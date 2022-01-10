15 элементарных загадок, которые могут решить единицы!

Сталкиваясь в жизни со сложными алгоритмами, мы заранее знаем, каким трудоемким будет решение, а вот элементарные задачки обманывают нас своим простейшим видом, скрывая в себе еще более сложный процесс поиска ответа. А уж особенно коварны детские загадки, рассчитанные на буйную фантазию и креативное мышление малышей. Редко, когда взрослым удавалось отыскать решение к ним.
А как вы оцениваете собственные силы? Способны ли вы решить детскую задачку? Попробуйте найти решение к 15 загадкам для малышей. Испытайте свои возможности!
15 детских загадок:
- Как разделить пять яблок между пятью людьми таким образом, чтобы одно яблоко осталось лежать в корзине?
- Как число 66 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий?
- В шкафу лежит 22 синих и 35 черных носков. Вам надо в темноте взять из шкафа пару носков. Сколько носков нужно взять, чтобы получить совпадающую пару?
- У арфы их четыре, у домбры — шесть, и у гитары тоже шесть. О чем идет речь?
- Петр сильно устал и лег спать в 7 часов вечера, поставив механический будильник на 9 часов утра. Сколько часов ему удастся поспать?
- Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла двести метров. Как ей это удалось?
- Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого желтка»?
- Чем оканчиваются день и ночь?
- В каком месяце болтливая девочка говорит меньше всего?
- Что принадлежит вам, однако пользуются им другие?
- Можно ли предсказать счет любого матча до его начала?
- Мужчина вел грузовик. Фары на машине не были включены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю разглядеть ее?
- Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где вы находитесь?
- Какой знак надо поставить между числами 5 и 6, чтобы получившееся число было больше 5, но меньше 6?
- Где есть реки, но нет воды, есть города, но нет зданий, и есть леса, но нет деревьев?
Ответы:
1. Один из пяти человек должен забрать свое яблоко вместе с корзиной;
2. Перевернуть;
3. Из шкафа нужно достать всего З носка;
4. О количестве букв в слове;
5. 2 часа;
6. Ее веревка не была ни к чему привязана;
7. Желток обычно желтый;
8. Мягким знаком;
9. В феврале;
10. Ваше имя;
11. Да, 0–0;
12. Был яркий солнечный день;
13. На карусели;
14. Надо поставить запятую;
15. Карта.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2384390236144929032/
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