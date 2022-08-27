7 знаков, которые говорят, что смерть рядом

Предвидеть свою или чужую гибель могут только люди, обладающие тонким восприятием окружающих энергий. Но нам всем доступны знаки, говорящие о том, что смерть рядом.

Предвестниками скорой смерти могут выступать:

1. Постоянное упоминание в разговоре о смерти. Кроме того, человек вдруг может начать окружать себя символами смерти, ее изображениями. Тот, кто сам в скором времени может умереть, начинает замечать чужие смерти, будто постоянно натыкается на трагедии и сообщения о кончине людей.

2. Лицо человека незадолго до смерти становится совершенно симметричным. Как известно, не бывает абсолютно симметричных лиц. Причем этот признак подтвержден и медицинскими исследованиями. Действительно, за несколько дней до смерти на человеческом лице появляется неестественная гармония, будто маска.



3. У человека резко меняется настроение и стиль поведения. Человек, который подсознательно чувствует приближение смерти, становится тревожным, совершает разные необдуманные поступки. Он начинает торопиться жить, как будто чувствует, что времени у него осталось мало.4. На выдохе у обреченно на смерть человека появляется не тепло, а холод. Также снижается температура тела, может появляться беспричинный внезапный озноб.



5. При приближении смерти человек теряет аппетит. Организм не желает больше восполнять запасы энергии для дальнейшей жизни. Человек отказывается от калорийной пищи или вовсе перестает есть.

6. Замечено, что перед своей смертью люди видят один и тот же сон. Во сне к ним приходят давно умершие родственники, друзья. Сон при этом невероятно красочный и позитивный.

7. У умирающего человека появляются новые родинки красного цвета. При этом они располагаются со стороны затылка и на лопатках. Новые родинки на шее говорят о том, что человек может погибнуть от насильственной смерти.

Обратите внимание на поведение близкого человека, если вдруг оно стало необычным. Возможно, вы сможете защитить его от беды.

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А вы знали об этом?

Будучи государыней Екатерина не общалась со своим братом. Более того, в её мемуарах упоминается лишь немного её детских воспоминаний, и чуть вскользь о братьях и сёстрах. Екатерина намекает нам, что её мать не выказывала к ней любви. Вся материнская ласка сперва досталась второму ребёнку, мальчику, который скончался в юном возрасте из-за вывиха бедра.Екатерина II добавила, что её младший брат — Фридрих Август, отличался странными выходками в свете. Он не служил прусской армии, как того требовала традиция, а пошел на императорскую службу. Фридрих Август неумело вёл политические дела, оттого стал непопулярным правителем у своего народа.

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