С этим столом что-то не так, ну-ка найдите, в чём подвох!

Предлагаем вам на пару секунд отвлечься от рутинных дел и разгадать простую, но занятную загадку.
Всё таки смена деятельности всегда полезна для организма Итак, посмотрите на рисунок ниже, и найдите на нём ошибку!
Ну что, догадались уже, в чём именно ошибся художник? Тогда сверяйте свой ответ с правильным.
Ответ на самом деле прост: всё дело в календаре на столе. Дата на нём — 31 июня, а в этом месяце только 30 дней!
Если у вас есть желание, можете поразмыслить еще над парочкой загадок. Условия те же: найдите ошибку на рисунках.
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