помогает человеку, который обращается к ней, понять самого себя, осознать себя как личность, тем самым обрести спокойствие и умиротворение. Верующему человеку икона помогает определиться со своей дальнейшей жизнью, сделать ее праведной до самого конца. Еще одной отличительной чертой иконы является любовь к ближнему, что определяет уровень духовности людей, ведь каждый христианин ко многому готов ради справедливости, иногда даже встать на защиту незнакомого ему человека.

Чудодейственная сила иконы

Сегодня к святому лику приходит множество людей, обращаясь к нему с различными просьбами. Всех просящих всегда ждет икона "Стефанида Дамасская". В чем помогает эта святая -было рассмотрено выше. Она избавляет человека не только от душевных расстройств, но и от физических недугов. Святой лик усиливает волю людей, помогает обрести внутренние силы для борьбы как с внешними врагами, так и с внутренними демонами.

"Стефанида Дамасская" - икона, что дает возможность каждому христианину понять смысл жертвенности в различных жизненных ситуациях, придерживаться своих принципов и воззрений, быть всегда им верным.

Почитание

Виктор и Стефанида Дамасские были убиты одиннадцатого ноября 175 года в городе Дамаске. Этого числа и по сей день почитают память святых великомучеников. Их мощи, по некоторым данным, находятся в городе Фано (Италия). До этого времени они были размещены в Константинополе. Увидеть же икону можно в любом православном храме, поскольку она является частью богослужения.

Иконография

В православной иконографии мученица Стефанида изображена молодой женщиной, одетой в синего цвета тунику. Поверх туники обычно надета красная мантия в виде длинного покрывала, что застегнуто на вороте и спускается до колен. Она символизирует отречение от идолопоклонничества, а красный ее цвет - мучения Стефаниды, а также победу жизни над смертью. По краям мантия отделана голубой каймой. Синяя туника олицетворяет небесную чистоту мученицы, является символом вечного мира. В руки великомученицы обычно помещен крест.

Святая мученица Стефанида на иконе изображена с покрытой головой, поскольку молящаяся женщина уже тогда должна была крыть свою голову как знак власти над нею ангелов. Так, покрытая голова является свидетельством пребывания мученицы в молитве, ее расположения к смирению. Белый цвет материи, что покрывает голову, символизирует Божественный свет, чистоту, святость и простоту. Только праведные души были облечены в белые одеяния. Над головой у мученицы виден нимб – сияние света и Божественной славы. Он преображает человека, что соединился с Богом.

"Стефанида Дамасская" - икона, ставшая символом веры в справедливость многих христиан. Великомученицу считают чистой и мудрой, честной и праведной. На сегодняшний день святой лик Стефаниды помог многим людям обрести себя, выбрать свой жизненный путь и праведно идти по нему.