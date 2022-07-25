Праправнучка Николая I бесстрашная мотогонщица и исполнительница трюков

Есть в истории семьи Романовых несколько постыдных тайн, которые все тщательно скрывали. Одной из них является ситуация, которая произошла в семье Великого князя Константина Николаевича. Его старший сын Николай был был обвинен в воровстве и за это выслан в Ташкент. Однако, Великий князь не сломался из-за того, что семья отказалась от него, а проявил удивительную проницательности и дальновидность, превратив новое место жительства в успешный край.

В Ташкенте местные жители дали Великому князю Николаю Константиновичу прозвище Искандер, а спустя некоторое время он решил сделать его своей официальной фамилией и дать своим детям. Его сын Александр стал отцом героини нашего сегодняшнего рассказа. Маленькая Наталья Александровна Искандер родилась в 1917 году и самым главным ее наследством стали упорство, сила воли и предприимчивости деда.

Наталья со старшим братом

Маленькую Наталью дома звали Талей. В возрасте 2 лет она последний раз видела своего отца, который вместе с Белой армией оказался во Франции. Мама девочки спустя некоторое время второй раз вышла замуж, а ее супруг официально усыновил Талю. После этого она стала Натальей Николаевной Андросовой, что позволило ей скрыться от преследований, которым подвергались все потомки императорской семьи.

Мама девочки была настолько обеспокоена этим, что до совершеннолетия не говорила дочери об ее истинном происхождении. Несмотря на то, что в доме стояли некоторые фотографии семьи Романовых, Таля просто знала, что это какие-то родственники, но в подробности не углублялась. После смерти отчима семья жила в нужде и бедности и тогда Наталье пришлось зарабатывать чертежницей.

Однако, спустя некоторое время на совершено случайно попала в мотоклуб "Динамо". Там девушка сразу завоевала всеобщее внимание - высокая, красивая, в брюках и со шлемом. В 1939 году она стала работать на аттракционе "Мотогонки по вертикальной стене". После этого она сразу же получила прозвище "Княжна на мотоцикле". В ее окружении были самые выдающиеся люди того времени - Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Юрий Казаков, Евгений Евтушенко, Александр Галич.

«Она была богиня, мотогонщица и амазонка. Все ребята с Арбата и из переулков знали её красный с никелем «Индиан-Скаут» у каждого в душе как сияющий образ горели неугасимо её нечеловечески красивое лицо и летящая фигурка в мужской ковбойке или в жакетике, прекрасные ноги в бриджах и крагах, нежно сжимающие ревущий звероподобный «Индиан-Скаут». Она ездила по стене в Парке культуры каждый вечер, заездов по пятнадцать — двадцать… Это было страшно и прекрасно, лицо её бледнело, глаза расширялись, и длинные рыжеватые локоны её развевались сзади, оставляя за собой золотой след…».

Во время Второй мировой войны Наталья развозила хлеб, а после снова вернулась на вертикальную стену. Конечно, без травм на такой опасной работе не обходилось. Очевидцы рассказывали, как однажды во время выполнения трюка внутри металлического шара оборвались тросы и она упала из седла, но несмотря на открытый перелом, продолжала улыбаться.

Долгое время рядом с Натальей не было постоянного спутника жизни. К сожалению, не каждый мужчина мог выдержать ее железный и властный характер. Говорили, что она искала такого мужа, который бы ей поклонялся. В брак Андросова вступила уже почти в 40 лет. Ее суженным стал Николай Досталь, потерявший жену и растивший двоих мальчишек.

Наталья Николаевна заменила мальчикам мать, а после смерти мужа больше в брак не вступала, а посвятила свою жизнь воспитанию пасынков. Однако, в последние годы жизни она практически осталась одна. Ее сложный характер было очень сложно выносить окружающим. Несмотря на это, она никогда не унывала и относилась к жизни с иронией.

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А вы знали об этом?

Россия владеют самой большой территорией из всех существующих в мире народов – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая. Причем, средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине. По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На территории России находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом !

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