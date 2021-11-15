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С этим столом что-то не так, ну-ка найдите, в чём подвох!

Предлагаем вам на пару секунд отвлечься от рутинных дел и разгадать простую, но занятную загадку. 

Всё таки смена деятельности всегда полезна для организма Итак, посмотрите на рисунок ниже, и найдите на нём ошибку!

С этим столом что-то не так. Ну-ка найди, в чём подвох!

Ну что, догадались уже, в чём именно ошибся художник? Тогда сверяйте свой ответ с правильным.

С этим столом что-то не так. Ну-ка найди, в чём подвох!

Ответ на самом деле прост: всё дело в календаре на столе. Дата на нём — 31 июня, а в этом месяце только 30 дней!

С этим столом что-то не так. Ну-ка найди, в чём подвох!

Если у вас есть желание, можете поразмыслить еще над парочкой загадок. Условия те же: найдите ошибку на рисунках.

С этим столом что-то не так. Ну-ка найди, в чём подвох!
С этим столом что-то не так. Ну-ка найди, в чём подвох!

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