Одинокий мужчина: что с ним не так

У женщин есть целый ряд предрассудков насчет холостяков. Особенно тех, которых принято называть «закоренелыми». Есть ли в этих стереотипах хоть доля правды?

Ветреные донжуаны, старые холостяки, преданные сыновья… Как женщины объясняют себе, почему мужчина одинок?

«У меня нет предубеждений против холостяков, — говорит 46-летняя София. — Я рисую себе образ оригинала, независимого, как я сама!» Разведенная 38-летняя Полина, мать трех дочерей, побаивается мужчин, которые «40 лет варились в собственном соку». Она считает, что они «эгоисты, бабники и помешаны на своей независимости. Как они могут вписать в свою жизнь женщину с детьми и хранить ей верность?».

Суждения женщин тверды, а иногда и резки. В них отражаются их ожидания и часто разочарования. Успешные и независимые, одиночки и искательницы любовных приключений — их стереотипы схожи, несмотря на различия в опыте личной жизни.

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ»

Таким видят неженатых многие женщины. Ненадежный, сексуально невоздержанный, самовлюбленный, этот мужчина теряет интерес к даме, как только получит знаки ответной симпатии. Поколения обманутых женщин клеймили бросивших их мужчин и передавали дочерям свое негодование и неприязнь к такому мужскому образу.

Однако не всегда ответственность за расставание лежит на мужчине

«Иногда женщины невольно сами провоцируют разрыв, — отмечает семейный психолог Инна Шифанова, — из-за уверенности в том, что их невозможно любить постоянно и отношения (рано или поздно) распадутся. Те, кого недолюбили в детстве или предали в первом любовном союзе, сохраняют страх быть отвергнутыми.

Они избегают общения или сами создают препятствия для него: ревность, ненасытное требование внимания, зажатость, сравнение партнера с другими мужчинами мешают им открыться навстречу другому и в полной мере включиться в отношения. Их чувства противоречивы: они хотят отношений, но боятся снова страдать».

«СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК СО СТРАННОСТЯМИ»

Чудак, который всегда жил один, не способен поступиться ни одной из своих привычек и боится любых перемен — еще один образ холостяка. Стереотип не вполне безобидный: он помогает женщине забыть, что любовь — это уступки и компромиссы с обеих сторон, а заодно скрыть от самой себя свои собственные холостяцкие привычки. Например, по воскресеньям не вылезать из пижамы до двух часов дня или смотреть по пять серий «Отчаянных домохозяек» подряд.

Инна Шифанова рассказывает: «Когда я спрашиваю у одиноких клиенток, что для них главное в возможных отношениях, они часто отвечают: „Я хочу, чтобы он был добрым, дарил мне цветы (купил квартиру, машину), стал хорошим отцом“. Женщины говорят только о нем, — замечает психолог, — о своих ожиданиях, иногда противоречивых. А ведь любовь — это путь, который предстоит пройти навстречу друг другу».

«МАМЕНЬКИН СЫНОК»

Знакомый образ — тайно влюбленный в собственную мать, зависимый от нее мужчина. Он ищет покровительства женщины, но боится попасть под ее контроль. У него есть привлекательные черты: воспитанный женщиной, он легче своих «мужественных» собратьев говорит о чувствах; привыкнув слушаться, охотно исполняет желания подруги.

«Но мало кто из женщин хочет конкурировать с его матерью, — поясняет психолог. — Если подруге удастся занять место „заботливой матери“, бессознательный запрет на инцест убьет ее сексуальную привлекательность в глазах партнера».

К тому же независимая взрослая женщина вряд ли захочет появляться на людях с «маменькиным сынком»

Его неуверенность и чувственность могут поставить под удар ее самоуважение. Возможно, она даже предпочтет ему скрытого гомосексуала: с ним хотя бы можно приятно провести время, хотя и не стоит рассчитывать на долговременную связь.

«ПОКИНУТЫЙ МУЖ С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ»

Против такого мужчины существует много предубеждений. Считают, что он использует свою новую подругу как медсестру: она поймет и утешит, поднимет упавшую самооценку. А если у него есть дети, женщине придется заботиться о них и вести дипломатические переговоры с бывшей супругой.

«Сравнение с бывшей женой болезненно, но неизбежно, — замечает семейный психолог. — Даже если промолчит мужчина, женщина все равно будет думать, так ли она обращается с детьми, не хуже ли ведет хозяйство, чем ее предшественница».

Многие женщины в поисках партнера предпочитают вдовцов, которые тоскуют по жизни в паре. Они часто идеализируют утраченную подругу, но все же стремятся вступить в новые прочные отношения, видя в них защиту от старости. «Вдовцы идут прямо к цели, — считает 40-летняя Валерия. — Они более зрелые и меньше жалеют себя».

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Оправданы стереотипы об одиноких мужчинах или нет, они остаются такими же живучими, как старая добрая сказка о прекрасном принце. Мужчина должен быть влюбленным, внимательным, мужественным, с чувством юмора, независимым и надежным… Все происходит так, словно женщины заранее определили идеал, которому мужчины должны соответствовать по всем пунктам.

Однако стереотипы могут многое сказать еще и о характере тех, кто с их помощью пытается навесить очередной ярлык

«У каждого из нас своя система представлений, страхов, ожиданий, пришедших из опыта, родительских сценариев и общественных установок, — размышляет Инна Шифанова. — Желая быть объективными, мы на самом деле просеиваем реальность через решето наших стереотипов: чем их больше, тем мельче просветы».

Избавиться от «решетки» трудно, потому что мы ее просто не замечаем. К тому же в какой-то степени она действительно охраняет нас от ошибок. Но, увы, и от открытий тоже! И часто цена такой «мудрости» — одиночество.

Все мы, и мужчины, и женщины, уникальны. Поэтому нам порой так нелегко найти себе пару — и поэтому же, когда мы ее обретаем, это приносит нам столько радости.

ПОЧЕМУ ОНИ ОСТАЮТСЯ ОДИНОКИМИ?

Вокруг них так много женщин, которые мечтают найти спутника жизни, — но эти мужчины отказываются вступать в длительные отношения. Каковы же глубинные причины, побуждающие их крепко держаться за свое одиночество?

«Мне надоело, что все считают себя вправе расспрашивать меня, почему я не женюсь, — рассказывает 48-летний Михаил. — Чтобы отделаться от них, я купил обручальное кольцо и надел его на левую руку, как если бы был разведен или овдовел. Если мне все же задают вопрос, что это значит, я не вру — просто глубоко вздыхаю и говорю: „Лучше не спрашивайте!“ Обычно этого оказывается достаточно».

Невозможно с уверенностью назвать одну или даже несколько причин, по которым мужчина предпочитает одиночество

Разгадка может быть и в семейной истории, и в сексуальных проблемах. «Даже опрос здесь не поможет, — считает семейный психолог Инна Шифанова. — Потому что среди причин одиночества может быть, например, скрытая гомосексуальность. Многие мужчины не признаются в этом даже самим себе и, возможно, предпочитают полное воздержание».

Не в этом ли разгадка некоторых платонических романов, в которых свидания и откровенные разговоры не ведут к физическому сближению и нередко оставляют женщин в недоумении?

«Это не исключено, но причина может быть и в другом, — замечает сексолог Ирина Панюкова. — Оказаться сексуально несостоятельным, особенно после долгого перерыва в половой жизни, боятся многие мужчины и поэтому избегают любого физического контакта. Женщины часто не представляют, насколько мужчины уязвимы в этой области. И впоследствии страх может пересиливать или полностью подавлять желание».

Терпеливая и великодушная женщина способна помочь мужчине преодолеть многие страхи. Однако эксперты напоминают, что есть и такие проблемы, которые не решить без помощи психолога, — и сделать это удастся лишь в том случае, если мужчина сам захочет этих изменений.

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