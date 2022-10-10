Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
Еврейка на приеме у доктора.
— Доктор, мой Сёмочка очень слаб в постели,
Не знаю шо и делать!
— Софа Марковна, а чем вы его кормите?
Так я его картошечкой кормлю, каждый день.
— Таки запомните Софа Марковна, шо от крахмала, стоят только воротнички!
Золушка:-Принц,туфелька подошла ,когда свадьба? Принц: Знаю я вас ,блядей, теперь будем мерить бюстгальтер!
Жену судят за избиение мужа.
— За что вы его избили? — спрашивает судья.
— Дело было так. Он вызывает меня с работы домой, заводит в спальню, раздевает догола, валит на постель, а потом говорит: «С первым апреля, дорогая!
Изя, вы верите в успех реформ?
– Сёмочка, мой дедушка держал бордель в Одессе.
И таки, когда не шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!
Идут два наркомана.Один другому говорит:
— Вася, улыбайся! Менты идут.
Через 20 мин.
— Вася, прекрати улыбаться, мы уже в ментуре.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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