Сражения Суворова и Кутузова , о которых не вспоминали в СССР

В конце 1930-х годов и особенно после начала Великой Отечественной войны А.В. Суворов и М.И. Кутузов снова стали официальными национальными героями. Однако их советская биография была основательно подчищена в идеологических целях. О некоторых военных кампаниях прославленных царских полководцев не было принято вспоминать.

Подавление Суворовым восстания Пугачёва

Летом 1774 года русское правительство спешно заключило мирный договор с Турцией, не выполнив всех задач, которые оно ставило перед собой. Причиной послужил бунт Пугачёва, принявший угрожающие размеры. Повстанцы перешли на правый берег Волги и угрожали походом на Москву. Суворов, успешно действовавший против Турции, был направлен на усмирение восставших крестьян во главе 6-й пехотной дивизии. Правда, ко времени прибытия Суворова на новый театр военных действий, восстание было уже в основном разгромлено, а Пугачёв пленён.

Суворов конвоировал арестованного Пугачёва. Но отдельные отряды восставших продолжали сопротивление, и Суворов до весны 1775 года занимался их подавлением. Особенно большое беспокойство у правительства вызвало выступление в Астраханской губернии беглого солдата Саметриева, объявившего себя преемником «Петра III»—Пугачёва. Два батальона, высланные Суворовым, разгромили нового самозванца, тот бежал на Дон, где был схвачен казаками и выдан властям.



Подавление Суворовым ногайского восстания

В 1782 году, зачищая захваченные у Турции территории от неблагонадёжного населения, русское правительство приняло решение о депортации ногайцев, кочевавших на Кубани, в Саратовское и Тамбовское наместничества и за Урал. Сопротивляясь переселению, ногайцы летом 1783 года подняли восстание. На его подавление был направлен Суворов во главе Кубанского корпуса.

1 октября 1783 года русские войска разгромили повстанцев, у которых не было артиллерии, причём было истреблено от 5 до 7 тысяч ногайцев. После этого оставшиеся в живых ногайские мурзы изъявили покорность Суворову. В свою очередь, правительство отказалось от планов далёкой депортации ногайцев и выселило их на пустынное Каспийское побережье (нынешний север Дагестана).

Уничтожение независимости Польши

В 1794 году, сопротивляясь третьему разделу Польши, польские патриоты во главе с Т. Костюшко подняли восстание. Им удалось создать регулярную армию и временно установить контроль над большой частью прежней Польши. Восстание подавляли совместно армии трёх держав, разделивших Польшу – России, Пруссии и Австрии, но основная задача по взятию Варшавы выпала на долю русской армии. Ею, под главным начальством П.А. Румянцева, командовал уже прославленный Суворов.

Суворов выступил в поход с новой границы России на Днестре в августе 1794 года. В сентябре он появился на театре военных действий в нынешней Западной Белоруссии. С ходу взяв ряд городов, он 8 сентября разгромил польский корпус под стенами Брест-Литовска и занял эту крепость. 29 сентября основные силы армии Костюшко, не решившегося выступить против Суворова, были разгромлены дивизией генерала Ферзена, а сам Костюшко взят в плен.

После этого Суворов, объединив под своим командованием подошедшие дивизии, двинулся к главному оплоту поляков – предместью Варшавы на правом берегу Вислы Праге. После артиллерийского обстрела и утреннего штурма 24 октября 1794 года Прага была взята русскими войсками. Восстание было вскоре после этого окончательно подавлено, а Польша стала дожидаться удобного случая, чтобы снова восстать против иноземного владычества (и дождалась – с приходом Наполеона).



Разгром Кутузова под Аустерлицем

Битву под Аустерлицем (Славковом) на территории нынешней Чехии, где 20 ноября (ст.ст.) 1805 года армия Наполеона наголову разгромила союзные русско-австрийские войска, было невозможно замолчать хотя бы потому, что она подробно описана в романе Льва Толстого «Война и мир». Однако история этой битвы подверглась нагромождению множества домыслов, призванных обелить Кутузова.

Между тем, по свидетельству источников, его вина в поражении весьма велика. Блестяще проведя отступление по территории Австрии, Кутузов планировал отступать и дальше, истощая силы французов и в то же время рассчитывая соединиться со свежими русскими силами. Кутузов осознавал, что в открытом сражении при равенстве или даже небольшом превосходстве сил он уступает в мастерстве великому корсиканцу. Но русский император Александр I (как и его австрийский коллега Франц II) настаивал на битве.

Кутузов, разок высказав своё мнение, не стал больше на нём настаивать, а послушно взял под козырёк и стал выполнять распоряжения царя и диспозицию австрийского генерала Вейротера. Кутузов не решился открыто возражать царю, а попытался ещё раз воздействовать на него… через придворного гофмаршала графа П.А. Толстого, но тот резонно возразил, что война это дело самого Кутузова, а не его. Будучи убеждён в неизбежности поражения, Кутузов не сделал ничего, чтобы его предотвратить. Фальсификациям в советской историографии подвергся и характер той войны.

Поскольку Наполеон позднее вторгся в Россию, то его характеристика как «агрессора» была механически перенесена и на войну 1805 года. Между тем, это было продолжение войн феодальной Европы против буржуазной Франции. Наполеон выступал ещё вождём французской революции и новых принципов «свободы, равенства и братства» для Европы, а русская армия – ударной силой европейской реакции, мечтавшей эту революцию раздавить.

Подавление Кутузовым крестьянских мятежей в 1812 году

Поведение масс русского народа в 1812 году традиционно освещается весьма односторонне – как патриотический подъём против вторгнувшегося врага. Много говорится о партизанских отрядах, создававшихся простыми крестьянами. Однако в то же самое время происходило много крестьянских восстаний, направленных против крепостнического гнёта.

После оставления Москвы, совершения своего марш-манёвра с рязанской дороги на калужскую и расположения лагерем близ села Тарутино, Кутузов избегал нового решительного столкновения с силами Наполеона, но неоднократно отряжал свои войска для подавления неповиновения крестьян своим владельцам. Так, 7 октября, по просьбе княгини Хованской, Кутузов отправил отряд войск для «усмирения мужиков» в её подмосковном имении.

9 ноября он сделал то же самое по просьбе другого помещика в селе Романове Смоленской губернии. 19 октября он отдал предписание исправнику Боровского уезда «наказать бунтовщиков» (ранее войсками усмирённых) «по всей строгости закона». Историк Н.А. Троицкий отмечает, что такие полицейские функции были вовсе необязательны для Кутузова как главнокомандующего регулярной армией. Очевидно, фельдмаршал, в силу классовой солидарности, не мог отказать помещикам и царским администраторам в соответствующих просьбах.



Использован материал : https://russian7.ru/post/3-srazheniya-suvorova-o-kotorykh-ne...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Советские историки охотно вспоминали Измаил и перевал Сен-Готард, но роль Суворова в завоевании Польши не выпячивали.10 октября 1794 года в бою под Мациевичами был тяжело ранен и пленен Костюшко.

4 ноября русские войска заняли предместье Варшавы и по приказу Суворова учинили там варварский погром: насиловали католических монахинь и поднимали на штыки польских детей.

Подобного позорного действия от Суворова не ожидали, тем более что ранее он никогда не допускал таких действий со стороны своих бойцов! Видимо, историческая ненависть к полякам сыграла здесь не последнюю роль !В польской историографии это событие вошло под названием "пражской резни" и считается одним из чёрных дней в летописи государства, поскольку русская армия с особым ожесточением подавила восстание сторонников Тадеуша Костюшко, ратовавшего за независимость родины.

Можно верить или напротив не предавать значения мистическим событиям вокруг проклятия рода Александра Суворова, но спустя 4 поколения после битвы под Варшавой и его род по мужской линии перестал существовать.Несчастья в семье генералиссимуса начались с трагической смерти 26-летнего сына Аркадия, утонувшего в реке Рымник, за победу близ которой сам Суворов удостоился звания «граф Рымникский».

Кроме того, нельзя не отметить и бесчинства и жестокие казни русских солдат со стороны восставших поляков!Подсчитано, что до взятия Суворовым Варшавы за первые же сутки восстания были убиты 2265 русских солдат и офицеров, ранено 122, в церквях захвачены оказавшиеся безоружными 161 офицер и 1764 солдат. Многие из этих солдат потом были убиты, уже в тюрьмах.

Досталось и гражданским лицам.

Помимо прочих, в Варшаве оказалась тогда и будущая няня императора Николая I Евгения Вечеслова. Она вспоминала:«При выходе нашем на улицу мы были поражены ужасной картиной: грязные улицы были загромождены мертвыми телами, буйные толпы поляков кричали: "Руби москалей!".Так или иначе, на мой взгляд,нельзя на варварскую жестокость черни отвечать таким же варварским образом!

Что касается Кутузова, то он был масоном и не носил повязку на глазу.Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который прекрасно знал полководческие качества Наполеона, и поэтому был против Бородинского сражения, разработав "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной, благодаря которой Наполеон потерял свою армию. Что поделаешь, победителей не судят,а вот истинных героев порой могут просто забыть!

Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения. Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.

Безусловно, комического генерала Кутузова, совершившего массу должностных и коррупционных преступлений, по вине которого зимой погибла целая армия, поскольку он не обеспечил её ни едой, ни одеждой, нельзя было ни судить, ни казнить, поскольку он обладал статусом «спасителя отечества»!Зато его можно было убить.Любопытно, что по версии Понасенкова, который в своей книге приводит массу доказательств этой версии,Кутузов был убит.

Русская же армия, по сути, была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Именно поэтому кощунственно звучат слова некоторых нерадивых историков, которые говорят о якобы победе русских войск в Бородинском сражении!Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором говорилось , что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, фактически не выигравший в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им!

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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