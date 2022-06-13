3 странные находки Древнего мира, которые ставят историков в тупик

Археолог и учитель истории Джоти Детси в своем блоге на Quora.com регулярно пишет о необычных археологических находка. Джоти Детси признается, что эти находки ставят ее и других историков в тупик. Ведь они выбиваются из привычной нам картины мира. Судите сами.

Боевая агатовая печать Пилоса

Печать была найдена в гробнице бронзового века. Создали ее 1,5 тыс лет до н. э. Археологи раскопали ее неподалеку от древнего города Пилос в Греции. Чем же она так примечательна?

Это минойское кольцо с печатью, минойцы использовали их для идентификации личности. Печать сложная в исполнении, поэтому ее невозможно подделать. И она индивидуальная.

Но что уникально. Кольцо размером всего 3,6 см, а в нем вырезано огромное количество микродеталей. Ученые смогли разглядеть их только с помощью микроскопа!

Минойцы - это морская цивилизация, которая жила во времена бронзового века на территории современной Греции.

Как древние люди это сделали в 1450 году до нашей эры? Это же технология эпохи даже не железного века. Это можно только с помощью лазера!

И второй вопрос. Раз большинство деталей можно увидеть только под микроскопом, как минойцы могли их разглядеть? Ведь они специально и делались, чтобы 100% установить их обладателя.

Эта печать красивая, уникальная, но не единственная. Археологи откопали уже десятки подобных артефактов той эпохи. Пока у историков нет ответа, как именно минойцы могли создавать эти предметы.

Вавилонская табличка с астрономическими расчетами

Вавилоняне были отличными астрономами, многие их таблички верно описывали движения звезд. Но табличка ниже, которая сейчас хранится в Лондонском музее, уникальна.

Дело в том, что эта табличка вычисляет путь Юпитера по небу...с помощью методов современной математики. С использованием интегралов и диаграмм скорости-времени!

Эти методы в современной математике появились только в XVII веке с легкой руки Исаака Ньютона и Готфрида Лейбница. Эта табличка ... не должна быть там!

Откуда у вавилонян знания в сфере математического анализа? Историки разводят руками.

Табак в Древнем Египте

В Германии русскому судмедэксперту Светлане Балабановой предложили провести химический тест с древними мумиями. И, к ее удивлению, она обнаружила на них следы никотина и кокаина! Но в те древние времена оба вещества можно было найти только в Америке!

Сперва думали, что это ошибка. Но потом проанализировали состав останков из Нубийской пустыни. У них тоже обнаружены эти вещества. Причем, в отличие от фараона, это не были люди из высшего общества.

Египтяне в принципе были склонно к дурманящим травам. Использовали их как наркоз. А отвар из мака даже давали детям, чтобы те не слишком шумели. Но про американские вещества в Египте ничего известно не было!

Есть два объяснения этой загадочной находке. Первая гипотеза - раньше эти растения росли и на территории Африки и Европы. Но потом вымерли в ходе эволюции и/или из-за того, что человек их активно использовал.

В Древнем Риме, к примеру, был распространен сильфий. Это растение семейства зонтичных, которое использовалось и как лекарство и как приправа. Также, его использовали, как легкое наркотическое средство.

Сильфий рос на территории современной Ливии. Он очень ценился римлянами! Потому и исчез - его обрывали и бесконтрольно пасли скот на полях, где он рос.

Вторая гипотеза - египтяне могли получить его...из Америки! Исторический факт - финикийцы, народ, живший в Карфагене, совершали дальние плавания. И первыми достигли берегов Южной Америки. Они могли взять листья интересного растения с собой и порадовать египетского фараона.

Возможно, в Америку плавали и египтяне. У них были вполне достаточные для этого суда длиной 21 метр. Корабли вмещали 200 моряков, товары и припасы. В пользу этой гипотезы говорят и находки в Америке. В пещере в Аризоне найдены артефакты в египетском стиле, хотя их связь с Древним Египтом пока на 100% не доказана.

Что ж, в современной истории пока еще много белых пятен. Но, я уверен, что со временем историки найдут им разумное объяснение. И тогда мы узнаем, какова была история древнего мира на самом деле.

Ну и напоследок. Записал для вас комедийный ролик про один исторический курьез. Основан на реальных событиях. Оказывается, царь Персии Кир изобрел мобильный телефон. Специфический....но с его помощью он реально брал города.

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А вы знали об этом?

Джебе-нойон являлся одним из самых талантливых и опытных полководцев Чингисхана. Наиболее известен он тем, что в 1220 - 1225 гг. совместно с другим знаменитым полководцем Субедэем совершил поход на Хорезм, Закавказье и Половецкие степи. В "Сокровенном сказании монголов" сообщается что настоящее имя Джебе - Джиргоадай, родом он был из племени бэсут и сражался на стороне тайджиутов, противников Темучина. В 1201 г. в результате сражениятв ущелье Койтэн, в котором тайджиуты потерпели поражение, Джиргоадай попал в плен. Когда Темучин спросил у пленников, кто застрелил его боевого коня, Джиргоадай признался, что стрелял он. А также сказал что если его казнят, то никому от этого не будет проку, но если помилуют, то он станет верным слугой. Темучину понравился смелый поступок воина, и он помиловал его и позволил служить ему. При этом он дал Джиргоадаю прозвище Джебе, что означает стрела.

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