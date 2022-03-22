10 таинственных вещей, которые происходят, пока мы спим

Мы проводим во сне примерно треть жизни — и это до сих пор одна из самых малоизученных областей науки, которая исследует тайны нашего подсознания и психики. Любой из нас хотя бы раз сталкивался со странными или пугающими ощущениями во время сна, испытывал необъяснимый опыт на грани сновидения и реальности.

Ученые смогли лишь обозначить ряд вопросов, связанных с глубинными процессами сна, а ответов на них пока не найдено — возможно, это будет сделано позднее. Какие таинственные секреты работы подсознания кажутся самыми интересными?

1. Сны, которые повторяются снова и снова

Фото: Depositphotos

У некоторых людей есть сны-маркеры: они предвещают надвигающуюся болезнь, например. Психологи полагают, что таким образом мозг пытается привлечь наше внимание к событиям, которые на самом деле оцениваются им как важные — состояния здоровья или психики, события или факты.

2. Сон внутри другого сна

Фото: Depositphotos

Такой сон ощущается этакой матрешкой: мы смотрим сон, после чего просыпаемся, но это оказывается не окончальным пробуждением, а просто выходом в другой пласт сна. Так может продолжаться несколько раз. У официальной науки пока нет объяснения, почему это происходит, но эзотерики считают, что такая способность является подтверждением расположенности к духовным или мистическим практикам.

3. Сонный паралич

Фото: DR

Человек внезапно просыпается среди ночи и приходит в ужас от осознания невозможности пошевелиться. Часто это пугающее состояние сопровождается жуткими галлюцинациями и ощущением «чужого» в комнате где-то поблизости. Обычно мышцы тела оказываются заблокированы во сне, чтобы мы смирно спали — в описанной ситуации, вероятно, тело уже парализовано, но мозг еще не спит. Но это лишь одно из предположений.

4. Разговоры во сне

Фото: Depositphotos

Чаще всего сам человек и не подозревает о своей способности разговаривать во время сна. Это состояние не опасно для психики или здоровья, но объяснить его довольно сложно — например, известны случаи, когда во сне человек разговаривал на незнакомых языках, в том числе древних.

5. Сомнамбулизм

Фото: Depositphotos

В этом состоянии сознание по какой-то причине спит, а тело оказывается «разблокированным», так что человек может ходить, выполнять какие-то бытовые действия и даже покидать дом. Естественно, это очень опасно — ведь спящий не осознает своих действий и не может отвечать за них или контролировать. Наутро «лунатики» ничего не помнят. Сомнамбулизм встречается примерно у каждого десятого, чаще всего это дети.

6. Гипнагогические видения и галлюцинации

Фото: Depositphotos

Человек, когда он находится на грани сна и реальности, иногда может видеть таинственные видения. Часто это страшные лица или фантастические существа. Галлюцинации такого рода могут посещать и психически здоровых людей — причиной их возникновения называют стресс.

7. Апноэ во время сна

Фото: Depositphotos

Внезапная остановка дыхания во сне называется сонным апноэ. Мозг в это время испытывает острое кислородное голодание, давление может резко подскочить или снизиться, сердечно-сосудистая система работает в авральном режиме. Это происходит, когда мышцы глотки расслабляются и перекрывают воздухоносные пути. В зоне риска — курильщики, люди с лишним весом и те, кто достиг пожилого возраста.

8. Ощущение падения с высоты в кровать

Фото: Ricardo Fernandez Ortega

Это ощущение возникает чаще всего сразу после того, как мы заснули — это еще называется «просонным» состоянием, у эзотериков оно считается самым подходящим для совершения магических действий. Официальное объяснение — замедление дыхания и сердцебиения, при которых проскакивает остаточный импульс к мышцам, вызывая довольно неприятное ощущение.

9. Выход в астрал

Фото: Depositphotos

Это один из самых сложных и неизученных моментов, связанных со сном. Известно, что иллюзия выхода из тела действительно существует, но почему она возникает и по какой причине видения многих людей совпадают — совершенно непонятно. Известно также, что некоторые могут сознательно входить в такое состояние — в эзотерических традициях их считают магами.

10. Внезапное открытие или озарение во время сна

Фото: DR

Когда мы постоянно думаем о чем-то, пытаясь найти ответ на мучающий вопрос, озарение может случиться и во сне. Например, как это произошло с гением Дмитрием Менделеевым, который никак не мог создать периодическую таблицу. Похожие истории случались с очень многими людьми — ученые утверждают, что наше подсознание, вероятно, уже знает выход из интеллектуального или эмоционального тупика, именно оно посылает нам в мозг во сне картинки и образы.

С вами случались непонятные или страшные истории, когда вы спали? Может быть, вы владеете каким-то из перечисленных секретов?

Изображения для материала предоставлены Depositphotos.

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