Как хирург Роберт Листон случайно убил трех человек за один день?

Да, вы правильно прочитали. Роберт Листон действительно убил трех человек за один день. Роберту Листону удалось убить трех человек за одну операцию. Как вы можете спросить? Давайте посмотрим и посмотрим, что произошло во время единственной операции, при которой смертность достигла 300%.

Портрет Роберта Листона ок. 1845.

Роберт Листон был ведущим шотландским хирургом, работавшим в Лондоне в викторианскую эпоху. Ну, как мы все знаем, чтобы стать хирургом, нужна самоотверженность. Требуются годы практики и еще больше времени, чтобы учиться и стать лучшим в своей области. Роберт Листон изучал медицину в Эдинбургском университете с 1808 года, когда ему было всего 14 лет. Когда ему исполнилось 16, он стал ассистентом выдающегося доктора Джона Барклая — выдающегося анатома. После шести лет обучения под руководством доктора Джона Барклая Листон отправился в Лондон, чтобы провести год, работая под руководством Уильяма Близарда, еще одного известного хирурга того времени. После этого Листон вернулся в Шотландию, чтобы преподавать вместе с Джеймсом Саймом, который, как и Листон, в то время был новаторским хирургом.

Во время своего преподавательского периода Листон привлек внимание и восхищение Королевского лазарета Эдинбурга, где он стал домашним хирургом под руководством хирурга доктора Джорджа Белла.

Тем не менее, после четырех лет работы Листон был уволен из-за разногласий между двумя хирургами. Листона не восстанавливали до 1827 года, а год спустя Листона повысили до оперирующего хирурга.

Листон в 1833 году подал заявление в Эдинбургский университет, чтобы стать профессором анатомии. Однако Джеймс Сайм показал более высокие способности к преподаванию, что жизненно важно для того, чтобы стать профессором. И, наконец, в 1841 году он был избран членом королевского общества, всего за шесть лет до своей смерти.

Но это не то, что вы хотели знать, не так ли! Вы хотите услышать о невероятном подвиге, который привел к смерти трех человек, один из которых даже не находился рядом с операционным столом.

Единственный хирург с 300% смертностью.

До анестезии во время операции скорость была решающим фактором. Роберт Листон был известен как самый быстрый нож на западе. Свою технику он разрабатывал со временем, еще до наркоза. Хотя это звучит безумно, это было сделано по отличной причине. Средний хирург потерял бы примерно 1 из 4 пациентов во время операции, так как боль и шок убивали бы его. Роберт Листон благодаря своей скорости потерял только 1 из 10 пациентов. Однако иногда он увлекался; однажды он удалил мужчине яички, удаляя ему ногу, но самым известным несчастным случаем является операция, унесшая жизни трех человек.

Практикуемые руки Листона были хорошо известны и пользовались спросом во времена, когда он практиковал, и пациенты иногда ночевали в его приемной, чтобы увидеть его. Листон изо всех сил старался увидеть всех, в каком бы состоянии они ни находились. Листон также любил лечить тех пациентов, от которых другие хирурги отказались и заявили, что им уже нельзя помочь. Такое отношение принесло Листону репутацию хвастуна среди других хирургов.

Перенесемся в день операции и день, когда Листон достиг уровня смертности 300%. Листон должен был выполнить ампутацию ноги, достаточно простую процедуру, требующую всего нескольких инструментов: нож, пилу, несколько помощников (для удержания пациента) и ногу, которую нужно ампутировать. Нет, Листон был самым быстрым ножом в Вест-Энде, и сообщалось, что эта операция завершается менее чем за три минуты, а в хороший день даже сокращается до двадцати восьми секунд.

Листон был настолько уверен в своих силах, что кричал всем, кто смотрел:

«Засеките меня, господа, засеките меня».

Эту крылатую фразу произносили перед каждой операцией, к изумлению всех наблюдавших. И вот в этот день он произнес фразу, после чего началась процедура. Пациент лежал на столе, а ассистент Листона удерживал его. Теперь Листон был так сосредоточен на скорости своих ударов, что одним чистым ударом отрубил своему ассистенту пальцы. Подняв лезвие вверх, Листон чуть не поймал пальто зрителя, которое едва не порезало старого зрителя, у которого от шока и страха случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Он скончался.

В то время Листон не знал, что смерть старого зрителя, как мы знаем, была только первой. Вторая и третья смерть наступили через несколько дней, но все же в результате операции. Позже стало очевидно, что оборудование, которое использовал доктор Листон, было заражено и никак не продезинфицировано; палец ассистента и ампутированная нога пациента заразились, развилась гангрена, а позже он скончался из-за массивной инфекции.

Его наследие

Роберт Листон сфотографирован примерно в 1845 году. Фото

Несмотря на неудачи Листона в течение его карьеры, он по-прежнему оставался ведущим хирургом, возможно, одним из лучших хирургов своего времени. Листон оставил после себя не только странные и причудливые истории, но и колоссальное наследие в своей области. Его методы обучения и театры были местом обучения, и общеизвестно высокие стандарты бросали вызов его ученикам, хотя Листон относился ко всем и ко всем справедливо. Листон поощрял и лелеял атмосферу постоянного стремления к совершенству и не стыдился критиковать своих сверстников. Его преданность своим пациентам проявляла столько сострадания, когда люди были в ужасе, что не переживут операцию. Листон слушал и понимал, что у него есть долг перед пациентами и их самочувствием.

Методы Листона позволили ему выполнять все свои операции с уверенностью и ловкостью, что необходимо в мире без анестезии. Эти методы были жизненно важной частью его метода и его обучения. И хотя причудливое протекание операции привело к смерти трех человек: доктор Листон был вполне сострадательным хирургом и врачом. Он был беззаветно предан всем своим пациентам и был уверен, что его пациентам лучше всего помочь, используя свое мастерство обращения с ножом и свои обширные знания.

В конце концов Роберт Листон умер 7 декабря 1847 года от аневризмы в своем доме в Лондоне. Была воздвигнута мраморная статуя и учреждена награда в его честь, чтобы отметить его жизнь и достижения и гарантировать, что его наследие живет до сегодняшнего дня.

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А вы знали об этом?

Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там утопический «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мингрела(кстати, мингрелы в Грузии считаются довольно успешными коммерсантами) стала одной из причин его убийства! Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи! Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталину в Гори, выбросив его на свалку истории!Вместе с тем пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила о решении Вселенского синода канонизировать Лаврентия Берию. По словам члена синода митрополита Пигидия (Муссолиполуса), Берия тайно исповедовал православие и неоднократно летал исповедоваться на Афон.Что же касается удалению страниц из Большой советской энциклопедии, то подобное позорное варварство могли совершить только в утопической и виртуальной стране,подобной СССР!

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