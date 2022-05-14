Куда вы попадете после смерти. Сколько верований, столько и мнений

В христианстве считается, что после смерти для души человека остается всего два пути — в ад или рай.

Полной противоположностью этому постулату в современном мире является мнение, высказанное еще Демокритом.

Древнегреческий философ утверждал, что душа человека состоит из атомов, как и все остальное, и является полностью объектом материального мира.

Куда попадает душа после смерти: мнение христиан

Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души.

Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.

По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.

Реинкарнация

Христианство — конечно же, далеко не единственная на сегодня распространенная на планете религия. К примеру, на Земле живет достаточно много людей, являющихся буддистами. Сторонники этого учения считают, что после смерти человек вновь рождается на Земле, но уже в новом обличии. При этом буддисты полагают, что подобные перерождения одной души, получающей новую личность, могут происходить до 50 раз.

Приверженцами гипотезы о реинкарнации в современном мире являются, конечно же, не только буддисты. К примеру, одним из известных сторонников этой теории был психиатр Ян Стивенсон, живший в конце позапрошлого — начале прошлого столетия. Аргументы в пользу реинкарнации этот исследователь приводил следующие:

иногда некоторые люди могут говорить на языках, исчезнувших много веков назад;

у некоторых живущих людей наблюдаются абсолютно идентичные шрамы и родинки, что и у уже умерших.

Однажды Стивенсон встретился с человеком, который рассказал ему, что во время одной из своих медитаций он увидел, как его убили ударом по голове. При осмотре этого мужчины Стивенсон установил, что его череп имеет необычное строение с самого рождения. На затылке у рассказчика была заметна ярко выраженная впадина. Этот случай в последующем Стивенсон часто приводил в качестве доказательства своей теории.

Мнение астрологов и медиумов

В большинстве случаев люди в наше время верят в то, что после смерти их душа попадет в рай, ад или снова перерождается на земле. Но в отношении того, что происходит с человеком после смерти, в современном обществе существуют и другие, менее распространенные точки зрения. К примеру, некоторые астрологи убеждены в том, что после смерти душа направляется на другую планету или же продолжает находиться в верхних слоях атмосферы.

Экстрасенсы и медиумы в наше время в большинстве своем убеждены также в существовании параллельных Вселенных. По мнению таких людей, душа после смерти направляется в один из этих миров. Именно оттуда, по мнению медиумов, и приходят души, к примеру, во время спиритических сеансов.

Призраки и каналы

Разного рода исследователи паранормальных явлений в свою очередь убеждены в том, что люди, не окончившие при жизни какое-либо важное дело, после смерти остаются в нашем мире в виде призрака. Подобные фантомы стремятся предостеречь близких от неудач или же наказать каким-либо образом своих врагов.

В древнейших ведических текстах также можно встретить упоминание о том, что после смерти душа человека путешествует по неким каналам. При этом в человеческом теле имеется 9 выходов подобных каналов: рот, две ноздри, гениталии, анальное отверстие, пупок, темечко, уши, глаза. Согласно таким верованиям, душу, вышедшую из тела через пупок, к примеру, ждет жизнь на одной из планет Вселенной, через рот — на Солнце, через гениталии — на низших планах бытия.

Мнение ученых

В бессмертии человеческой души уверены не только эзотерики и верующие, но и некоторые ученые. К примеру:

Е. Сведенборг считал, что душа — это сгусток энергии, который продолжает после смерти свой жизненный путь;

российский биолог В. Лепешкин научно доказал, что тело покойного распространяет определенные всплески энергии;

известный физик К. Коротков зафиксировал при специальной съемке выход души умершего, проявляющийся в виде пульсирующего света;

ученый Ланц проводил аналогии между людьми и растениями и считал, что жизнь и смерть — это «лето» и «зима» человека;

по мнению физика С. Хаммероффа, душа имеет квантовое строение и после смерти человека находится вне времени и пространства.

Возможно ли бессмертие

Некоторые ученые, таким образом, интересовались бессмертием человеческой души и проводили исследования в этом плане. Однако в большинстве своем современные представители науки являются приверженцами теории Демокрита и считают мир полностью материальным. Ученые сегодня больше внимания уделяют все же, конечно, бессмертию не души, а самого человека, то есть его тела.

К примеру, не так давно специалисты Аризонского университета провели достаточно интересное исследование. Профессор Джулиан Чен и его команда теоретически доказали работу механизма бессмертия клеток человеческого тела. Ученым удалось открыть новый этап каталитического цикла теломеразы. Этот фермент, представляющий собой повторяющиеся последовательности ДНК, как известно, тесно связан с болезнями, смертью и генетическими мутациями человека.

В планы Джулиана Чена на настоящий момент входит проведение ряда экспериментов, направленных на удлинение теломер и, соответственно, увеличение общего размера теломеразы. В теории успех подобных исследований должен привести к тому, что ученые научатся замедлять процессы старения.

Ученые из Шотландии пошли еще дальше Чена и планируют создавать искусственные копии умерших людей. По словам шотландских специалистов, сначала это будут просто программы, но в будущем могут быть разработаны даже визуально похожие на покойников роботы.

Бессмертная медуза

Возможно, ученым когда-нибудь и удастся сделать человека бессмертным или, по крайней мере, значительно продлить ему жизнь. Но в любом случае на нашей планете уже и сейчас живет существо, бессмертное от природы. Тело медузы Turritopsis dohrnii устроено таким образом, что она, если не погибнет, к примеру, от зубов хищника, может жить вечно.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2475529529775884964/

А вы знали об этом?

«Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт.

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пищей многих станут тлен и кровь»,

— написал юный Лермонров ещё в 1830 году. В отличие от молодого А.С. Пушкина, который «с жестокой радостию» видел смерть царя и его детей , Лермонтов прозревал грядущую революцию как время, «когда детей, когда невинных жён, / низвергнутый не защитит закон».Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43090858534/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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