В каких войнах Россия выступила как агрессор

Россия – это государство, история которого представляет собой практически непрекращающуюся череду многочисленных войн, вооруженных конфликтов, жестоких противостояний и спецопераций. И хотя в любой потасовке всегда виноваты обе стороны, все же того, кто первым применяет силу против оппонента, принято называть агрессором. Так какие конкретно войны были развязаны Россией? И сколько их насчитали отечественные и зарубежные историки?



Их было много

Только очень наивный человек, взглянув на карту мира и обнаружив на ней Россию, может подумать, что все эти огромные территории были присоединены к нашей стране мирным путем. Разумеется, любая империя называется так, потому что владеет колониями. А официальная пропаганда утверждает, что соседние государства были не захвачены, а добровольно присоединились, дружно радуясь освобождению от тирании каких-нибудь других агрессоров и благодаря русские войска.

Верить в это или нет – каждый человек решает сам для себя. Но как подсчитали историки, начиная с середины XVI века и до наших дней, Россия участвовала более чем в 75 войнах и вооруженных конфликтах. В результате, среднее по европейским меркам Московское царство превратилось в самую большую империю мира, распространив свое влияние от Балтики до Тихого океана.

Если в 1547 году общая площадь нашей страны составляла 3 миллиона км², то в 1914 году она достигла 21,8 миллиона км². Жители России потому и запомнили 1913 год, что он был мирным. Почти все остальное время страна воевала, не переставая, иногда ведя сразу несколько кампаний в разных частях света. Захват Казанского и Астраханского ханств, присоединение земель, которые занимали представители финно-угорских народов Поволжья, экспансия за Урал, завоевание Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Средней Азии…

Можно думать, веря официальной пропаганде, что все эти земли были населены малочисленными группами добрых аборигенов, не знавших государственности. Якобы они все были рады начать платить налоги русской короне. А между тем, даже народы Заполярья пытались отстаивать свою независимость, хотя о русско-чукотских войнах XVII – XVIII веков мало кому известно.

Конечно, кто-то может сказать, что это чукчи напали на русских, пришедших мирно поселиться у реки Анадырь. Разумеется, в этом никто никого не винит, таковы объективные исторические процессы. Как известно, империи возникают, разрастаются, достигают своего расцвета, а затем постепенно уступают свои позиции, бесследно исчезая с карты мира. А в России так уж повелось издревле, что военных всегда уважали больше, чем каких-нибудь мирных торговцев, например.

Развязанные Россией войны

По мнению зарубежных историков, из более чем 75 войн, пережитых Россией с середины XVI века, 53 вооруженных конфликта были развязаны руководством нашей страны. То есть, в глазах мировой общественности и ближайших соседей мы являемся государством-агрессором, предпочитающим решать все вопросы силой.

Однако отечественные специалисты не согласны с такой однобокой трактовкой истории России. Но даже они согласны, что наша страна начала: 1.

1.Ливонскую войну (1558-1583 гг.);

2. Русско-шведскую войну (1590-1595 гг.); 3. Персидский поход (1722-1723 гг.);

4. Кавказскую войну (1817-1884 гг.);

5. Хивинский поход (1839-1840 гг.);

6. Крымскую войну (1853-1856 гг.); 7. Русско-турецкую войну (1877-1878 гг.); 8. Туркестанские походы (1853-1881 гг.); 9. Советско-финскую войну (1939-1940 гг.)

По самым нелояльным для нашей страны экспертным оценкам, Россия развязала 53 вооруженных конфликта. А по самым лояльным – всего 9. К ним можно добавить войну в Афганистане (1979-1989 гг.), но для интервенции наших войск в это азиатское государство имелся формальный повод – приглашение законного правительства с просьбой оказать помощь в восстановлении конституционного строя.

И отправились советские парни исполнять «интернациональный долг», а по сути, воевать с моджахедами. Впрочем, в ХХ веке руководство СССР оказывало «братскую помощь» многим государствам, тем самым провоцируя и разжигая кровавые конфликты по всему миру.

Некоторые историки винят лично Иосифа Сталина в Корейской войне (1950-1953 гг.), закончившейся разделением когда-то единого государства. Этот вооруженный конфликт до сих пор остается пороховой бочкой в международной политике. Кроме того, в вину советского правительства ставят насильственное присоединение Прибалтики, случившееся перед Второй мировой, участие наших специалистов в военных действиях во Вьетнаме (1957-1975 гг.), Анголе (1975-2002 гг.), Эфиопии (1977-1978 гг.) и ряде других стран.

Но не все так однозначно

Разумеется, в любом противостоянии всегда виноваты обе стороны. Некоторые войны были сознательно спровоцированы, например, Британской империей, активно боровшейся с Россией за влияние в Центральной Азии и на Кавказе. Многие из тех 53 вооруженных конфликтов, в развязывании которых иностранные эксперты винят Россию и СССР, были начаты нашей страной с целью вернуть территории, захваченные противниками в ходе предыдущих боевых действий.

Например, Смоленская война (1632-1634 гг.) инициирована русской короной, чтобы отобрать у Речи Посполитой земли, оккупированные польско-литовскими войсками в Смутное время. Специфика международных конфликтов порой такова, что установить виновника войны не так-то просто.

Иногда в выигрыше от вооруженных действий на другом континенте оказывается некая третья сторона, прямо не участвовавшая в противостоянии или номинально поддерживавшая одну из сторон. Ведь ни для кого не секрет, что многие американские фирмы сумели разбогатеть в результате Второй мировой. Они ловко воспользовались разорением европейских конкурентов.

К тому же, большое количество конфликтов не называются войнами, а именуются «миротворческими операциями», «восстановлением конституционного строя», «борьбой с незаконными вооруженными формированиями» и т.п. Как известно из психологии, лучшая защита – это нападение. И такой тактики с переменным успехом в своей международной политике придерживаются многие страны, не только Россия.

Источник : https://russian7.ru/post/v-kakikh-voynakh-rossiya-vystupila-...

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