7 советов, которые помогут построить отношения с новым партнёром

Многие читают, что наличие у женщины ребёнка может стать серьёзной преградой для новых отношений. В то же время в большинстве случаев главным препятствием на пути к заветному семейному счастью становится неправильное отношение к собственным детям и потенциальному партнёру.

Конечно, есть мужчины, которые, узнав о наличии у своей избранницы ребёнка, мгновенно решают "Ну уж нет" и тут же исчезают из поля зрения. Однако бесчисленному множеству женщин с детьми от предыдущих отношений удалось преодолеть все трудности и построить счастливую семью.

Если вы хотите стать одной из них, советуем вам придерживаться этих 7 правил.

1. Не начинайте отношения с обмана

Расскажите потенциальному партнёру о ребёнке или детях сразу при знакомстве. Некоторые женщины стремятся сначала влюбить в себя мужчину, полагая, что со временем ему будет легче принять данную новость. Однако ложь и утаивание лишь усложнит ваши отношения.

2. Не навязывайте партнёру своих детей

Мужчина может быстро найти общий язык с вашим ребёнком и всячески демонстрировать своё расположение к нему. Однако не забывайте, что в первую очередь ему нужны вы, а не ваши дети. На начальных этапах отношений постарайтесь соблюдать пропорцию общения 70/30: 70% встреч без детей, 30% — вместе с ребёнком.

Кроме того, для совместных прогулок не лишним будет придумать развлекательную программу, которая придётся по душе всем. Если вы будете гулять со своим избранником, романтично держась за руки, а перед вами будет колесить ребёнок на самокате, нарушая идиллию, вряд ли эта встреча оставит о себе положительные впечатления.

Вспомните о том, что большинство мужчин, как и дети, обожают играть. Неважно, что это будет — аттракционы, воздушный хоккей, футбол, настольные игры. Главное — подарить приятные эмоции и воспоминания всем участникам.

3. Не преуменьшайте проблемы

Даже если ваш ребёнок воспитанный и отличается спокойным характером, к тому же половину времени будет проводить у бабушки, не пытайтесь убедить своего избранника, что дети никоим образом не повлияют на ваше общение. Их наличие в любом случае очень многое меняет в отношениях. Если мужчина не готов принять чужого ребёнка, вам не удастся построить с ним счастливую семью.

Уверяя избранника в отсутствии проблем, вы обязательно ему солжёте, пусть и ненамеренно. Даже самые послушные дети время от времени хулиганят, болеют и сталкиваются с переходным возрастом. Всё это непременно затронет и вашего партнёра. Поэтому лучше заранее убедиться, что мужчина готов к трудностям и разделит их с вами.

4. Изучайте и наблюдайте

Всех представителей сильного пола условно можно разделить на две группы: тех, кто любит детей, и тех, кого они раздражают. Понять к какой из них относится ваш потенциальный партнёр не составит труда. Понаблюдайте за ним общественных местах. Тянутся ли к нему дети, заговаривает ли он с ними, улыбается? Во многих случаях подобное наблюдение помогает развеять сомнения.

Однако не забывайте о том, что мужчина должен нравиться в первую очередь вам самой, а не вашим детям. Только тогда вам удастся построить гармоничную и счастливую семью.

5. Обеспечьте ребёнку душевный комфорт

Если вы твёрдо решили связать свою жизнь с новым избранником, не ставьте детей перед фактом. Проведите предварительную работу и найдите веские доводы, почему вместе с этим мужчиной всем будет лучше. Не бойтесь указывать ребёнку на его личную выгоду: он будет получать больше подарков на праздники, сможет научиться чему-то новому. Не забудьте упомянуть и своё счастье: расскажите детям, что в паре взрослые люди чувствуют себя счастливее, меньше злятся, нервничают и болеют.

Также постарайтесь донести до ребёнка, что он для вас всегда будет на первом месте, и если жизнь с новым папой не заладится, вы без колебаний расстанетесь со своим избранником.

6. Мужчина должен понравиться детям

Пожалуй, это самое главное условие счастливых отношений. Если потенциальный партнёр не сумеет найти общий язык с вашим ребёнком, это может отравить всю вашу совместную жизнь. Не стоит надеяться на "стерпится — слюбится". При появлении на горизонте нового мужчины сразу же задавайте себе вопрос: а понравится ли он моей дочери или сыну?

Планируя семью с потенциальным избранником, рассказывайте детям как можно больше хорошего о нём, учитывая их ценности и интересы: он хорошо рисует, играет в футбол, сам построил дом, у него есть собака.

7. Составьте свод правил воспитания

Чтобы избежать противоречивых установок (мама запрещает, а новый папа разрешает), важно сразу оговорить правила совместного быта. Дети должны увидеть единство в требованиях, которые к нему предъявляют родители.

Противоречивые инструкции могут стать причиной разлада в любой семье, а в случае неродного папы это приводит к проблемам ещё быстрее. При возникновении спорных ситуаций постарайтесь найти единое решение без участия ребёнка.

Если у вашего мужчины также есть дети, стоит обсудить и то, как будет происходить их общение с вашими.

Придерживаясь этих простых советов, вы сможете принять верное решение в выборе спутника жизни и построить счастливую семью.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2281276460887706575/

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